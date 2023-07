PEKING (AP) – Der US-Klimabeauftragte John Kerry führte am Montag Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen in Peking, während die USA versuchen, Kontakte wiederherzustellen, die durch Streitigkeiten über Handel, Taiwan, Menschenrechte und Chinas Gebietsansprüche unterbrochen wurden.

Chinas offizielle Nachrichtenagentur Xinhua sagte, Kerry treffe sich mit Xie Zhenhua zu den ersten ausführlichen persönlichen Klimagesprächen zwischen Vertretern der beiden schlimmsten Klimaverschmutzer der Welt nach einer fast einjährigen Pause.

China ist der weltweit größte Kohleproduzent und -verbraucher und hat den Bau neuer Kraftwerke vorangetrieben und gleichzeitig erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft vorangetrieben.

Doch die Befragung Kerrys durch die Republikaner im Kongress vor seiner Reise endete zeitweise damit, die Existenz der wissenschaftlich belegten Tatsache des Klimawandels in Frage zu stellen.

Doch da sowohl Republikaner als auch Demokraten im Großen und Ganzen die wissenschaftlichen Hintergründe der Klimaerwärmung akzeptieren, konzentrierte sich ein Großteil der Kritik der GOP-Ausschussmitglieder auf die Angemessenheit der Einbeziehung der USA in Klimaverhandlungen mit China.

China hat sich verpflichtet, die Kohlendioxidemissionen bis 2030 einzudämmen und bis 2060 CO2-neutral zu werden. Die USA und die Europäische Union haben China aufgefordert, ehrgeizigere Reduktionsziele festzulegen.

Es wird erwartet, dass Kerry auf eine Verringerung der Abhängigkeit Chinas von Kohle und die Festlegung von Zielen für Methan drängen wird, das zusammen mit Kohlendioxid einen Hauptverursacher der Klimaerwärmung auf der Erde darstellt. Wie in den USA und Europa gab es auch in China rekordverdächtige Hitzeperioden, die die Ernte bedrohten und Städte dazu veranlassten, Luftschutzbunker aus der Zeit des Kalten Krieges zu eröffnen, um den Bewohnern zu helfen, der Hitze zu entkommen.

US-Gesetzgeber warfen China die Weigerung vor, größere Reduzierungen bei den klimaschädlichen Emissionen fossiler Brennstoffe vorzunehmen, und das Beharren des Landes darauf, dass es immer noch eine Entwicklungswirtschaft sei und nicht denselben Klimastandards wie entwickelte westliche Volkswirtschaften unterliegen dürfe.

Kerry antwortete, dass die klare Diskrepanz zwischen Chinas Behauptungen und der Größe seiner Wirtschaft als zweitgrößter Wirtschaft der Welt nicht dazu führen dürfe, den globalen Fortschritt bei der Emissionsreduzierung zum Stillstand zu bringen. Er schloss auch aus, dass es zumindest bei diesem Besuch möglich sei, China davon zu überzeugen, sich an die gleichen Emissionsminderungsanforderungen zu halten, denen auch andere große Volkswirtschaften gegenüberstehen.

Kerry ist nach Außenminister Antony Blinken und Finanzministerin Janet Yellen der dritte hochrangige Beamte der Biden-Regierung in den letzten Wochen, der zu Treffen mit seinen dortigen Amtskollegen nach China reist.

China brach einige Kontakte auf mittlerer und hoher Ebene mit der Biden-Regierung ab, unter anderem wegen Klimafragen, um seine Wut über die Reise der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August in das selbstverwaltete Taiwan zum Ausdruck zu bringen. China beansprucht Taiwan als sein Territorium und führte rund um die Insel bedrohliche Militärübungen durch, um seine Blockade- und Invasionsdrohungen bekannt zu machen, die die USA in einen großen Konflikt in einer für die Weltwirtschaft wichtigen Region hineinziehen könnten.

Andere Probleme haben die Beziehungen seitdem erschüttert, darunter der Transit eines Luftballons durch die USA, von dem die Amerikaner sagen, er sei ein chinesischer Spionageballon.

Ein Schlaganfall von Xie, Chinas führendem Klimadiplomaten, trug ebenfalls zum Stillstand der Klimagespräche zwischen den USA und China bei.

Das Ziel der Biden-Regierung gegenüber Peking besteht nun darin, „Stabilität zu erreichen, wenn wir können, ohne Zugeständnisse zu machen“, sagte Kerry den Abgeordneten vor seinem Besuch.

„Wir versuchen, Wege zu finden, wie wir zusammenarbeiten können, um die Klimakrise tatsächlich zu bewältigen“, sagte Kerry. China sei „entscheidend dafür, dass wir dieses Problem lösen können“, sagte er.

In einem am Sonntag veröffentlichten Kommentar sagte Xinhua, die jüngsten offiziellen Interaktionen zwischen den USA und China seien „ein gutes Zeichen, um weitere Fehleinschätzungen zu verhindern und die bilateralen Beziehungen wieder auf Kurs zu bringen“.

Es fügte jedoch hinzu, dass Peking auf politischer Seite weitere Zugeständnisse anstrebe – etwas, das die USA nach eigenen Angaben nicht leisten würden.

„Es gilt insbesondere für das Weiße Haus, sich vor Augen zu halten, dass der Versuch, die Zusammenarbeit mit China – oder den Wettbewerb und die Unterdrückung gegen China – in den bilateralen Beziehungen aufzuteilen, in der Praxis einfach unrealistisch und für Peking inakzeptabel ist“, sagte Xinhua.

„Damit die Zusammenarbeit zwischen China und den USA gesund und nachhaltig ist, müssen die bilateralen Beziehungen als Ganzes behandelt werden“, hieß es.

Die Associated Press

