Der khalistanische Terrorist Gurpatwant Pannun droht am 19. November mit der Sprengung eines Air-India-Fluges

Er behauptete, dass Air India am 19. November nicht fliegen dürfe.

Neu-Delhi:

Der designierte Terrorist Gurpatwant Singh Pannun, der Gründer der verbotenen Sikhs for Justice (SFJ), hat ein neues Video veröffentlicht, in dem er Sikhs auffordert, nach dem 19. November nicht mehr in Air India-Flugzeugen zu fliegen, da ihr Leben in Gefahr sein könnte.

Pannun behauptete, dass der Flughafen Indira Gandhi International (IGI) in Delhi am 19. November geschlossen bleiben und sein Name geändert würde. Er betonte, dass dies derselbe Tag sei, an dem das letzte Spiel der laufenden Cricket-Weltmeisterschaft stattfinden werde.

Dies ist nicht das erste Mal, dass SFJ-Chef Pannun eine Drohung ausspricht. Im September forderte er Hindu-Kanadier auf, Kanada zu verlassen, als es zu einem diplomatischen Streit zwischen Indien und Kanada wegen der Ermordung des Khalistani-Terroristen Hardeep Singh Nijjar kam.

Gurpatwant Singh Pannun sagte in einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde, dass pro-Khalistan-Sikhs stets Loyalität gegenüber Kanada gezeigt hätten. Anschließend bedrohte er indisch-kanadische Hindus und forderte sie auf, das Land zu verlassen.

Nach der Verbreitung einer hasserfüllten Rede von Gurpatwant Singh Pannun forderten die Anwälte des Hindu Forum Canada den kanadischen Einwanderungsminister auf, Pannuns Einreise in kanadisches Hoheitsgebiet zu verbieten.

Der Anwalt des Hindu Forum Canada schrieb an den kanadischen Einwanderungsminister Mark Miller und erklärte, dass Pannuns jüngste Äußerungen nicht nur innerhalb der Hindu-Gemeinschaft, sondern auch bei den kanadischen Bürgern insgesamt Kummer und Trauma verursacht hätten.

Hindu Forum Canada ist eine gemeinnützige humanitäre Organisation mit Sitz in Ontario, die sich für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohlergehens von Minderheitengruppen in Kanada einsetzt.

Anfang September hielten khalistanische Sezessionisten in Surrey, British Columbia, ein sogenanntes „Referendum“ ab. Der designierte Terrorist Gurpatwant Singh Pannun, der Gründer der verbotenen Sikhs for Justice (SFJ), war bei der Versammlung der Khalistani-Separatisten im Guru Nanak Singh Gurudwara in Surrey, Vancouver, anwesend.

Insbesondere wurden die Beziehungen zwischen Indien und Kanada angespannt, nachdem der kanadische Premierminister Justin Trudeau behauptete, „Agenten der indischen Regierung“ seien an der Ermordung von Nijjar im Juni beteiligt gewesen.

Indien hatte die Anschuldigungen als „absurd und motiviert“ zurückgewiesen und einen kanadischen Diplomaten ausgewiesen, um sich über Kanadas Entscheidung zu einigen. Kanada hat noch keine öffentlichen Beweise vorgelegt, die die Behauptung über die Ermordung von Nijjar stützen.