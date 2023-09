BRÜSSEL – Die EU sollte mit ihren Freunden im Bereich Forschung und Innovation zusammenarbeiten, um den geopolitischen Wettlauf um die Kontrolle neuer Technologien zu gewinnen, sagte die aufstrebende Innovationschefin der Europäischen Union, Iliana Ivanova.

Ivanova wird voraussichtlich am Dienstag vor einer ausgewählten Gruppe von Mitgliedern des Europäischen Parlaments sprechen. Die Kritik wird darüber entscheiden, ob der Gesetzgeber ihre Nominierung durch die bulgarische Regierung annimmt und ob sie die Nachfolge ihrer Landsfrau Mariya Gabriel antritt, die im Mai die EU-Exekutive verließ, um nationale Außenministerin zu werden.

„Ich werde meine Bemühungen darauf konzentrieren, die EU an die Spitze des neuen technologischen Wettlaufs zu bringen und ihre Wettbewerbsfähigkeit angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen Wettbewerbs zu steigern“, sagte Ivanova in schriftlichen Antworten auf die Fragen der Gesetzgeber vor der Anhörung. „Der Aufbau stärkerer Beziehungen zu gleichgesinnten Ländern ist in diesem herausfordernden geopolitischen Kontext von wesentlicher Bedeutung“ und werde die wirtschaftliche und technologische Sicherheit des Blocks „stärken“, fügte sie hinzu.

Die Europäische Kommission hat angedeutet, ihre Forschungsbudgets zur Unterstützung ihrer geopolitischen Agenda zu nutzen. Der Block schränkt bereits bestimmte Mittel für strategische und sicherheitsbezogene Projekte ein und kündigte im Juni an, dass er plant, die chinesischen Telekommunikationsanbieter Huawei und ZTE vollständig aus Forschungsprogrammen auszuschließen – Schritte, die ein zunehmendes Unbehagen in der westlichen Welt widerspiegeln, Forschung und Technologie mit China zu teilen.

Europa gleicht seine Handels- und Technologiepolitik auch in internationalen Foren wie dem seit zwei Jahren bestehenden EU-US-Handels- und Technologierat (TTC) an die der Vereinigten Staaten an.

Im Falle ihrer Bestätigung wird Ivanova das Flaggschiff-Forschungs- und Innovationsprogramm der Union, Horizon Europe, leiten, das über ein Blockbuster-Budget von 95 Milliarden Euro verfügt und Projekte finanziert, die europäischen Unternehmen helfen, im globalen Wettbewerb zu bestehen und den Klimawandel zu bekämpfen.

Sie argumentierte, dass die EU die Macht des weltweit „größten öffentlichen Förderprogramms für Forschung und Innovation“ nutzen sollte, indem sie sicherstellte, dass Partner sich dem Programm anschließen, und fügte hinzu, dass sie das „richtige Gleichgewicht“ zwischen Offenheit für internationale Zusammenarbeit und Schutz finden wolle die strategischen Interessen der EU.

Der Block verhandelt derzeit mit dem Vereinigten Königreich und der Schweiz über Abkommen, die den Zugang zu seinen Forschungsgeldern ermöglichen würden.

Die bulgarische Kandidatin, selbst ein ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, teilte den Abgeordneten in ihren schriftlichen Antworten mit, dass sie „hoffe, dass bald eine Einigung mit dem Vereinigten Königreich erzielt werde“ und dass Verhandlungen mit der Schweiz „auch eine Priorität sein werden“. ihre neue Rolle. Die EU habe ein Interesse daran, Nicht-EU-Länder einzubeziehen, da solche assoziierten Mitglieder des Programms ebenfalls einen finanziellen Beitrag leisten, schrieb Ivanova.

Horizon Europe hatte in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten, alle Vorschläge zu finanzieren, die seine Qualitätsprüfungen bestanden haben. Die Kommission schätzt, dass im Zeitraum 2021–2022 eine Lücke von 34 Milliarden Euro besteht, um alle würdigen Vorschläge zu finanzieren. Mitglieder des Europäischen Parlaments bezeichneten das Programm vor der Anhörung am Dienstag als „erheblich unterfinanziert“.

Ivanova sagte: „Das Programm allein kann die Finanzierungslücke, die wir seit vielen Jahren beobachten, nicht schließen, selbst wenn es das weltweit größte öffentliche Förderprogramm für Forschung und Innovation ist.“