Der Kanadier Mikaël Kingsbury gewinnt Weltcup-Mogul-Gold auf heimischem Schnee

Der kanadische Freestyle-Skistar Mikaël Kingsbury gewann am Freitag vor heimischem Publikum Buckelpisten-Gold beim Weltcup-Event in Val Saint-Côme, Que.

Der dreimalige Olympiasieger aus Deux-Montagnes, Que., sicherte sich mit 85,37 Punkten seinen 77. Weltcup-Sieg seiner Karriere und landete damit vor dem Schweden Walter Wallberg (81,69) und dem Japaner Ikuma Horishima (81,36).

Elliot Vaillancourt (76,63) und Louis-David Chalifoux (76,52) knackten ebenfalls die Top 10 und wurden Neunter bzw. Zehnter, während ihr Landsmann Julien Viel mit 75,65 Zwölfter wurde.

Kingsbury wird am Samstag für die Doppelbuckelpiste der Männer in Val Saint-Côme wieder im Einsatz sein. Sehen Sie sich die Live-Berichterstattung am Samstag um 19 Uhr ET auf CBCSports.ca, CBC Gem und der CBC Sports App für iOS und Android an.

UHR | Mikaël Kingsbury gewinnt Buckelpisten-Gold in Val Saint-Côme:

Mehr Weltcup-Mogul-Gold für den Kanadier Mikaël Kingsbury Der Kanadier Mikaël Kingsbury holte am Freitagabend bei seinem letzten Lauf in Saint-Côme, Que., mit 85,37 eine weitere Weltcup-Mogul-Goldmedaille.

Maïa Schwinghammer aus Saskatoon war die beste Kanadierin bei den Moguls der Frauen und belegte mit 72,92 den besten fünften Platz ihrer Karriere.

Der Japaner Anri Kawamura holte Gold mit 82,25, während der amtierende Olympiasieger Jakara Anthony aus Australien mit 81,88 Silber gewann. Die Amerikanerin Jaelin Kauf (78,34) komplettierte das Podium.

Auch die Kanadierin Berkley Brown (72,87), Jessica Linton (71,39) und Laurianne Desmarais-Gilbert (69,68) qualifizierten sich mit den Plätzen 13, 14 und 16 für das Finale.