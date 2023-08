Mit einer Niederlage kehrte Till Hube mit dem SuS Olfen aus Rödder nach Hause zurück. © Henkel

Zum Auftakt der Kreisliga A bekommt es der SuS Olfen auswärts mit der SG Rödder zu tun und verliert mit 2:3. In der Schlussphase hätte das Spiel kippen können.

2023-08-13 21:15:00

Als Niklas Mählmann in der 85. Minute einen Elfmeter zum 2:3 aus Sicht der A-Liga-Fußballmannschaft verwandelte, hofften die Gäste erneut auf einen Punktgewinn der SG Rödder.

Bezirksliga A Ahaus-Coesfeld

SG Rödder – SuS Olfen 3:2 (2:0)

Doch alle Bemühungen waren vergeblich, Rödder brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Zur Halbzeit sah es nicht so aus, als hätte Olfen eine Chance auf einen Punktgewinn. „Wir sind heute in der ersten halben Stunde überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir waren nicht in den Zweikämpfen dabei. „Dann bereitet sich der ein oder andere nicht gut auf einen Spieltag vor“, sah Olfens Trainer Marco Jedlicka eine schlechte erste Halbzeit seiner Mannschaft.

So ging Rödder nach einer knappen Viertelstunde durch Denis Usein in Führung. Vorausgegangen war ein Einwurf. Das Defensivverhalten seiner Mannschaft trieb Jedlicka auf die Palme: „Ein Spieler wurde tatsächlich von uns gedoppelt und bekommt trotzdem den Ball. Ich verstehe nicht, wie so etwas sein kann.“ Kurz vor der Pause erzielte Nick Sommer das 2:0.

SuS Olfen mit starkem Kampf

Doch Olfen kam nach der Pause deutlich besser heraus und belohnte sich prompt. Es war Mählmann, der für die SuS verkürzte. Gerade als man den Eindruck gewinnen konnte, die Gäste hätten wieder ins Spiel gefunden, sorgte ein individueller Fehler für den 3:1-Endstand für die SG, Sommer erzielte den Doppelpack (60.). Aber Olfen gab nicht auf, arbeitete und kämpfte.

Mahlmanns Elfmeter kam zu spät. Für Jedlicka war es ein Ergebnis, das in Ordnung war: „Es war ein verdienter Sieg für Rödder, aber nach dem Tor hätte es in beide Richtungen gehen können. Was wir im Spiel aufgebaut haben, haben wir immer mit dem Arsch niedergeschlagen.“

Allerdings gab der Trainer auch einen Ausblick auf die kommenden Wochen: „Wir müssen unsere Fehler korrigieren und als Mannschaft wieder mehr verteidigen.“ Das ist uns in der Vorbereitung tatsächlich gut gelungen. Unter der Woche arbeiten wir immer gut. Deshalb frage ich mich, warum wir sonntags nicht so spielen, wie wir unter der Woche trainieren. Wir müssen dorthin gelangen.“

SuS: Stember – Schäper, Eingel (80. Brüggemann), Mählmann, Hube, Zolda (69. Welterlich), Breuer, Beckmann, Seypelt (46. Heinze), Mecklenburg, Bluschke

Tore: 1:0 Unsein (13.), 2:0 Sommer (45.), 2:1 Mählmann (49.), 3:1 Sommer (60.), 3:2 Mählmann (85./Elfmeter)