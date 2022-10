Der Kampf der Ukraine ist auch unser Kampf – POLITICO

Petr Fiala ist der Premierminister der Tschechischen Republik.

Während russische Raketen ukrainische Städte, Einkaufszentren und Schulen zerstören, rückt die ukrainische Armee stetig nach Osten vor und erobert zu Unrecht – und illegal – von Russland erobertes Territorium zurück.

Bei der Befreiung von Dörfern stoßen ukrainische Soldaten auf zerstörte Häuser, legen Massengräber frei und entdecken andere Beweise für die russische Barbarei. Dennoch geben uns die Nachrichten von der Front Hoffnung, dass sich der Konflikt in die von uns allen erhoffte Richtung entwickelt.

Wir haben von Anfang an geglaubt, dass diese Gegenoffensive kommen würde. Es war auch immer klar, dass die Ukraine diesen Kampf trotz all ihres Heldentums und ihrer Entschlossenheit nicht ohne umfangreiche Hilfe aus dem Westen bewältigen kann, und ich bin stolz darauf, dass mein Land eines der ersten war, das nicht nur humanitäre Hilfe in großem Umfang geleistet hat, sondern auch Waffen. Wir haben Panzer, Schützenpanzer, Munition und mehr geschickt, um den zahlenmäßig unterlegenen ukrainischen Streitkräften zu helfen.

Zusätzliche Hilfe wurde auch direkt von tschechischen Bürgern in einer Reihe von spontanen Sammlungen organisiert, die in dieser Größenordnung beispiellos waren. Erst vor wenigen Tagen hat die tschechische Bevölkerung erfolgreich genug Geld gesammelt, um einen Panzer namens Thomas in die Ukraine zu schicken.

Darüber hinaus hat die Tschechische Republik ukrainischen Frauen, Kindern und älteren Menschen geholfen, die vor dem Krieg geflohen sind, um ihr Leben zu retten. Wir haben mehr als 400.000 Flüchtlinge aufgenommen – eine enorme Zahl für unser Land von nur 10 Millionen. Viele von denen, die sich entschieden haben, in der Tschechischen Republik zu bleiben, konnten hier auch Arbeit finden und integrieren sich erfolgreich in unsere Gesellschaft, indem die Kinder eingeschult werden. All dies ohne nennenswerte Probleme oder Konflikte.

All diese Aktionen – Asyl für Flüchtlinge, Waffenlieferungen und Solidarität unserer Bürger – sind Mittel, um für das Rechte einzustehen. Sie sind auch wichtige Schritte zu unserem Überleben.

Der Kampf der Ukraine ist auch unser Kampf. Der Kampf der Tschechischen Republik, der Kampf der Europäischen Union, der Kampf ganz Europas. Unsere eigenen geopolitischen Aussichten hängen vom Ausgang dieses Krieges ab. Das Schicksal der Ukraine ist direkt mit der internationalen Ordnung verbunden, in der wir leben müssen, und sie wird darüber entscheiden, was die Aggressoren der Welt in Zukunft tun dürfen.

Deshalb gibt es ohne eine freie Ukraine kein freies Europa. Und wenn Russland die Ukraine zerstört, stehen wir – Mittel- und Osteuropa – direkt dahinter und warten darauf, als nächstes angegriffen zu werden.

All dies hat uns vom ersten Tag an geleitet, der Ukraine zu helfen, und wir müssen dies alles in Zukunft im Auge behalten, wenn Frieden und Gerechtigkeit ausgehandelt werden müssen.

Die Ukrainer haben eine unglaubliche Ausdauer und bewundernswerte Fähigkeiten bewiesen. Wenn sie jedoch die russischen Besatzer endlich aus ihrem Land vertreiben – wie wir alle hoffen –, ist die Krise leider noch lange nicht vorbei.

Einfach ausgedrückt: Die Ukraine kann sich den Gesetzen der Geografie nicht entziehen. Selbst wenn es gewinnt, muss das Land immer noch direkt neben Russland leben, und die Gewährleistung langfristiger Stabilität, Gerechtigkeit und des Wiederaufbaus nach dem Krieg wird nicht weniger schwierig sein.

Die Hauptaufgabe der internationalen Gemeinschaft wird dann darin bestehen, eine Lösung zu finden, die wahren Frieden gewährleistet und keinen eingefrorenen oder schwelenden Konflikt an den Grenzen Europas zulässt, der eine dauerhafte Bedrohung darstellen würde.

Ich bin stolz darauf, wie der Westen zusammengearbeitet hat, um auf den Krieg zu reagieren, als es am wichtigsten war. Wir haben die Fähigkeit entdeckt, uns in kritischen Fragen zu einigen, und konnten schnell handeln.

Wir müssen jedoch auch in den kommenden Monaten und Jahren in die Ukraine investiert bleiben, wenn der Erfolg stärker von sorgfältiger strategischer Planung, gemeinsamer Entschlossenheit und einer schwierigen Suche nach einem Konsens abhängen wird – insbesondere in einer Situation, in der sich die Kämpfe teilweise beruhigen und die westliche Welt sich wendet es konzentriert sich mehr auf seine eigenen internen Themen, in erster Linie Energiesicherheit.

„ Die Ukrainer haben eine unglaubliche Ausdauer und bewundernswerte Fähigkeiten bewiesen“, schreibt der tschechische Premierminister Petr Fiala | Dimitar Dilkoff/ AFP über Getty Images|

Auf jeden Fall ist die Zukunft der Ukraine so entscheidend, dass sie einfach eine Priorität bleiben muss.

2022 hat uns daran erinnert, was den Westen großartig macht und was unsere Stärken sind. Es ist den Grundwerten zu verdanken, die unsere Welt hervorgebracht haben – die Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens, der Schutz der Schwachen, die Achtung von Verträgen, Handlungsfreiheit und eine offene Gesellschaft –, dass wir die erfolgreichste Zivilisation der Geschichte bleiben.

Der Kontrast zum „russischen Weg“ könnte nicht größer sein.

Russland hat im Laufe seiner modernen Geschichte versucht, eine neue Welt aufzubauen. Die Vision für diese Welt ist jedoch keine bessere Zukunft. Stattdessen scheint Russland vor Fieber zu wahnsinnig zu sein und allen Leid zuzufügen. Sie hat keine Rücksicht auf Menschenleben und hat in den letzten Monaten Zehntausende vernichtet.

Wir haben die Risiken des russischen Regimes lange Zeit ignoriert und toleriert – obwohl es mehr als genug Beweise für das Gegenteil gab. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 sind wir gegenüber Moskau entweder zu naiv oder zu sorglos vorgegangen. Hoffentlich hat der Krieg in der Ukraine dem endgültig ein Ende gesetzt.

Nach Monaten haben wir uns nun endlich gegenüber der Ukraine verpflichtet, was wir nach der illegalen Besetzung der Krim 2014 hätten tun sollen. Wir haben uns zu Sanktionen, diplomatischer Isolation und der Suche nach alternativen Rohstofflieferanten verpflichtet. Und angesichts unseres Wissens und unserer Erfahrung sollten wir uns jetzt sehr genau überlegen, was wir als nächstes tun müssen.

Wir können es uns einfach nicht leisten, dieselben Fehler noch einmal zu machen.

Der Krieg in der Ukraine hat die Welt erschüttert, aber er hat uns auch die Chance gegeben, unsere grundlegenden Institutionen wiederzubeleben. Wir sind uns jetzt viel bewusster, was wesentlich und was zweitrangig ist; was wir für unsere Sicherheit tun müssen und wie wichtig es für uns ist, stark zu bleiben, um den Frieden zu bewahren.

In den letzten Monaten haben viele ihren verlorenen Glauben an unsere Zivilisation wiedergefunden. Aber es liegen noch herausfordernde Monate und Jahre vor uns. Lassen Sie uns versuchen, das Beste aus ihnen zu machen.