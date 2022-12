Der kämpferische Louis van Gaal nimmt es mit den Medien auf

Der niederländische Trainer Louis van Gaal ging am Donnerstag in die Offensive und verteidigte seine Taktik, seinen Ruf und seine Vergangenheit, als er vor dem WM-Viertelfinale seines Landes gegen Argentinien in einer weiteren kriegerischen Leistung mit Reportern kämpfte.

Auf einer Pressekonferenz am Vorabend des Achtelfinal-Duells setzte der erfahrene Trainer seinen langjährigen Streit mit niederländischen Journalisten fort, kritisierte seine Taktik bei der Weltmeisterschaft in Katar und provozierte den 71-Jährigen schnell.

Van Gaals Entscheidung, die traditionelle niederländische Angriffsstrategie aufzugeben und eine Konterstrategie zu verfolgen, hat viele seiner Landsleute unterstützt, aber er bestand weiterhin darauf, dass er die beste Taktik hatte, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen.

„Ich bekomme jedes Mal die gleiche Frage von Ihnen, aber Sie verstehen nicht, dass sich der Fußball weiterentwickelt“, sagte er in einem Ton der Verzweiflung, als er gefragt wurde, ob er es vorziehe, wie früher in seiner Karriere auf die alte niederländische Art zu trainieren, oder die pragmatischere, ergebnisorientierte Herangehensweise, die er jetzt anwendet.

„Es ist heute viel schwieriger, offensiven Fußball zu spielen als vor 20 Jahren, als ich Trainer von Ajax war. Als ich 2014 (bei der WM in Brasilien) auf dieses defensivere System gekommen bin, habe ich auch viel Kritik bekommen, aber jetzt spielt die halbe Welt so. Der Fußball hat sich darauf hin entwickelt.

„Wir sehen bei dieser WM, dass es sehr eng wird, auch zwischen großen Mannschaften und vermeintlich kleineren Nationen, denn kompakt verteidigen ist einfach einfacher als angreifen. Aber es ist nicht wahr, wenn es so aussieht, als würden wir uns nur verteidigen. Ich hoffe, das ist jetzt klar.“

Van Gaals Austausch mit den holländischen Medien mischt säuerliche Irritation mit dem Versuch, den Humor zu kürzen, sowie zunehmend die Weigerung, Fragen zu beantworten, von denen er glaubt, dass sie ihn anspornen sollen.

„Brasilien macht fast dasselbe wie die niederländische Nationalmannschaft“, so Van Gaal weiter.

„Sie haben großartige technische Spieler und manchmal laufen sie mit dem Ergebnis davon, aber manchmal können sie mittelmäßig und unattraktiv sein.

„Aber das heißt nicht, dass Brasilien hier nicht spielt, ich habe schon gesagt, dass Brasilien in meinen Augen der Top-Favorit ist.

„Wir sind auch ein Land, das eine Chance hat, Weltmeister zu werden, weil ich hoffe, dass wir die beste Mannschaft sind.“

Schlechtester Trainer

Er verteidigte sich auch gegen Äußerungen von Angel di Maria, der unter Van Gaal bei Manchester United spielte und am Freitag für Argentinien spielen könnte. Di Maria bezeichnete Van Gaal als den schlechtesten Trainer, mit dem er gearbeitet hatte.

„Angel Di Maria ist ein sehr guter Fußballer, der als er bei Manchester (United) spielte, viele Probleme in seinem Privatleben hatte, einschließlich eines Einbruchs in sein Haus. Das beeinflusste seine Form in diesem Jahr. Mich den schlechtesten Trainer nennen? Er ist einer der wenigen Spieler, die das gesagt haben. Meistens ist es umgekehrt“, sagte er.

Van Gaal wird nach der Weltmeisterschaft in den Ruhestand gehen, sagte aber, er könnte versucht sein, etwas länger zu arbeiten, wenn die richtige Herausforderung käme.

„Man kann nie nie sagen. Aber ich bin jetzt 71 … aber ich sehe immer noch aus wie ein Gott!“ schloss er und brach in Gelächter aus, bevor er die Bühne verließ.

