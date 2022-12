Der Jury einen Schritt voraus (nd-aktuell.de)

Der Gesetzgeber in den USA versucht derzeit, die gleichgeschlechtliche Ehe zu schützen. Foto: dpa/AP/J. Scott Applewhite

Die USA haben einen großen Schritt zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe gemacht. Der US-Senat hat am vergangenen Dienstag für den „Respect Marriage Act“ gestimmt, der nicht nur Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren, sondern auch Ehen zwischen Menschen verschiedener Rassen schützt. 61 Senatoren stimmten dafür, 36 dagegen. Von den Ja-Stimmen kamen zwölf von Republikanern und übertrafen damit die erforderliche Mehrheit von 60 Stimmen. Die Republikaner halten 50 Senatssitze, genauso viele wie die Demokraten.

Auslöser für die Gesetzesinitiative des Kongresses war das Anti-Abtreibungs-Urteil des US Supreme Court, das im Sommer national und international für Entsetzen sorgte. Das überwiegend aus ultrarechten Richtern zusammengesetzte Gericht hatte ein seit 1973 bestehendes wegweisendes Urteil aufgehoben, das schließlich die Abtreibung landesweit legalisierte. Das bedeutet, dass es wiederum Sache der einzelnen Staaten ist, über das Recht auf Abtreibung zu entscheiden. Die Folge: 26 republikanisch regierte Bundesstaaten erließen daraufhin strengere Gesetze, darunter ein komplettes Abtreibungsverbot – gegen den Willen der Mehrheit der US-Bevölkerung.

Neben dem Urteil verfasste Clarence Thomas, der am weitesten rechts stehende Verfassungsrichter, ein positives Votum. Darüber hinaus ist er der Ansicht, dass andere Entscheidungen, die auf dem Recht auf Privatsphäre beruhen, vom Obersten Gerichtshof überprüft werden sollten. Darunter ist der Fall Obergefell vs. Hodges aus dem Jahr 2015, auf dem das Recht auf Ehe für alle beruht. In seiner seit fast 100 Jahren konsistenten Rechtsprechung leitet der Oberste Gerichtshof das Recht auf Privatsphäre aus dem 14. Verfassungszusatz ab, da es nicht ausdrücklich in der Verfassung verankert ist. Danach dürfen sich Staaten nicht in die Privatangelegenheiten von Bürgern einmischen. Wie andere rechte US-Anwälte sieht Thomas das anders.

Spätestens seit dem Votum von Thomas ist klar, dass das Verfassungsgericht auch andere als selbstverständlich geltende Freiheiten im Visier hat. Die Homo-Ehe ist der religiösen Rechten in den USA schon lange ein Dorn im Auge. Deshalb wollten die Demokraten Gesetze erlassen, um die Ehe für alle zu schützen. Allerdings hat ihr Entwurf einen Haken: Er schützt zwar die Ehe für alle, gewährt aber keinen Rechtsanspruch auf eine entsprechende Ehe. Sollte der Oberste Gerichtshof im wegweisenden Urteil Obergefell gegen Hodges entscheiden, steht es den Bundesstaaten frei, neue gleichgeschlechtliche Ehen zu verbieten. Sie müssen dann nur noch bestehende und in anderen Staaten geschlossene Ehen anerkennen.

Darüber hinaus haben die Republikaner des Senats durchgesetzt, dass religiöse Institutionen keine Waren oder Dienstleistungen für gleichgeschlechtliche Eheschließungen bereitstellen müssen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie ihre Steuerbefreiung und andere Vorteile verlieren, wenn sie entsprechende Bestellungen ablehnen. Der Homo-Ehe könnte ein ähnliches Schicksal bevorstehen wie dem Abtreibungsgesetz: ein rechtlicher Flickenteppich. Ungewollt schwangere Frauen sowie homosexuelle Paare müssen sich daher außerhalb ihres Heimatstaates nach Möglichkeiten umsehen, was mehr Aufwand und Kosten verursacht.

Das „Respect for Marriage Act“ muss noch das Repräsentantenhaus passieren, was als sichere Sache gilt. Die Demokraten haben keine Zeit zu verlieren, weil sie bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über das Kongresshaus verloren haben und Anfang nächsten Jahres in den Händen der Republikaner sein werden. Eigentlich wollten die Demokraten noch vor den Wahlen Anfang November über das wichtige Gesetz abstimmen, doch die Republikaner verschoben dies, weil sie ihre rechte Wählerbasis nicht verprellen wollten. Die Senatorin, die den überparteilichen Kompromiss aushandelte, war die Demokratin Tammy Baldwin aus Wisconsin, das erste offen schwule Mitglied des Senats.

Mehr als 70 Prozent der US-Bevölkerung unterstützen jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe, darunter 55 Prozent der republikanischen Wählerschaft. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Denn 2008 war der damalige Präsidentschaftskandidat Barack Obama noch gegen die Homo-Ehe. Erst 2012 änderte er seine Position vor seiner Wiederwahl.