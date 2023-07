PHOENIX (AP) – Phoenix brutzelte am 31. Tag in Folge mit mindestens 110 Grad Fahrenheit (43,3 Grad Celsius) und andere Teile des Landes kämpften am Sonntag mit Rekordtemperaturen, nachdem erhebliche Teile der US-Bevölkerung eine Woche lang extremer Hitze ausgesetzt waren.

Der Nationale Wetterdienst sagte, dass Phoenix voraussichtlich noch vor Tagesende auf 112 F (44,4 Grad Celsius) steigen werde.

Der Juli war bisher so heiß, dass Wissenschaftler davon ausgehen, dass er der heißeste Monat aller Zeiten und wahrscheinlich der wärmste Monat sein wird, den die Menschheit je gesehen hat. Die Weltorganisation für Meteorologie und der Copernicus-Klimadienst der Europäischen Union haben am Donnerstag den Juli als rekordverdächtig erklärt.

Die historische Hitze begann Ende Juni den unteren Südwesten der USA zu zerstören und erstreckte sich von Texas über New Mexico und Arizona bis in die Wüste Kaliforniens.

Am Sonntag breitete sich ein gewaltiger Waldbrand im kalifornischen Mojave National Preserve aufgrund unregelmäßiger Winde schnell aus, während Feuerwehrleute Fortschritte bei der Bekämpfung eines weiteren Großbrandes im Süden meldeten, der Evakuierungen auslöste.

Das York Fire, das am Freitag in der Nähe des abgelegenen Caruthers Canyon-Bereichs des Schutzgebiets ausbrach, ließ eine riesige Rauchwolke aufsteigen, die fast 100 Meilen (160 Kilometer) entfernt über der Staatsgrenze in Nevada sichtbar war.

Einem Sonntagsbericht zufolge haben Flammen, die an manchen Stellen 20 Fuß (6 Meter) hoch sind, mehr als 110 Quadratmeilen (284 Quadratkilometer) Wüstengestrüpp, Wacholder- und Josuabaumwälder verkohlt.

„Der trockene Brennstoff fungiert als leichte Zündquelle, und in Kombination mit diesen Wetterbedingungen führte er zu weitreichenden Brandausbreitungen und hohen Flammen, was zu einem extremen Brandverhalten führte“, sagten die Behörden. Es waren keine Bauwerke bedroht, aber es gab auch keine Eindämmung.

Im Südwesten hielt sich das Bonny Fire auf einer Fläche von etwa 3,4 Quadratmeilen (8,8 Quadratkilometer) in den zerklüfteten Hügeln des Riverside County stabil. Mehr als 1.300 Menschen wurden am Samstag angewiesen, ihre Häuser in der Nähe der abgelegenen Gemeinde Aguanga, Kalifornien, zu räumen.

Nach Angaben des National Weather Service wurde in Teilen des zentralen San Joaquin Valley bis Montag mit dreistelliger Hitze gerechnet.

Und in Burbank, Kalifornien, etwa 10 Meilen (16 Kilometer) nördlich von Los Angeles, könnte die Sommerhitze für ungewöhnliches Verhalten im Tierreich verantwortlich gewesen sein: Die Polizei der Stadt reagierte auf einen Bericht über eine Bärensichtung in einem Wohnviertel und fanden das Tier in einem Whirlpool hinter einem der Häuser sitzend.

Da der Klimawandel heißere und längere Hitzewellen mit sich bringt, haben Rekordtemperaturen in den gesamten USA Dutzende Menschen getötet, und die ärmsten Amerikaner leiden am meisten. Eine Klimaanlage, einst ein Luxus, ist heute eine Frage des Überlebens.

Im vergangenen Jahr ereigneten sich alle 86 hitzebedingten Todesfälle in Innenräumen in ungekühlten Umgebungen.

„Um es ganz einfach zu erklären: Hitze tötet“, sagte Kristie Ebi, Professorin an der University of Washington, die sich mit Hitze und Gesundheit beschäftigt. „Sobald die Hitzewelle beginnt, beginnt die Sterblichkeit in etwa 24 Stunden.“

Laut einer Analyse der Boston University von 115 US-amerikanischen Ballungsräumen sind es die Ärmsten und Farbigen von Kansas City über Detroit bis New York City und darüber hinaus, die ohne Klimaanlage weitaus häufiger der zermürbenden Hitze ausgesetzt sind.

Zurück in Phoenix könnte eine leichte Erleichterung auf dem Weg sein, da die erwarteten saisonalen Gewitter am Montag und Dienstag die Temperaturen senken könnten.

„Es sollte etwa 108 Grad betragen, also durchbrechen wir diese 110-Grad-Strecke“, sagte der Meteorologe Tom Frieders. „Eine zunehmende Wolkendecke wird die Temperaturen in einen Abwärtstrend versetzen.“

Die Erleichterung könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Es wird erwartet, dass die Höchstwerte am Mittwoch auf 43,3 °C (110 °F) zurückgehen und bis zum Ende der Woche 46,1 °C (115 °F) erreichen.

Phoenix hat außerdem in 16 aufeinanderfolgenden Nächten, in denen die Tiefsttemperaturen nicht unter 32,2 °C (90 °F) sanken, einen Rekordwert geschwitzt, was es für die Menschen schwierig machte, sich nach Sonnenuntergang abzukühlen.

Unterdessen erlebt Las Vegas weiterhin den heißesten Juli aller Zeiten. Die Stadt nähert sich ihrem Rekord aus dem Jahr 2010 für den Durchschnitt der Höchst- und Tiefsttemperaturen pro Tag im Juli, der bei 96,2 F (35,5 C) liegt.

Die extreme Hitze trifft auch den Osten der USA, da sich die steigenden Temperaturen vom Mittleren Westen in den Nordosten und den Mittelatlantik verlagerten, wo einige Orte in diesem Jahr ihre bisher wärmsten Tage verzeichneten.

Walter Berry, The Associated Press

