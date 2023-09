Die Zentralbank verfüge über alle notwendigen Instrumente, um die Währung zu stützen, sagte der russische Präsident

Russland betrachtet die jüngste Abwertung des Rubels nicht als „unüberwindbar„Problem, weil die Faktoren, die die Währung beeinflussen, beherrschbar und größtenteils vorübergehend sind“, erklärte Präsident Wladimir Putin am Dienstag.

Nach Angaben des russischen Staatschefs ist einer dieser Faktoren die Rückkehr der Deviseneinnahmen großer Exporteure und ein anderer der Anstieg der Importe.

„Als der Wechselkurs des Rubels 60 zum Dollar betrug, hatten wir noch keine Logistikketten für Importe aufgebaut. Mittlerweile kommen Importe in immer größeren Mengen auf unseren Markt, was dazu führt, dass die Nachfrage nach Devisen wächst. Es gibt noch andere Faktoren, die aber im Allgemeinen beherrschbar sind. Wir sehen sie, wir verstehen sie, die Zentralbank kann damit umgehen„, sagte Putin in seiner Rede auf der Plenarsitzung des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok.

Die Situation erfordere Maßnahmen seitens der russischen Finanzbehörden, aber im Großen und Ganzen bestehe kein Grund zur Sorge, sagte der Präsident.

„Dieses Thema erfordert eine eigene sorgfältige Untersuchung seitens der Zentralbank und der russischen Regierung, den Finanzbehörden, aber im Allgemeinen glaube ich nicht, dass es einige absolut unüberwindbare Probleme oder Schwierigkeiten gibt„, erklärte Putin und fügte hinzu, dass derzeit keine Pläne zur Einführung zusätzlicher Kapitalkontrollen oder zur obligatorischen Rückgabe von Devisenerträgen bestehen.

Der Rubel ist in den letzten zwei Monaten allmählich gefallen und fiel Mitte August gegenüber dem Dollar und dem Euro auf ein 16-Monats-Tief. Ökonomen haben die Abwertung mit den geringen Deviseneinnahmen der Exporteure in Verbindung gebracht.

MEHR LESEN:

Russischer Rubel soll gestärkt werden – Putins Berater

Allerdings erholte sich die Währung, nachdem die Zentralbank ihren Leitzins auf 12 % erhöhte. Der Rubel festigte sich während des Dienstagshandels an der Moskauer Börse weiter auf 92 gegenüber dem Dollar und 99 gegenüber dem Euro.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT