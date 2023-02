Der Jahresgewinn von BP verdoppelt sich auf 28 Milliarden US-Dollar

Hongkong

CNN

Der Jahresgewinn von BP hat sich im vergangenen Jahr auf fast 28 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt und verlängert damit eine Rekordgewinnserie für die Ölkonzerne der Welt, die die Forderung nach höheren Steuern auf die Windfall-Gewinne verstärkt.

Der britische Energieriese sagte in einer Erklärung, dass der zugrunde liegende Wiederbeschaffungskostengewinn für 2022 auf 27,7 Milliarden US-Dollar gestiegen sei, verglichen mit 12,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Kennzahl ist ein Schlüsselindikator für die Rentabilität von Ölunternehmen.

BP (BP) kündigte am Dienstag außerdem weitere Aktienrückkäufe in Höhe von 2,75 Milliarden US-Dollar an und erhöhte seine Dividende für das vierte Quartal um rund 10 % auf 6,61 Cent pro Aktie.

Die Gewinne sind die jüngsten in einer Reihe von Rekordergebnissen der größten Energieunternehmen der Welt, die dank steigender Öl- und Gaspreise Rekordgewinne erzielt haben.

Letzte Woche meldete Shell (RDSA) einen Rekordgewinn von fast 40 Milliarden US-Dollar für 2022, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, nachdem die Öl- und Gaspreise nach der russischen Invasion in der Ukraine in die Höhe geschossen waren.

