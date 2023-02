Der IWF verzögert die Rettungsaktion in Höhe von 6 Mrd. USD für das klamme Pakistan

ISLAMABAD (AP) – Der Internationale Währungsfonds verzögerte eine Rettungsaktion in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar für das in Geldnot geratene Pakistan, weil es die Bedingungen eines früheren Abkommens nicht erfüllen konnte, sagten Beamte am Freitag, als das Land mit einer sich verschlimmernden Wirtschaftskrise und einer tödlichen Welle der Gewalt zu kämpfen hatte .

Pakistanische Beamte sagten, es seien Fortschritte bei der Wiederbelebung des Rettungspakets erzielt worden. Ein kritischer Teil des Darlehens in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar wurde seit Dezember ausgesetzt, da Beamte die Einhaltung eines Abkommens von 2019 durch das Land überprüften.

Der Stand spiegelt den Kampf Pakistans um wirtschaftliche Stabilität wider, nachdem Überschwemmungen im Sommer 1.739 Menschen getötet, 2 Millionen Häuser zerstört und Schäden in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar verursacht hatten. Das verarmte Land wurde auch von einer Welle der Gewalt heimgesucht, darunter ein Bombenanschlag auf eine Moschee in Peshawar im vergangenen Monat, bei dem 101 Menschen ums Leben kamen.

Analysten sagen, dass die Wiederbelebung des Rettungspakets des IWF Pakistan helfen wird, da eine Freigabe der nächsten Kreditrate andere internationale Finanzinstitutionen ermutigen könnte, der islamischen Nation zu helfen.

Premierminister Shahbaz Sharif beschuldigt seinen Vorgänger Imran Khan, jetzt den Oppositionsführer, gegen die Bestimmungen des Abkommens von 2019 verstoßen zu haben. Khan war im April durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden.

Pakistan will einen Zahlungsausfall vermeiden, aber es kämpft mit der Erschöpfung der Devisenreserven, die auf unter 3 Milliarden Dollar gefallen sind. Analysten sagen, dass dies ausreicht, um nur die Importe für die nächsten zwei Wochen zu bezahlen.

Der IWF sagte in einer Erklärung, dass „virtuelle Gespräche in den kommenden Tagen fortgesetzt werden“, um Fortschritte bei der Einigung zu erzielen.

Der Fonds hat Pakistan neue Anweisungen gegeben, Steuern zu erheben und einzutreiben sowie Subventionen zu kürzen, ohne die Armen zu belasten, sagten Regierungsbeamte.

Sharif warnte vergangene Woche davor, dass Pakistan Schwierigkeiten haben würde, die Auflagen des IWF einzuhalten.

Am Freitag sagte der pakistanische Finanzminister Ishaq Dar, Pakistan werde zusätzliche Steuern in Höhe von 170 Milliarden Rupien erheben und Subventionen kürzen, um die Bedingungen des Abkommens zu erfüllen.

Der assoziierte Presseautor Jon Gambrell hat zu dieser Geschichte aus Dubai beigetragen.

Munir Ahmed, The Associated Press