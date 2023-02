Der IWF glaubt, dass wir eine Rezession tatsächlich umgehen könnten. Es ist auch überraschend optimistisch in Bezug auf die russische Wirtschaft.

Der Internationale Währungsfonds hat das globale Wachstum im Jahr 2023 hochgestuft. (Thomson Reuters)

Der IWF erwartet, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2023 um 2,9 % wachsen wird – das ist besser als seine Oktober-Prognose von 2,7 %.

Es wird erwartet, dass das Wachstum durch starke Arbeitsmärkte und den privaten Konsum sowie die Wiedereröffnung Chinas unterstützt wird.

Auch der IWF erwartet, dass Russlands Wirtschaft um 0,3 % wachsen wird – eine Umkehrung von seiner Kontraktion von 2,2 % im Jahr 2022.

Die Weltwirtschaft ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie es scheint, sagte der Internationale Währungsfonds am Montag, als er seine globale Wachstumsprognose auf 2,9 % im Jahr 2023 anhob.

Das ist zwar immer noch langsamer als das Wachstumstempo im Jahr 2022 mit 3,4 %, aber es ist eine Verbesserung gegenüber der Oktober-Prognose des IWF von einem Anstieg um 2,7 %. Starke Arbeitsmärkte, gestiegener Haushaltskonsum und Unternehmensinvestitionen sowie Chinas wirtschaftliche Wiedereröffnung nach der Covid-19-Pandemie tragen alle zu den heiteren Aussichten bei.

„Wir sind weit entfernt von jeglichen Anzeichen einer globalen Rezession“, sagte IWF-Chefökonom Pierre-Olivier Gourinchas am Dienstag gegenüber Bloomberg.

„Diesmal haben sich die globalen Wirtschaftsaussichten nicht verschlechtert. Das sind gute Nachrichten, aber nicht genug. Der Weg zurück zu einer vollständigen Erholung mit nachhaltigem Wachstum, stabilen Preisen und Fortschritten für alle hat gerade erst begonnen“, schrieb auch Gourinchas in einem Blogpost am Montag.

Der IWF hob Indien und China als Lichtblicke in der Weltwirtschaft hervor. Die beiden Länder seien für die Hälfte des globalen Wachstums im Jahr 2023 verantwortlich, fügte Gourinchas in seinem Blogpost hinzu. Auf die USA und die Eurozone wird zusammen nur ein Zehntel des Wachstums entfallen.

Und es schien auch überraschend optimistisch in Bezug auf die russische Wirtschaft zu sein – es erwartet, dass die Wirtschaft wachsen wird, selbst inmitten weitreichender Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Krieges und einer Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für seine Rohölexporte – was darauf hindeutet, dass die Beschränkungen nicht so effektiv sind.

Der IWF erwartet, dass Russlands Wirtschaft 2023 um 0,3 % und 2024 um 2,1 % wachsen wird – eine deutliche Umkehrung von einem erwarteten Rückgang von 2,2 % im Jahr 2022. Der IWF hatte im Oktober prognostiziert, dass die russische Wirtschaft 2022 um 3,4 % schrumpfen würde.

„Bei der aktuellen Ölpreisobergrenze der Gruppe der Sieben werden die russischen Rohölexportmengen voraussichtlich nicht wesentlich beeinträchtigt, da der russische Handel weiterhin von sanktionierenden in nicht sanktionierende Länder umgeleitet wird“, so der IWF.

Der Fonds teilte Reuters mit, dass die russische Wirtschaft durch „ziemlich hohe“ Exporteinnahmen im Jahr 2022 und robuste fiskalische Anreize, teilweise durch Militärausgaben, unterstützt werde.

Aufgrund des Ukraine-Kriegs werde das Land jedoch mittelfristig mit einem Wachstumsrückgang rechnen, sagte Petya Koeva-Brooks, stellvertretende Direktorin der Forschungsabteilung des IWF, der Nachrichtenagentur.