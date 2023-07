JERUSALEM (AP) – Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sei am Samstag in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem ihm schwindelig geworden sei, teilte sein Büro mit und fügte hinzu, dass es den Anschein habe, dass der erfahrene israelische Führer unter Dehydrierung leide.

Netanyahu, 73, blieb im israelischen Sheba-Krankenhaus, wo er sich weiterhin medizinischen Tests unterzog, teilte sein Büro mit.

In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Krankenhaus sagte sein Büro, Netanjahu habe am Freitag den See Genezareth, einen beliebten Urlaubsort im Norden Israels, besucht. Das Land befindet sich mitten in einer sommerlichen Hitzewelle mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius (Mitte 90 Grad Fahrenheit).

Der Erklärung zufolge verspürte Netanyahu am Samstag „leichtes Schwindelgefühl“ und sein Arzt wies ihn an, ins Sheba-Krankenhaus in der Nähe der Stadt Tel Aviv zu gehen. Das Krankenhaus liegt gut eine halbe Stunde von Netanyahus Küstenresidenz in der Küstenstadt Caesaria entfernt.

„Vorläufige Tests verliefen normal und es wurde nichts Ungewöhnliches festgestellt“, heißt es in der Erklärung. „Die erste Einschätzung ist Dehydration.“

Es hieß, die Ärzte hätten ihm empfohlen, für weitere Tests im Krankenhaus zu bleiben.

Netanjahu ist Israels dienstältester Führer. Er hat mehrere Amtszeiten inne, die sich über 15 Jahre im Amt erstrecken. Seine derzeitige rechtsextreme Regierung, eine Ansammlung religiöser und ultranationalistischer Parteien, trat im vergangenen Dezember ihr Amt an.

Netanyahu soll sich im Allgemeinen in einem guten Gesundheitszustand befinden, obwohl er letzten Oktober kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er sich während des Gebets an Jom Kippur, einem Tag, an dem gläubige Juden fasten, unwohl gefühlt hatte.

Zehntausende Israelis haben wöchentlich gegen Netanyahus Regierung demonstriert, um gegen seinen Plan zur Reform der Justiz des Landes zu protestieren.

Netanjahus Verbündete sagen, der Plan sei notwendig, um die Macht nicht gewählter Richter einzudämmen. Seine Gegner sagen jedoch, dass der Plan das fragile System der Gewaltenteilung im Land zerstören und die Macht in den Händen von Netanjahu und seinen Verbündeten konzentrieren werde.

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid gab eine Erklärung heraus, in der er Netanyahu „vollständige Genesung und gute Gesundheit“ wünschte.

„Fühl dich besser“, sagte Lapid auf Twitter.

Josef Federman, The Associated Press

Kulturelle En