Der israelisch-palästinensische Konflikt holt die Weltmeisterschaft in Katar ein

DOHA, Katar (AP) – Für den israelischen Journalisten war es Neuland. Als er vor Beginn der Weltmeisterschaft durch den rustikalen Outdoor-Marktplatz in Doha schlenderte, konzentrierte er sich auf einen Mann aus Katar in seiner traditionellen Kopfbedeckung und seiner weißen, fließenden Robe und bat um ein Interview.

„Welcher Kanal?“ fragte der Katarer. Der Journalist antwortete, er sei von Kan, Israels öffentlich-rechtlichem Sender.

Der Katarer war fassungslos. „Wo?“

„Israel“, wiederholte der Journalist. Sekundenbruchteile später war das Gespräch beendet.

Der Austausch prallte in den sozialen Medien ab und spiegelte den jüngsten politischen Brennpunkt bei der ersten Weltmeisterschaft in der arabischen Welt wider – egal, dass weder israelische noch palästinensische Nationalmannschaften an dem Turnier teilnehmen.

Kontroversen folgten Israelis und Palästinensern, die nach Doha strömten, und enthüllten, wie tief verwurzelt und emotional ihr gewalttätiger, jahrhundertealter Konflikt nach wie vor ist, einschließlich Israels unbefristeter Besetzung von Land, das die Palästinenser für einen zukünftigen Staat wollen.

Palästinenser teilten Aufnahmen der Doha-Begegnung zwischen dem Mann aus Katar und dem israelischen Journalisten, zusammen mit anderen Clips von Palästinensern und Katarern, die wütend israelische Reporter live im Fernsehen konfrontierten. Sie sahen darin einen Beweis dafür, dass Katar zwar zum ersten Mal in der Geschichte erlaubt hat, direkt nach Doha zu fliegen und konsularische Unterstützung zu erhalten, das konservativ-muslimische Emirat aber nicht die Absicht hat, sich an Israel anzuschmiegen.

Der israelische Sportreporter von Channel 13, Tal Shorrer, sagte, er sei während seiner Live-Berichte vom Turnier von Palästinensern und anderen arabischen Fans geschubst, beleidigt und angesprochen worden.

„Du bringst Babys um!“ Ein paar arabische Fans schrien, als sie ihn diese Woche während einer Sendung rammten.

Katarische Medien haben inzwischen einige solcher Videos mit der Überschrift „Nein zur Normalisierung“ veröffentlicht. Beamte in Katar, mit ihrer Geschichte der öffentlichen Unterstützung der Palästinenser, haben darauf bestanden, dass die vorübergehende Öffnung für Israelis nur der Erfüllung der FIFA-Gastgeberanforderungen diente – kein Schritt zur Normalisierung der Beziehungen, wie es das benachbarte Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2020 taten. Katar hat gewarnt ein Anstieg der Gewalt im besetzten Westjordanland oder im Gazastreifen würde die Vereinbarung zum Scheitern bringen.

Nichtsdestotrotz wird erwartet, dass Tausende von israelischen Fußballfans zur Weltmeisterschaft nach Doha kommen, sagen Diplomaten, darunter einige auf 10 Direktflügen, die im nächsten Monat geplant sind.

Viele israelische Fans staunen über die faszinierende Neuheit, in einem Land zu sein, das keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhält. Sicherheitsbewusste Bürger bemerken, wie sicher sie sich fühlen.

„Meine Freunde und Familie dachten, es könnte gefährlich sein, aber es ist in Ordnung“, sagte Eli Agami, ein Luftfahrtmanager, der in der Nähe von Tel Aviv lebt. „Ich gehe nicht herum und erzähle es den Leuten, aber ich denke, es interessiert niemanden, ob du Israeli oder Jude bist. Alle kümmern sich nur um das Spiel.“

Sechs israelische Diplomaten haben sich in einem Reisebüro in Doha niedergelassen, um auf große und kleine Krisen zu reagieren. Um potenzielle Probleme zu begrenzen, hat das Außenministerium eine Kampagne gestartet, in der die Israelis aufgefordert werden, sich bedeckt zu halten.

„Wir wollen Reibungen mit anderen Fans und lokalen Behörden vermeiden“, sagte Alon Lavie, ein Mitglied der Delegation, und zitierte Heerscharen von Fans aus dem Iran, Saudi-Arabien und anderen Ländern, die entweder feindselig oder frostig gegenüber Israel sind, das jetzt Katar überschwemmt. „Wir möchten (Israelis) daran erinnern … Sie müssen Ihre Finger nicht in die Augen anderer Menschen schieben.“

Die Israelis haben es sich zwischen den glitzernden Wolkenkratzern von Doha gemütlich gemacht. Katars erste koschere Küche wurde in der Nähe des Flughafens errichtet und beliefert Hotels und Fanzonen mit dem klassischen jüdischen Challah-Brot mit Eiern und Oliven- und Hummus-Sandwiches. Sie planen, für den jüdischen Sabbat, der am Freitag bei Sonnenuntergang beginnt, andere Speisen zuzubereiten, wobei alle Zutaten den koscheren Speisegesetzen entsprechen.

„Wir haben viele, viele Fragen und Anfragen erhalten“, sagte Rabbi Mendy Chitrik, der die Bemühungen überwacht.

Israels Hauptkanälen wurde erlaubt, von Doha aus zu senden, um den israelischen Zuschauern eine kontinuierliche Berichterstattung über die Spiele zu bieten. Aber im Gegensatz zu anderen großen ausländischen Sendern, die zentral in der Innenstadt von Doha angesiedelt sind, streifen die Israelis ohne ein formelles Studio herum.

Shorrer sagte, dass die Interaktionen mit katarischen Beamten zwar vollkommen angenehm gewesen seien, die Straßen jedoch eine andere Geschichte seien. Er sagte, er rate israelischen Fans, ihre jüdischen Kippas zu verstecken und ihre Davidsterne loszuwerden, um keine Feindseligkeit zu provozieren. Als ein Handyverkäufer die hebräischen Einstellungen seines Freundes bemerkte, explodierte er vor Wut und schrie den Israeli an, er solle Doha verlassen.

„Ich war so aufgeregt, mit einem israelischen Pass hereinzukommen, weil ich dachte, es würde etwas Positives sein“, sagte er. „Es ist traurig, es ist unangenehm. Die Leute haben uns beschimpft und bedroht.“

Palästinensische Fans aus der ganzen arabischen Welt – darunter Nachkommen derjenigen, die im Krieg um Israels Gründung 1948 geflohen sind oder aus ihren Häusern vertrieben wurden – stapften diese Woche in palästinensischen Flaggen gehüllt durch die Straßen von Doha. Einige trugen auch palästinensische Armbinden.

Eine Gruppe junger Palästinenser, die in Doha leben, rief „Befreit Palästina!“ während er am Sonntag durch den historischen Souq Waqif-Markt in Doha marschierte.

„Wir möchten, dass jeder über die Besatzung und die Erfahrungen der Menschen in Palästina Bescheid weiß, damit uns mehr Menschen unterstützen“, sagte die 26-jährige Demonstrantin Sarah Shadid.

Sie lachte verlegen, als sie nach dem Zustrom israelischer Fans gefragt wurde.

„Ich bin ein bisschen verärgert“, sagte sie und fügte hinzu, sie sei sich sicher, dass ihre Anwesenheit nicht die Entscheidung Katars gewesen sei. Doha vermittelt zwischen Israel und der militanten Gruppe Hamas und schickt Bargeld für die Gehälter der Beamten im von der Hamas regierten Gazastreifen.

Als die FIFA die beispiellosen Direktflüge vom internationalen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv nach Doha ankündigte, versprachen die katarischen Behörden, dass die Reisevereinbarung auch für Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen gelten würde, der seit 15 Jahren unter einer lähmenden israelisch-ägyptischen Blockade steht Jahren, seit die Hamas dort die Kontrolle übernommen hat.

Aber fünf Tage nach Beginn des Turniers blieb unklar, wie die Offiziellen dieses Versprechen einlösen würden.

Ein hochrangiger israelischer Diplomat, Lior Haiat, sagte, dass alle palästinensischen Fans, die den israelischen Flughafen verlassen wollen, eine israelische Sicherheitsgenehmigung einholen müssen, um zu gehen und zurückzukehren – ein oft zermürbender und unvorhersehbarer Prozess. „Es dauert eine Weile“, gab er zu.

Imad Qaraqra, Sprecher der palästinensischen Generalbehörde für Zivilangelegenheiten, sagte, er habe noch nie von Palästinensern gehört, die um israelische Erlaubnis gebeten hätten, Ben Gurion zu verlassen. Palästinenser aus dem Westjordanland reisten diese Woche vom jordanischen Flughafen nach Katar, während Palästinenser in Gaza über den Grenzübergang Rafah der Enklave nach Ägypten einreisten.

Palästinensische Fans, die die lange Reise auf sich genommen hatten, sagten, dass ihre Teilnahme am größten Sportereignis der Welt ihrer Meinung nach einem politischen Zweck diente.

„Ich bin hier, um daran zu erinnern, dass unser Land im Jahr 2022 immer noch besetzt ist“, sagte Moawya Maher, ein 31-jähriger Geschäftsmann aus Hebron, einer besonders angespannten Stadt im Westjordanland. Er tanzte bei einem Konzert beim FIFA-Fanfestival und trug eine palästinensische Flagge als Umhang. „Ich nehme an, es ist eine miserable Situation. Aber ich bin auch stolz.“

Isabel Debre, The Associated Press