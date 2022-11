Der irische UFC-Star Ian Garry wurde mit „qualvollen Zahnschmerzen“ ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er Leon Edwards Kopfstoß gegessen hatte, der Kamaru Usman bei UFC 278 ausschaltete

UFC-Weltergewichtskandidat Ian Garry bekam kürzlich die Chance, w zu trainierenmit der 170-Pfund-Champion Leon Edwards, und es endete nicht gut für ihn.

Der 24-Jährige ist eine der aufregendsten Perspektiven im UFC-Kader, nachdem er seit seinem Wechsel zum MMA-Führer im Jahr 2021 drei Siege in Folge eingefahren hat.

GETTY Ian Garry ist 3-0 in der UFC und 10-0 in MMA

Nachdem er für die UFC unterschrieben hatte, zog Garry nach Florida und begann mit dem Training bei Gilbert Burns und Michael Chandler bei Kill Cliff FC, das früher als Sandford MMA bekannt war.

Der Ire konnte sich ein Jahr lang mit einigen der besten Kämpfer der Welt messen, ohne sich ernsthafte Verletzungen zuzuziehen, wurde aber nach einer Sitzung mit „Rocky“ ins Krankenhaus eingeliefert.

Edwards gewann den UFC-Titel im Weltergewicht, indem er im August Kamaru Usman mit einem Kopfstoß in der fünften Runde ausschaltete, und jetzt scheint er den gleichen Schuss auf Garry gelandet zu haben.

Auf der Heimfahrt vom Krankenhaus holte Garrys Frau Layla Machado fröhlich eine Kamera heraus und begann, ihren Mann darüber auszufragen, was ihn veranlasste, einen Arzt aufzusuchen.

„Wir sind heute Morgen ins Krankenhaus gegangen, weil ich in den letzten zwei Tagen entsetzliche Schmerzen hatte, die von meinem Gesicht bis zu meinen Zähnen aufschossen“, sagte er.

„[The dentist] fragte mich, was ich beruflich mache. Sie sagte: „Machst du irgendwelche Kontaktsportarten?“ ‚Nein.“

GETTY „The Future“ möchte in die Fußstapfen von Conor McGregor treten

Getty Images – Getty Derzeit erholt er sich jedoch, nachdem er denselben Kopfstoß von Leon Edwards gegessen hat, der Kamaru Usman KO geschlagen hat

Nachdem er ihn spielerisch beschimpft hatte, weil er den Zahnarzt belogen hatte, drängte ihn seine Frau, genau zu offenbaren, was seine „quälenden“ Zahnschmerzen verursacht hat, und anscheinend ist es alles Edwards Schuld.

„Es führt kein Weg daran vorbei, die Wahrheit zu sagen. Manchmal muss es einfach nicht gesagt werden“, fügte Garry hinzu.

„Hat jemand den Kampf zwischen Leon Edwards und Usman gesehen? Weiß jemand wie das gelaufen ist? Einer der besten Head Kicks in der UFC. Ja, ich habe vielleicht gespürt, wie sich dieser Tritt am Mittwochmorgen anfühlte.

„Also, ja, Leon, ich gebe dir die Schuld für meine verdammten Schmerzen.“

Garry hat zuletzt im Juli gekämpft und wird voraussichtlich dieses Jahr nicht mehr antreten, nachdem er kürzlich zum ersten Mal Vater geworden ist.

Es scheint, dass er 2023 ins Octagon zurückkehren wird, sobald er sich vollständig vom Sparring mit Edwards erholt und eine wohlverdiente Zeit mit der Familie genossen hat.

In der Zwischenzeit wird Edwards seinen Gürtel gegen Usman in einem mit Spannung erwarteten Trilogie-Kampf verteidigen, der voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in einem britischen Stadion stattfinden wird.