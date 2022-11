Der Iran wurde von England in einem enttäuschenden WM-Auftakt besiegt

England besiegte den Iran am Montag beim WM-Auftakt beider Mannschaften mit 6:2.

Dieser iranische Kader hält dem sagenumwobenen Iran 1978-Team in nichts nach. Das Team hatte Klasse. Stattdessen ist der Kader von 2022 die Antithese. Kantenlose Fußballer mit Aggression. Unabhängig davon freut sich Gareth Southgate über einen Sieg, der den Three Lions in Gruppe B drei Punkte einbringt.

Mit versiegelten Lippen während der Nationalhymnen trat das iranische Team mit schweren Beinen und schwereren Herzen ein. Nach über 90 Minuten endete das Spiel 6:2. Eine relativ nüchterne Zuschauermenge von 45.000 Fans im Khalifa-Stadion erlebte das 2. Spiel des Turniers mit acht Toren.

Letztlich baute England eine Klinik auf. Diese Leistung ist eine Warnung an südamerikanische Teams, dass England Europas Kraftzentrum ist.

Gruppe B 1. Spieltag – England vs. Iran

Carlos Queiroz schickte im Eröffnungsspiel der Iran-Weltmeisterschaft ein 4-3-3, um gegen Southgates 4-2-3-1 anzutreten. Die Engländer dominierten den Ballbesitz mit 79 %. Außerdem eine satte Genauigkeit von 90 % bei 798 Durchgängen. Im Gegensatz dazu kam die Formation von Queiroz nicht zum Tragen. In den ersten 45 verwandelte sich der Iran in ein 4-2-3-1. Zwei defensive Mittelfeldspieler, die eine flache Viererkette abschirmen.

Frühe Türen, der Iran war mit Plattfüßen erschöpft. Ihre Stärke ist die Körperlichkeit. Jersey-Zerren und endloses Drängeln von Engländern erwiesen sich als ständiges Thema bei Standardsituationen. Trotzdem waren die Three Lions den Herausforderungen zwei Schritte voraus. Infolgedessen begeht der Iran Slide-Tackles und Toe-Stamps.

Trotzdem fielen die Flanken von Luke Shaw, Harry Maguire und Kane von der Flanke in den Dritten des Iran ein. Infolgedessen führten Luftangriffe zu drei englischen Toren von Jude Bellingham, Bukayo Saka und Raheem Sterling. Das Trio nutzte zwei Kopfbälle und einen Volleyschuss. Zur Halbzeit stand es 3:0, und es hätte mehr sein können, vielleicht hätten es sein müssen.

Darüber hinaus überwältigte Kanes Beinarbeit Milad Mohammadis defensives Tempo. Trotz der großen Bemühungen des Iraners drang Kanes peripherer Blick durch.

In den zweiten 45 gingen häufige Auswechslungen vor. Beide Trainer machten mit Gestaltwandlungen Luft. Der defensive Mittelfeldspieler Saeed Ezatolahi, der offensive Mittelfeldspieler Ali Gholizadeh und der Verteidiger Hossein Kanaani wurden in Vorbereitung auf den zweiten Spieltag gegen Wales ausgewechselt. Queiroz setzte diese Spieler der ersten Reihe auf die Bank, als wüsste er, dass der Iran gegen England nie eine Chance hatte. Stattdessen hielt er ihre Beine frisch und wird wahrscheinlich alle drei am „Schwarzen Freitag“ gegen die Welsh Dragons starten.

Beim Auftakt der WM im Iran gibt es viele Kontroversen

Vor dem Spiel erklärten unverhüllte iranische Fans voller Jubel Sardar Azmoun zu ihrem Lieblingsspieler. Der Stürmer von Bayer Leverkusen wurde eingewechselt, da er sich von einer Wadenzerrung erholt. Der Fanfavorit spricht sich offen für Frauenrechte aus. Infolgedessen wurde Queiroz unter Druck gesetzt, ihn von der Liste auszuschließen. Trotzdem machte der portugiesische Trainer Azmouns Anwesenheit auf der großen Bühne bekannt.

Die Statistiken variieren, aber ungefähr 85.000 britische Iraner leben im Vereinigten Königreich. Infolgedessen haben die jüngsten Proteste vor der Botschaft von Katar in London die Unruhen im Iran deutlich gemacht. Darüber hinaus rief der von Frauen geführte Protest zum Boykott der Weltmeisterschaft auf.

die Kluft überbrücken

Zweifellos gibt es eine Lücke unter den über 80 Millionen Iranern weltweit. Diejenigen, die das „Team Melli“ aufgrund ihrer puristischen Liebe zum Fußball unterstützen, und diejenigen, die eine Abneigung haben. Aber das wird die Führung von Ehsan Haji Safi nicht behindern. In einer Pressekonferenz vor dem Spiel zeigte der Kapitän echte Solidarität mit seiner widerstandsfähigen Nation.

„Wir müssen akzeptieren, dass die Bedingungen in unserem Land nicht stimmen, und unsere Leute sind nicht glücklich.“ Mit anderen Worten, Team Melli hat ein schweres Herz, ein Gefühl, das ihre Niederlage durchdringt.

Mit zwei Treffern durch einen Doppelpack von Mehdi Taremi hat der Iran noch eine Chance, die Gruppenphase zu überstehen. Das hängt jedoch von der Tordifferenz ab. Wenn England seine Dominanz fortsetzt, wird es am Ende um Gruppe B gehen.

Iran Wales und die USMNT werden um den 2. Platz kämpfen, wobei die beiden letzteren auf ihr Ergebnis beim Weltcup-Auftakt warten.

FOTO: IMAGO / Xinhua