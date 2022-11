Der Iran verhängt erstmals die Todesstrafe gegen Demonstranten

Ein Gericht in der Hauptstadt Teheran habe die Todesstrafe ausgesprochen, teilte die Justizbehörde am Sonntag im Internet mit. Der Verurteilte wurde unter anderem des Anzündens eines Regierungsgebäudes, der „Störung der öffentlichen Ordnung“ und der Bedrohung der „nationalen Sicherheit“ für schuldig befunden.

Scholz kritisiert die iranische Führung: „Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen“

Im Iran protestieren Menschen seit Mitte September gegen die Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Auslöser war der Tod des 22-jährigen iranischen Kurden Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil die junge Frau ihrer Meinung nach gegen islamische Kleidervorschriften verstoßen hatte.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierte mit ungewöhnlich scharfen Worten die iranische Führung wegen dortiger Menschenrechtsverletzungen und verteidigte die geplanten neuen Sanktionen. „Was seid ihr für eine Regierung, die auf ihre eigenen Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen“, sagte Scholz am Wochenende. Teheran wies diese Haltung prompt als „interventionistisch, provokativ und wenig diplomatisch“ zurück.

Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehr als 300 Toten bei den Protesten

„Mehr als 300 Tote – Reihen von Todesurteilen, mehr als 14.000 Verhaftungen“ – kaum jemand in Deutschland könne sich vorstellen, wie viel Mut es brauche, im Iran für Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen, so Scholz weiter. Die täglichen Bilder erschütterten ihn. Deutschland fordert ein „sofortiges Ende der Gewalt“ und die Freilassung von politischen Gefangenen und inhaftierten Journalisten.

An diesem Montag (14.11.) wollen die EU-Staaten angesichts der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran ein neues Sanktionspaket beschließen. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten in Brüssel hat den Plänen am Freitag einstimmig zugestimmt, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Die formelle Entscheidung folgt am Montag.