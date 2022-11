Der Iran trifft bei der Weltmeisterschaft auf England vor dem Hintergrund von Protesten und Gewalt im Land nach dem Tod von Mahsa Amini | Fußball Nachrichten

Der Iran beginnt seine WM-Kampagne am Montag im Glanz des politischen Rampenlichts. Während sich Englands Spieler ausschließlich auf die Leistung konzentrieren werden, haben die Iraner viel mehr im Kopf. Einige argumentieren, dass sie überhaupt nicht dort sein sollten.

Ihre Teilnahme erfolgt in einer Zeit immenser Turbulenzen im Iran, wo landesweite Proteste, die durch den Tod des 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam im September ausgelöst wurden, vom herrschenden Regime blutig beantwortet wurden.

Amini starb, nachdem sie von der sogenannten Moralpolizei des Regimes wegen eines angeblichen Verstoßes gegen ihre islamische Kleiderordnung festgenommen worden war. Ihre Notlage verstärkte langjährige Gefühle von Wut und Groll über die Unterdrückung der Frauenrechte im Land.

Laut Menschenrechtsbeobachtungsgruppen wurden bisher mindestens 348 Demonstranten getötet und weitere 15.900 festgenommen. Anfang dieser Woche verhängte ein Gericht in Teheran, der Hauptstadt des Iran, das erste Todesurteil gegen eine Person, die wegen ihrer Teilnahme festgenommen wurde.

Die Beteiligung des Iran an der Weltmeisterschaft erscheint vielen angesichts des Kontexts unpassend. Es gab sogar Forderungen, sie vom Turnier auszuschließen. Aber der Fokus richtet sich nun darauf, wie sich ihre Spieler in Katar angesichts der erwarteten Demonstrationen außerhalb des Spielfelds verhalten werden.

„Wie Sie vielleicht bereits wissen, hat Fußball im Iran eine unglaublich große Anhängerschaft“, sagte Sina Saemian, eine iranische Fußballjournalistin und Mitarbeiterin der Gol Bezan Podcast, erzählt Sky Sports.

„Das Land ist fussballbesessen, aber wenn so etwas passiert, gehen die Aufmerksamkeit und die Konzentration der Menschen meiner Meinung nach woanders hin. Jetzt ist der Fussball zu einer Plattform geworden, auf der die Menschen ihre Bedenken äußern und sicherstellen können, dass ihre Stimmen gehört werden.“

Jüngste Beispiele deuten auf eine breite Unterstützung für die Proteste hin.

Anfang dieses Monats weigerten sich Spieler von Esteghlal, einem der größten Klubs im Iran, zu feiern, nachdem sie den Superpokal des Landes gewonnen hatten, und blieben stattdessen unbewegt, ihre Arme in einer Geste des Trotzes verschränkt, als ihnen die Trophäe überreicht wurde.

Bild:

Demonstranten in Den Haag zeigen ihre Solidarität mit den Iranern, die sich gegen ihre Führung wegen des Todes einer jungen Frau in Polizeigewahrsam wehren (Bild: AP)





Bild:

Eine Frau schneidet sich bei einem Protest gegen den Tod des Iraners Mahsa Amini in Istanbul die Haare (Bild: AP)





Bild:

Iranische Frauen protestieren bei einer Demonstration vor dem iranischen Konsulat in Istanbul gegen den Tod von Mahsa Amini





Ähnliche Gefühle äußerten auch die iranischen Nationalspieler.

Saemian besteht darauf, schwarze Jacken über ihren Trikots zu tragen, bevor das jüngste Freundschaftsspiel gegen Senegal nicht der orchestrierte Akt der Solidarität war, als der berichtet wurde – „diese Jacken hatten von Anfang an nie das iranische Abzeichen“, sagt er – aber die meisten Spieler haben sich geweigert singen die Nationalhymne, und viele haben sich angewöhnt, symbolische schwarze Armbänder zu tragen.

„Sie haben Gesten verwendet, um zu zeigen, auf welcher Seite sie stehen, aber ich denke, die Frustration einiger Teile der Demonstranten besteht darin, dass dies nicht ausreicht“, sagt Saemian. „Es steht mir nicht zu, zu sagen, ob es so ist oder nicht, aber das glauben sie.

„Sie glauben, dass die Spieler ein wenig aktiver sein sollten, um die Demonstranten direkt zu unterstützen, anstatt Gesten wie die schwarzen Armbänder zu verwenden.“

Bild:

Der iranische Aufrührer Mehdi Taremi ist einer ihrer Starspieler





Einige Spieler haben zuvor ihre Unterstützung für das Regime bekundet.

Mittelfeldspieler Mehdi Torabi, der vor dem Freundschaftsspiel gegen Nicaragua letzte Woche die Nationalhymne signierte, während andere sich der Stimme enthielten, feierte einmal während einer anderen Protestphase im Land im Jahr 2019 ein Tor für den iranischen Klub Persepolis, indem er einen Slogan unter seinem Trikot enthüllte die lautete: „Der einzige Weg, das Land zu retten, ist, dem Führer zu gehorchen.“

Aber diejenigen, die sich für die Demonstranten und nicht für das Regime aussprechen wollen, riskieren, sich und ihre Lieben in Gefahr zu bringen.

„Sie haben jemanden wie Ali Karimi, der in den 2000er Jahren für die iranische Nationalmannschaft und den FC Bayern München gespielt hat“, sagt Saemian. „Er war vom ersten Tag an sehr, sehr lautstark gegen das Regime.

„Er ist aus dem Land geflohen. Soweit ich weiß, wurde sein Vermögen beschlagnahmt.

Andere, wie Hossein Mahini, der den Iran bei der WM 2014 vertrat, haben das bereits getan. Der Verteidiger wurde laut Saemian kürzlich festgenommen, weil er in den sozialen Medien Ansichten zur Unterstützung der Proteste geäußert hatte.

Bild:

Sardar Azmoun, der für Bayer Leverkusen spielt, sprach sich gegen das Regime aus





Von den aktuellen Spielern des Iran ist Sardar Azmoun von Bayer Leverkusen der prominenteste, der sich zu Wort gemeldet hat.

„Schlimmstenfalls werde ich aus der Nationalmannschaft geworfen, was ein kleiner Preis ist, den man selbst für eine einzelne Haarsträhne iranischer Frauen zahlen muss“, schrieb er auf Instagram und ignorierte die angebliche Anweisung des iranischen Verbands, sich nicht öffentlich zu äußern Proteste. „Schande über dich, dass du die Menschen so einfach umgebracht hast … Lang lebe die iranische Frau.“

Die Kommentare stellten seinen Platz bei der Weltmeisterschaft in Frage, wobei ein Bericht behauptete, Carlos Queiroz, der für eine zweite Amtszeit als iranischer Cheftrainer zurückgekehrt war, wurde vom iranischen Fußballverband unter Druck gesetzt, ihn nicht auszuwählen.

Azmoun löschte den Post später und entschuldigte sich vor seiner eventuellen Aufnahme in den Kader, aber seine Kommentare waren nicht das einzige jüngste Beispiel für offensichtlichen Widerspruch einer aktuellen Fußballfigur des Landes.

Saeed Piramoon, ein Spieler der iranischen Beach-Soccer-Mannschaft, feierte Anfang dieses Monats sein Tor beim Sieg des Iran gegen Brasilien beim Beach-Soccer-Cup, indem er imitierte, sich die Haare zu schneiden – eine Bewegung, die als Symbol für die Unterstützung der Frauenrechte interpretiert wurde und eine Reaktion hervorrief vom Fußballverband des Landes.

„Menschen, die die Berufs- und Sportethik nicht befolgt haben, werden gemäß den Vorschriften behandelt“, heißt es in einer Erklärung. „Gemäß den Vorschriften der Islamischen Republik Iran und dem Olympischen Ethikkodex sowie den Regeln der FIFA muss politisches Verhalten auf Sportplätzen vermieden werden.“

Queiroz seinerseits hat darauf bestanden, dass seine Spieler während der Weltmeisterschaft „frei protestieren“ können, wenn sie dies wünschen, solange sie den Turnierregeln und dem „Geist des Spiels“ entsprechen, aber es bleibt abzuwarten, wie weit sie gehen gehen – wenn sie es tatsächlich tun.

„Wenn ich an mich selbst denke, in einer privilegierten Position, in der ich sie in Manchester sitze, denke ich, dass wir ein bisschen vorsichtig sein müssen, was wir von den Leuten verlangen, die tatsächlich vor Ort sind, weil wir nie das vollständige Bild haben werden in Bezug auf das, was sie durchmachen und die Drohungen, die ausgesprochen werden“, sagt Saemian.

„Einige von ihnen entscheiden sich immer noch dafür, weiterzumachen und zu sprechen, und sie sollten applaudiert und dazu ermutigt werden, aber ich persönlich denke, wir sollten nicht die Haltung einnehmen, dass sie reden müssen, sie müssen ‚X‘, ‚Y‘ tun. oder ‚Z‘, weil wir nie das vollständige Bild haben werden.“

Was die ehemaligen iranischen Spieler betrifft, so ist Karimi nicht der Einzige, der sich in Opposition gemeldet hat.

Diese Woche lehnten Ali Daei und Javad Nekounam, die beiden Rekordnationalspieler des Iran und nationale Ikonen, Einladungen der FIFA zur Teilnahme am Turnier ab, um Solidarität mit den Demonstranten zu zeigen.

Bild:

Iraner protestieren gegen den Tod von Mahsa Amini (Bild: AP)





Es wird für das Regime immer schwieriger, die Meinungsumschwünge zugunsten der Proteste zu zensieren, und es könnte während einer Weltmeisterschaft, bei der Demonstrationen innerhalb und außerhalb der Spiele des Iran erwartet werden, grenzwertig werden.

„Bisher war es im Iran eine Mischung, die Proteste entweder nicht zu melden oder, wenn sie es tun, etwas zu finden, das sie diskreditiert, und dann damit zu rennen, um den Iranern im Land zu zeigen, dass Menschen, die außerhalb des Landes protestieren, nicht t ihre Interessen im Auge haben“, erklärt Saemian.

„Ich bin gespannter zu sehen, wenn die Spieler die Nationalhymne nicht singen, wie sie darauf reagieren. Werden sie das Spiel trotzdem live zeigen, während es weitergeht? Oder werden sie auf andere Aufnahmen des Stadions oder des Stadions schneiden.“ Fans, während das stattfindet?“

Auch aus diesem Grund hält Saemian es für richtig, dass die Nationalmannschaft beim Turnier präsent ist.

Queiroz weigerte sich in seiner jüngsten Pressekonferenz, sich mit Fragen zu Frauenrechten auseinanderzusetzen, aber das Rampenlicht ist unvermeidlich.

„Die Kampagne für den Ausschluss des Iran von der Weltmeisterschaft war ein spaltendes Thema unter den Iranern insgesamt, nicht nur unter den Fußballfans“, sagt Saemian.

Bild:

Cheftrainer des Iran, Carlos Queiroz, spricht mit der Presse in Teheran





„Ich bin auf der Seite, dass das Team nicht gesperrt werden muss, aber ich denke, es ist genauso wichtig, dass wir nicht ablehnen, wofür die Kampagne steht und welche Botschaft sie zu vermitteln versucht.

„Diese Botschaft ist das, was wir alle wollen – um das Bewusstsein zu schärfen und die Stimmen derer im Iran widerzuspiegeln.

„Ich persönlich denke, dass man den Spielern nicht nur eine Plattform gibt, um zu zeigen, wo sie stehen, wenn man der Nationalmannschaft erlaubt, an Veranstaltungen wie der Weltmeisterschaft teilzunehmen, sondern auch Menschen protestieren sieht und dafür sorgt, dass fast alle Medien darüber berichten. „

Während der Iran seine WM-Kampagne mit dem Ziel beginnt, zum ersten Mal in der Geschichte des Landes die K.-o.-Runde zu erreichen, werden Augen und Gedanken wahrscheinlich woanders sein, bei einem politischen Kampf, der sich mit dem Sport verflochten hat.

