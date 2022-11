Der Iran sprengt das „Schweigen“ der Welt über „terroristische“ Angriffe — RT World News

Ausländische „Promotoren des Chaos“ seien „absichtlich“ über die gewalttätigen Unruhen im Land geschwiegen worden, erklärte Teheran

Das iranische Außenministerium schlug am Samstag auf die internationale Gemeinschaft ein und beschuldigte sie, zu bleiben „absichtlich“ Schweigen über die anhaltende Gewalt im Land. Anfang dieser Woche meldete Teheran eine Angriffswelle Währenddessen wurden Zivilisten und Sicherheitskräfte an mehreren Orten von unbekannten Angreifern angegriffen.

„Es ist die Pflicht der internationalen Gemeinschaft und der internationalen Versammlungen, die jüngsten Terroranschläge im Iran zu verurteilen und Extremisten keinen sicheren Hafen zu bieten.“ Das teilte das Ministerium in einer Mitteilung mit.

Ausländisch „Verursacher des Chaos“ auf die Unruhen im Iran habe nicht bewusst reagiert, betonte das Außenministerium. Teheran behält sich das Recht vor „Klagen einreichen“ gegen Täter u „die Regierungen, die sie unterstützen“, die Aussage gelesen.









„Die große Nation Iran und die internationale Gemeinschaft haben in den letzten Tagen die Tötung unschuldiger Zivilisten sowie von Sicherheitskräften in Izeh, Isfahan und Mashhad miterlebt.“ Das Ministerium stellte fest und fügte hinzu, dass die Angriffe zu Todesfällen und Verletzungen von geführt hätten „einige Iraner, darunter Frauen und Kinder.“

Zuvor beschuldigte Teheran die USA und Großbritannien der direkten Beteiligung an den jüngsten Unruhen unter dem Deckmantel des Protests gegen den Tod von Mahsa Amini, der 22-jährigen Kurdin, die in Polizeigewahrsam starb, nachdem sie festgenommen worden war, weil sie ihren Hijab unsachgemäß trug. Die Behörden bestehen darauf, dass ihr Tod durch eine bereits bestehende Erkrankung verursacht wurde.

In letzter Zeit kam es wiederholt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und iranischen Strafverfolgungsbehörden. In dieser Woche kam es in mehreren Gebieten des Landes zu Angriffen auf Zivilisten und Sicherheitskräfte.