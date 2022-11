Der Iran sollte nicht an der WM teilnehmen dürfen, sagt der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter

CNN

Der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter ist der Meinung, dass der Iran von der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar ausgeschlossen werden sollte, zitierte ihn eine Schweizer Zeitung und eine Online-Nachrichtenseite am Freitag.

Die Kommentare kommen inmitten landesweiter Proteste, die den Iran seit Wochen nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Gewahrsam der Moralpolizei ergreifen.

Der Schweizer Sender „Blick“ zeigte am Donnerstag ein Video des ehemaligen FIFA-Präsidenten bei einem Vortrag in der Zentrale seines Verlags.

Blatter wurde von einem Reporter gefragt: „Wenn Sie heute noch FIFA-Präsident wären, würden Sie den Iran – der derzeit junge Frauen auf den Straßen tötet, der Waffen nach Russland schickt, um die Ukraine anzugreifen – bei der Weltmeisterschaft spielen lassen?“

„Nein“, antwortete Blatter und fügte hinzu, dass es seiner Meinung nach dem derzeitigen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino an Mut fehle, eine klare Haltung gegenüber dem Iran einzunehmen.

„Er hat schon Mühe, gemeinsam mit den Katarern einen Fonds auf die Beine zu stellen – für all die Arbeiter, die beim Bau der Infrastruktur gestorben sind.

„Ich denke, es sollte von jemandem von der FIFA gemacht werden, der Mut hat. Aber Infantino hat nicht einmal den Mut, Journalisten eine Antwort zu geben.“

Die FIFA reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNN um Stellungnahme zu Blatters Vorschlag, den Iran von der Weltmeisterschaft 2022 auszuschließen, und seinen Ansichten zu Infantino.

Blatters Kommentare kommen Wochen, nachdem eine Anwaltskanzlei im Namen einer Gruppe ehemaliger und aktueller iranischer Sportler einen Brief an die FIFA geschickt hatte, in dem der Fußballverband aufgefordert wurde, den iranischen Fußballverband (FFIRI) zu suspendieren und ihm die Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar zu verbieten .

In dem Brief heißt es, die Aktionen des iranischen Fußballverbands verstoßen gegen FIFA-Statuten und -Vorschriften.

„Die Brutalität und Kriegslust des Iran gegenüber seinem eigenen Volk hat einen Wendepunkt erreicht und fordert eine eindeutige und entschiedene Distanzierung von der Fußball- und Sportwelt“, heißt es in einer Pressemitteilung, die neben dem Brief veröffentlicht wurde.

Andere Athleten im Iran haben sich den Protesten angeschlossen.

Nachdem er im Finale des Emirates Intercontinental Beach Soccer Cup ein Tor erzielt hatte, imitierte Saeed Piramoon, wie er sich die Haare schneidet – ein Schritt, der seine Unterstützung für landesweite Proteste im Land signalisiert, indem er mehr Freiheiten für Frauen fordert – eine Tat, mit der sich die iranischen Fußballbehörden befassen wollen.

Unterdessen riskiert Fußballspieler Sardar Azmoun, die Auswahl für die Weltmeisterschaft zu verpassen, nachdem er die Regierung kritisiert hat.

„Das ist es wert, für eine Haarsträhne iranischer Frauen geopfert zu werden“, schrieb Azmoun in einer Instagram-Story. „Schande über dich, der du so leicht Menschen umbringst. Es lebe die iranische Frau.“

Blatters Äußerungen sind nicht die einzigen Kritikpunkte des 86-Jährigen an der Organisation, die er früher leitete.

Anfang dieser Woche sagte er der Schweizer Zeitung Tages Anzeiger, dass „Katar ein Fehler ist“, und fügte hinzu, dass „die Wahl schlecht war“.

„Es ist ein zu kleines Land. Fußball und die Weltmeisterschaft sind zu groß dafür“, sagte Blatter über Katar, das erste Land im Nahen Osten, das das Turnier ausrichtete.

„Soziales und Menschenrechte werden seitdem berücksichtigt“, fügte er hinzu.

Die Weltmeisterschaft beginnt am 20. November, wobei der Iran am 21. November seine Kampagne gegen England beginnt.