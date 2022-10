Der Iran sagt, er werde die USA wegen „direkter Beteiligung“ an Protesten verklagen

CNN

Der Iran sagte am Samstag, er werde rechtliche Schritte gegen die Vereinigten Staaten einleiten und beschuldigte sie der „direkten Beteiligung“ an den Protesten, die das Land erfassten.

Teheran warnte auch das Vereinigte Königreich und Saudi-Arabien, dass sie „vom Justizsystem der Islamischen Republik nicht ignoriert werden“ würden, weil sie Fernsehsender wie BBC Persian und Iran International hosten und unterstützen – von denen es behauptete, sie hätten die Demonstranten aufgefordert, „öffentliche und private zu zerstören“. Eigenschaften.“

Proteste gegen die Regierung haben den Iran seit dem Tod des 22-jährigen Mahsa Amini am 16. September erfasst, der starb, nachdem er von der Sittenpolizei von den Straßen Teherans gezerrt und in ein „Umerziehungszentrum“ gebracht worden war, um ihm Bescheidenheit beizubringen.

Streiks und Proteste sind in Städten und Gemeinden im ganzen Land zu einem alltäglichen Anblick geworden, und in der Hauptstadt ertönt nachts oft von den Dächern „Tod dem Diktator“ – in Anlehnung an den Obersten Führer Ayatollah Khamenei.

US-Präsident Joe Biden hat seine Unterstützung hinter die Demonstranten geworfen, Kosten „für die Täter von Gewalt gegen friedliche Demonstranten“ versprochen und gesagt, die USA stehen hinter den „tapferen Frauen des Iran, die gerade demonstrieren, um ihre Grundrechte zu sichern“.

Die USA haben auch Sanktionen gegen die iranische Moralpolizei „wegen Missbrauch und Gewalt gegen iranische Frauen und die Verletzung der Rechte friedlicher iranischer Demonstranten“ angekündigt und arbeiten daran, Iranern den Zugang zum Internet zu erleichtern.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Iran die USA beschuldigt, sich in regierungsfeindliche Proteste einzumischen – er erhob ähnliche Behauptungen im Jahr 2018.

Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete am Samstag, dass das Justizministerium „beauftragt wurde, eine Klage einzureichen, um die Schäden und Einmischungen zu untersuchen, die durch die direkte Beteiligung der USA an den Unruhen verursacht wurden“. Es berichtete auch über die Behauptungen des stellvertretenden Leiters der iranischen Justiz und des Sekretärs des Hohen Rates für Menschenrechte des Landes, Kazem Gharibabadi, gegen die BBC und Iran International.

Der Bericht machte nicht klar, welches Gericht einen solchen Fall verhandeln würde.

Unterdessen gehen die Proteste sowohl im Iran als auch in Solidaritätsbewegungen auf der ganzen Welt weiter, mit großen Demonstrationen in Berlin und Tokio am Samstag.

Im Iran streikten Unternehmer und Fabrikarbeiter aus der Region Kurdistan, und Studenten von Universitäten im ganzen Land beteiligten sich an den Demonstrationen.

Das von IranWire mit CNN geteilte Video zeigt Sanandaj, die Hauptstadt der kurdischen Region, zu Beginn der Arbeitswoche unheimlich ruhig, da die Geschäfte geschlossen bleiben.

Die in Norwegen ansässige iranische Menschenrechtsgruppe Hengaw sagte, dass Ladenbesitzer auch in Bukan, Sanandaj und Marivan streikten, obwohl CNN diese Berichte nicht unabhängig überprüfen kann.

Am Samstag zeigten Videos von IranWire von Protesten gegen das iranische Regime eine Menschenmenge an der Teheraner Shahid-Behasti-Universität, die „Freiheit, Freiheit, Tod dem Diktator, Tod Chamenei“ sangen.

Studenten der Universität Tabriz in der Provinz Ostaserbaidschan gingen laut IranWire ebenfalls auf die Straße und sangen gemeinsam, dass ein Regimewechsel am Horizont sei, und an der Universität Yazd in der Provinz Yazd sangen Studenten eine jahrhundertealte vorrevolutionäre Hymne.

Ein Augenzeuge sagte CNN, dass junge Mädchen aus örtlichen Schulen, die sich den Protesten angeschlossen hatten, die „Freiheit“ und „Tod dem Diktator“ forderten, wenige Augenblicke später von der Polizei zusammengetrieben und in schwarze Lieferwagen geladen wurden.

Außerhalb des Iran zeigte ein von Radio Free Liberty veröffentlichtes Video Demonstranten auf einer Promenade in Sydney, Australien, die am Samstag „Freiheit“ skandierten.

Der deutsche Staatssender RBB berichtete von Solidaritätskundgebungen mit fast 80.000 Menschen in Berlin.