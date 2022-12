Der Iran hält die erste bekannte Hinrichtung wegen Protesten gegen die Regierung ab

Ein Iraner wurde am Donnerstag erhängt, nachdem er angeblich gestanden hatte, einen Wachmann verletzt zu haben.

Dies geschieht inmitten von Unruhen im Land wegen des Todes von Mahsa Amini.

Nach Angaben von Amnesty International streben die iranischen Behörden die Todesstrafe für mindestens 21 Personen an.

Der Iran hat am Donnerstag einen Mann erhängt, der wegen der Verletzung eines Wachmanns mit einem Messer und der Blockierung einer Straße in Teheran verurteilt worden war, teilte die halboffizielle Nachrichtenagentur Tasnim mit, die erste derartige Hinrichtung im Zusammenhang mit den jüngsten Unruhen gegen die Regierung.

Die landesweiten Proteste, die nach dem Tod der 22-jährigen kurdischen Iranerin Mahsa Amini am 16. September ausbrachen, stellen eine der größten Herausforderungen für die Islamische Republik seit ihrer Gründung im Jahr 1979 dar.

Die Behörden gingen hart gegen die Proteste vor, und am Montag ermutigten die Revolutionsgarden die Justiz, schnell und entschieden Urteile gegen diejenigen zu fällen, die wegen „Verbrechen gegen die Sicherheit der Nation und des Islam“ angeklagt sind.

Die Nachrichtenagentur Tasnim nannte den Hingerichteten Mohsen Shekari, nannte aber keine weiteren Details.

Staatliche Medien veröffentlichten ein Video von Shekaris Geständnis, in dem er mit einem blauen Fleck auf der rechten Wange erscheint. Er gab zu, ein Mitglied der Basij-Miliz mit einem Messer geschlagen und mit seinem Motorrad zusammen mit einem seiner Freunde eine Straße blockiert zu haben.

Rechtegruppen haben gesagt, Shekari sei gefoltert und gezwungen worden, sein Verbrechen zu gestehen.

Amnesty International sagte, die iranischen Behörden strebten die Todesstrafe für mindestens 21 Personen in sogenannten „Scheinprozessen an, die darauf abzielen, diejenigen einzuschüchtern, die an dem Volksaufstand beteiligt sind, der den Iran erschüttert hat“.

Es sagte:

Die iranischen Behörden müssen unverzüglich alle Todesurteile aufheben, von der Verhängung der Todesstrafe absehen und alle Anklagen gegen Personen fallen lassen, die im Zusammenhang mit ihrer friedlichen Teilnahme an Protesten festgenommen wurden.

Auch westliche Regierungen haben ihre Bestürzung über die hohe Zahl von Hinrichtungen im Iran zum Ausdruck gebracht.

Der Iran hat die Unruhen seinen ausländischen Feinden, einschließlich den Vereinigten Staaten, angelastet.

Justizsprecher Masoud Setayeshi sagte am Dienstag, dass fünf Personen, die des Mordes an einem Mitglied der Basij-Miliz, Rouhollah Ajamian, angeklagt sind, in einem Urteil, gegen das sie Berufung einlegen können, zum Tode verurteilt worden seien.

Die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur ISNA berichtete am Donnerstag, dass fünf mutmaßliche Mitglieder der militanten Gruppe Islamischer Staat des „Krieges gegen Gott“ wegen ihrer Rolle bei dem Massaker an schiitischen Pilgern im Oktober angeklagt wurden, ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wird .

Schon vor den jüngsten Unruhen war die Zahl der Hinrichtungen im Iran gestiegen. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Turk, sagte, dass die Zahl in diesem Jahr Berichten zufolge bis September zum ersten Mal seit fünf Jahren 400 überschritten habe.