Der Iran exekutiert den ersten bekannten Gefangenen, der bei Protesten festgenommen wurde

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate (AP) – Der Iran sagte am Donnerstag, er habe einen Gefangenen hingerichtet, der wegen eines Verbrechens verurteilt worden war, das angeblich während der landesweiten Proteste begangen wurde, der ersten derartigen Todesstrafe, die von Teheran verhängt wurde.

Die Hinrichtung von Mohsen Shekari erfolgt, während anderen Häftlingen ebenfalls die Möglichkeit der Todesstrafe für ihre Beteiligung an den Protesten droht, die Mitte September begannen, zunächst als Aufschrei gegen die iranische Sittenpolizei. Die Proteste haben sich zu einer der ernsthaftesten Herausforderungen für die iranische Theokratie seit der Islamischen Revolution von 1979 entwickelt.

Aktivisten warnen davor, dass in naher Zukunft auch andere hingerichtet werden könnten, und sagen, dass bisher mindestens ein Dutzend Menschen wegen ihrer Beteiligung an den Demonstrationen zum Tode verurteilt wurden.

Die Hinrichtung „muss auf starke Reaktionen stoßen, sonst werden wir täglich mit Hinrichtungen von Demonstranten konfrontiert“, schrieb Mahmood Amiry-Moghaddam, der Direktor der in Oslo ansässigen Gruppe Iran Human Rights. „Diese Hinrichtung muss international schnell praktische Konsequenzen haben.“

Die Nachrichtenagentur Mizan, die von der iranischen Justiz betrieben wird, sagte, Shekari sei vor dem Teheraner Revolutionsgericht verurteilt worden, das normalerweise Fälle unter Ausschluss der Öffentlichkeit führt. Die Tribunale wurden international dafür kritisiert, dass sie den Angeklagten nicht erlaubten, ihre eigenen Anwälte auszuwählen oder sogar die Beweise gegen sie einzusehen.

Shekari wurde vorgeworfen, eine Straße in Teheran blockiert und einen Angehörigen der Sicherheitskräfte mit einer Machete angegriffen zu haben, dessen Wunden genäht werden mussten, teilte die Agentur mit.

Der Mizan-Bericht behauptete auch, Shekari habe gesagt, ihm sei von einem Bekannten Geld angeboten worden, um die Sicherheitskräfte anzugreifen.

Die iranische Regierung versucht seit Monaten – ohne Beweise vorzulegen – zu behaupten, das Ausland habe die Unruhen geschürt. Die Demonstranten sagen, sie seien wütend über den Zusammenbruch der Wirtschaft, die hartnäckige Polizeiarbeit und die fest verwurzelte Macht des islamischen Klerus des Landes.

Mizan sagte, Shekari sei am 25. September festgenommen und am 20. November wegen „Moharebeh“ verurteilt worden, einem Wort auf Farsi, das „Krieg gegen Gott“ bedeutet. Diese Anklage wurde in den Jahrzehnten seit 1979 gegen andere erhoben und trägt die Todesstrafe. Mizan sagte, eine Berufung von Shekaris Anwalt gegen das Urteil sei gescheitert.

Nach seiner Hinrichtung strahlte das iranische Staatsfernsehen ein stark bearbeitetes Paket aus, das den Gerichtssaal und Teile von Shekaris Prozess unter dem Vorsitz von Richter Abolghassem Salavati zeigte.

Salavati drohen US-Sanktionen, weil er harte Strafen verhängt hat.

„Salavati allein hat mehr als 100 politische Gefangene, Menschenrechtsaktivisten, Medienschaffende und andere, die die Versammlungsfreiheit ausüben wollen, zu langjährigen Haftstrafen sowie mehreren Todesurteilen verurteilt“, sagte das US-Finanzministerium, als es ihn 2019 sanktionierte.

„Richter an diesen Revolutionsgerichten, einschließlich Salavati, haben sowohl als Richter als auch als Ankläger gehandelt, Gefangenen den Zugang zu Anwälten verweigert und Angeklagte eingeschüchtert.“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte Shekaris Hinrichtung in einem Twitter-Beitrag und sagte: „Die Menschenverachtung des iranischen Regimes ist grenzenlos.“

James Cleverly, der Außenminister des Vereinigten Königreichs, bezeichnete sich selbst als „empört“ und sagte: „Die Welt kann die abscheuliche Gewalt des iranischen Regimes gegen sein eigenes Volk nicht ignorieren.“

Das französische Außenministerium sagte, die Hinrichtung sei „ein weiteres Beispiel für die schweren, inakzeptablen Verletzungen der Grundrechte und -freiheiten durch die iranischen Behörden“.

Der Iran wird seit dem Tod des 22-jährigen Mahsa Amini am 16. September von Protesten erschüttert, der starb, nachdem er von der Sittenpolizei des Landes festgenommen worden war. Laut Human Rights Activists in Iran, einer Gruppe, die die Proteste seit Beginn überwacht, wurden bei den Demonstrationen bei einem brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte mindestens 475 Menschen getötet. Über 18.000 wurden von den Behörden festgenommen.

Der Iran ist einer der weltbesten Henker. Normalerweise werden Gefangene durch Erhängen hingerichtet. Amnesty International sagte bereits, es habe ein von einem hochrangigen iranischen Polizeikommandanten unterzeichnetes Dokument erhalten, in dem die Hinrichtung eines Gefangenen „in der kürzestmöglichen Zeit“ und die öffentliche Vollstreckung seines Todesurteils als „herzerwärmende Geste gegenüber die Sicherheitskräfte.’“

