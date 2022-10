Der Irak kann sich die von der OPEC vorgeschriebene Kürzung der Ölproduktion nicht leisten, sagt ein hochrangiger Führer

Der Irak kann es sich nicht leisten, seine Ölproduktion im Rahmen eines Schritts der OPEC+ zur Kürzung der Produktion zu reduzieren, so der Spitzenkandidat für das Amt des irakischen Premierministers, der sagte, das Land brauche das Geld, um seine ins Stocken geratene Wirtschaft zu stützen.

Die von Saudi-Arabien geführte Organisation erdölexportierender Länder und ihre von Russland geführten Verbündeten einigten sich letzte Woche darauf, die Produktion um 2 Millionen Barrel Öl pro Tag zu drosseln. Kritiker, einschließlich der USA, sagten, die Kürzung solle die bereits hohen globalen Energiepreise in die Höhe treiben und Russland helfen, seinen Krieg in der Ukraine zu bezahlen. Riad und Moskau, die größten Produzenten der OPEC+, sind in den letzten Jahren enger zusammengewachsen, da sie von der Allianz profitieren.