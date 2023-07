Bagdad/Stockholm

Wenige Stunden vor einer weiteren geplanten Koranverbrennung in Schweden drohte der Irak damit, die diplomatischen Beziehungen mit dem Land abzubrechen. Das Büro von Premierminister Mohammed al-Sudani kündigte nach einer Krisensitzung an, dass Irak die Beziehungen zu Schweden abbrechen werde, wenn dort wie im Juni ein weiteres Exemplar des Korans in Brand gesteckt würde. Die schwedische Regierung sei darüber „über diplomatische Kanäle“ informiert worden, teilte das Amt auf Twitter mit.

Hunderte Demonstranten versammelten sich über Nacht vor der schwedischen Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Augenzeugen zufolge kletterten viele über Absperrungen, einige drangen in das Gebäude ein, wie auf in sozialen Netzwerken geteilten Videos zu sehen war. Einige legten Feuer und Rauch stieg aus dem Gebäude auf. Am Morgen beruhigte sich die Lage.

Koran und iranische Flagge sollten verbrannt werden

Der schwedische Außenminister Tobias Billström bestätigte, dass die Botschaftskanzlei während des Sturms der Demonstranten zerstört und in Brand gesteckt wurde. Er verurteilte den Vorfall und kritisierte die örtlichen Behörden scharf.

Hintergrund war die Zustimmung zu einem Treffen in Schweden, das an diesem Donnerstag vor der irakischen Botschaft in Stockholm stattfinden sollte. Nach Angaben der schwedischen Nachrichtenagentur TT wollte eine Person einen Koran und eine irakische Flagge verbrennen. An der Demonstration sollten daher nur zwei Personen teilnehmen. Die Verbrennung des Korans im Juni löste unter anderem in der arabischen Welt Empörung aus, im Irak kam es zu mehrtägigen Protesten.

Das irakische Außenministerium verurteilt den Angriff

Ende Juni wurde bei einer Demonstration vor der Stockholmer Moschee eine Kopie des Korans in Brand gesteckt. Im Irak kam es zu weit verbreiteten Protesten. Marokko zog seinen Botschafter aus Schweden ab und Saudi-Arabien berief den schwedischen Botschafter ein. Auch Papst Franziskus äußerte sich zu dem Vorfall und zeigte sich „wütend und angewidert“. Die vorsätzliche Schändung des Korans gilt im Islam als blasphemisch. In vielen islamischen Ländern gibt es dafür Strafen.

Das irakische Außenministerium verurteilte den Angriff auf die schwedische Botschaft in Bagdad aufs Schärfste. Es handelte sich um einen Angriff auf eine diplomatische Einrichtung.

Der schiitische Al-Sadr ist einer der einflussreichsten Geistlichen in der arabischen Welt. Seine islamistische Bewegung besteht aus Millionen überwiegend ärmerer Menschen aus städtischen Gebieten. Nach einer langen politischen Krise stürmten und besetzten seine Anhänger im Jahr 2022 den Regierungspalast mit dem Büro des Premierministers in Bagdad und das Parlamentsgebäude. Nach der Koranverbrennung im Juni rief al-Sadr zu einem „wütenden Protest“ vor der schwedischen Botschaft auf.