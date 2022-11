Der IQAir-Bericht zeigt die besten und schlechtesten Orte für die Luftqualität im Jahr 2021

CNN

—



Laut einem neuen Bericht stieg die Luftverschmutzung im Jahr 2021 weltweit auf ein ungesundes Niveau.

Der Bericht von IQAir, einem Unternehmen, das die globale Luftqualität verfolgt, stellte fest, dass die durchschnittliche jährliche Luftverschmutzung in jedem Land – und in 97 % der Städte – die Luftqualitätsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation übertraf, die den Regierungen helfen sollten, Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu erlassen .

Nur 222 der 6.475 analysierten Städte hatten eine durchschnittliche Luftqualität, die dem WHO-Standard entsprach. Es wurde festgestellt, dass drei Gebiete die WHO-Richtlinien erfüllten: das französische Gebiet Neukaledonien und die US-amerikanischen Gebiete Puerto Rico und die Amerikanischen Jungferninseln.

Indien, Pakistan und Bangladesch gehörten zu den Ländern mit der schlimmsten Luftverschmutzung und übertrafen die Richtlinien um mindestens das Zehnfache.

Die skandinavischen Länder, Australien, Kanada, Japan und das Vereinigte Königreich gehörten zu den Ländern mit der besten Luftqualität, mit durchschnittlichen Werten, die die Richtlinien um das 1- bis 2-fache übertrafen.

In den Vereinigten Staaten stellte IQAir fest, dass die Luftverschmutzung die WHO-Richtlinien im Jahr 2021 um das Zwei- bis Dreifache überstieg.

„Dieser Bericht unterstreicht die Notwendigkeit für Regierungen auf der ganzen Welt, zur Verringerung der globalen Luftverschmutzung beizutragen“, sagte Glory Dolphin Hammes, CEO von IQAir North America, gegenüber CNN. „(Feinstaub) tötet jedes Jahr viel zu viele Menschen und die Regierungen müssen strengere nationale Standards für die Luftqualität festlegen und bessere Außenpolitiken zur Förderung einer besseren Luftqualität prüfen.“

IQAir

Oben: IQAir analysierte die durchschnittliche jährliche Luftqualität für mehr als 6.000 Städte und kategorisierte sie von der besten Luftqualität in Blau (erfüllt die PM2,5-Richtlinie der WHO) bis zur schlechtesten in Lila (übertrifft die PM2,5-Richtlinie der WHO um mehr als das Zehnfache). Ein Interaktive Karte ist ab erhältlich IQAir.

Es ist der erste große globale Luftqualitätsbericht, der auf den neuen jährlichen Luftverschmutzungsrichtlinien der WHO basiert, die im September 2021 aktualisiert wurden. Die neuen Richtlinien haben die zulässige Konzentration von Feinstaub – oder PM 2,5 – von 10 auf 5 Mikrogramm pro Kubikmeter halbiert.

PM 2,5 ist der kleinste Schadstoff, aber auch einer der gefährlichsten. Beim Einatmen dringt es tief in das Lungengewebe ein, wo es in den Blutkreislauf gelangen kann. Es stammt aus Quellen wie der Verbrennung fossiler Brennstoffe, Staubstürmen und Waldbränden und wurde mit einer Reihe von Gesundheitsbedrohungen in Verbindung gebracht, darunter Asthma, Herzerkrankungen und andere Atemwegserkrankungen.

Millionen von Menschen sterben jedes Jahr an Problemen mit der Luftqualität. Im Jahr 2016 wurden laut WHO rund 4,2 Millionen vorzeitige Todesfälle mit Feinstaub in Verbindung gebracht. Wenn die Richtlinien von 2021 in diesem Jahr angewendet worden wären, hätte es laut WHO fast 3,3 Millionen weniger durch Umweltverschmutzung verursachte Todesfälle geben können.

IQAir analysierte Luftverschmutzungsüberwachungsstationen in 6.475 Städten in 117 Ländern, Regionen und Territorien.

In den USA stieg die Luftverschmutzung im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 stark an. Von den mehr als 2.400 analysierten US-Städten blieb die Luft in Los Angeles am stärksten verschmutzt, obwohl sie im Vergleich zu 2020 um 6 % zurückgegangen war. Atlanta und Minneapolis verzeichneten einen deutlichen Anstieg der Verschmutzung, der Bericht zeigte.

„Die Abhängigkeit (der Vereinigten Staaten) von fossilen Brennstoffen, die zunehmende Schwere von Waldbränden sowie die unterschiedliche Durchsetzung des Clean Air Act von Verwaltung zu Verwaltung haben alle zur Luftverschmutzung in den USA beigetragen“, schrieben die Autoren.

Forscher sagen, dass die Hauptquellen der Umweltverschmutzung in den USA der mit fossilen Brennstoffen betriebene Transport, die Energieerzeugung und Waldbrände waren, die in den am stärksten gefährdeten und marginalisierten Gemeinschaften des Landes verheerende Schäden anrichten.

„Wir sind stark von fossilen Brennstoffen abhängig, insbesondere beim Transport“, sagt Hammes, der wenige Kilometer von Los Angeles entfernt lebt. „Wir können mit null Emissionen klug handeln, aber wir tun es noch nicht. Und das hat verheerende Auswirkungen auf die Luftverschmutzung, die wir in Großstädten sehen.“

Durch den Klimawandel verursachte Waldbrände spielten eine bedeutende Rolle bei der Verringerung der Luftqualität in den USA im Jahr 2021. Die Autoren wiesen auf eine Reihe von Bränden hin, die zu gefährlicher Luftverschmutzung führten – darunter die Caldor- und Dixie-Feuer in Kalifornien sowie das Bootleg Fire in Oregon, das im Juli Rauch bis an die Ostküste wehte.

China – das zu den Ländern mit der schlimmsten Luftverschmutzung gehört – wies im Jahr 2021 eine verbesserte Luftqualität auf. Mehr als die Hälfte der im Bericht analysierten chinesischen Städte verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr eine geringere Luftverschmutzung. Die Hauptstadt Peking setzte laut dem Bericht einen fünfjährigen Trend zur Verbesserung der Luftqualität fort, der auf einen politisch bedingten Rückzug umweltschädlicher Industrien in der Stadt zurückzuführen ist.

Der Bericht stellte auch fest, dass der Amazonas-Regenwald, der als weltweit größter Verteidiger gegen die Klimakrise fungierte, im vergangenen Jahr mehr Kohlendioxid ausgestoßen als aufgenommen hat. Abholzung und Waldbrände haben das kritische Ökosystem bedroht, die Luft verschmutzt und zum Klimawandel beigetragen.

„Das ist alles ein Teil der Formel, die zur globalen Erwärmung führen wird oder führt.“ Sagte Hammes.

Der Bericht deckte auch einige Ungleichheiten auf: In einigen Entwicklungsländern in Afrika, Südamerika und dem Nahen Osten gibt es nach wie vor nur wenige Überwachungsstationen, was zu einem Mangel an Luftqualitätsdaten in diesen Regionen führt.

„Wenn Sie diese Daten nicht haben, tappen Sie wirklich im Dunkeln“, sagte Hammes.

Hammes stellte fest, dass das afrikanische Land Tschad aufgrund einer Verbesserung seines Überwachungsnetzwerks zum ersten Mal in den Bericht aufgenommen wurde. IQAir stellte fest, dass die Luftverschmutzung des Landes im vergangenen Jahr hinter Bangladesch die zweithöchste der Welt war.

Tarik Benmarhnia, Epidemiologe des Klimawandels an der Scripps Institution of Oceanography, der die gesundheitlichen Auswirkungen von Waldbrandrauch untersucht hat, bemerkte auch, dass es in diesen Berichten zu blinden Flecken führen kann, wenn man sich nur auf Überwachungsstationen verlässt.

„Ich finde es großartig, dass sie sich auf verschiedene Netzwerke und nicht nur auf Regierungsquellen verlassen haben“, sagte Benmarhnia, der an diesem Bericht nicht beteiligt war, gegenüber CNN. „Allerdings gibt es in vielen Regionen nicht genügend Stationen und alternative Techniken.“

Der Zwischenstaatliche Ausschuss der Vereinten Nationen für Klimaänderungen kam in seinem Bericht von 2021 zu dem Schluss, dass die Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe nicht nur die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen würde, sondern auch den zusätzlichen Vorteil hätte, die Luftqualität und die öffentliche Gesundheit zu verbessern.

Hammes sagte, der IQAir-Bericht sei ein weiterer Grund für die Welt, sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden.

„Wir haben den Bericht, wir können ihn lesen, wir können ihn verinnerlichen und uns wirklich dem Handeln widmen“, sagte sie. „Es muss ein großer Schritt hin zu erneuerbaren Energien erfolgen. Wir müssen drastische Maßnahmen ergreifen, um die Flut der globalen Erwärmung umzukehren; andernfalls wäre der Aufprall und der Zug, in dem wir uns befinden, irreversibel.“