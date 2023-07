Ihr Flaggschifffonds ARKK ist seit Anfang Mai um mehr als 20 Prozent gestiegen. (Foto: Reuters) Cathie Wood

Düsseldorf Die rasanten Fortschritte in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) haben zu einem neuen Ansturm auf Technologieaktien geführt. Eine der Profiteure ist die US-Fondsmanagerin Cathie Wood: Der Kurs ihres Flaggschifffonds ARKK ist seit Anfang Mai um 23 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Rekordhoch aus dem Jahr 2021 beträgt das Minus immer noch mehr als 70 Prozent.

Der bekannte Tech-Investor setzt ausschließlich auf disruptive Technologien wie Gensequenzierung, Robotik, Elektromobilität, Kryptowährungen – und KI. Im Juni kaufte Wood neue Aktien im Wert von 250 Millionen US-Dollar. Das ist mehr als jemals zuvor in diesem Jahr.

Auffallend ist, dass Wood vor allem Anteile an Unternehmen kaufte, die von der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz profitieren: Die drei größten Neuinvestitionen stehen allesamt im Zusammenhang mit KI. Während ihr Top-Kauf im Mai eine ihrer größten Investitionen war, sind es an zweiter und dritter Stelle Aktien, die sie kürzlich in ihr Portfolio aufgenommen hat.

Twilio-Aktie

Lesen Sie jetzt weiter Erhalten Sie Zugriff auf diesen und alle anderen Artikel im Web und in unserer App 4 Wochen lang kostenlos. Weiter