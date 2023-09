Der Aufstieg von Union Berlin ist rasant. Der Verein aus Berlin-Köpenick schreibt eine der großen Geschichten der Bundesliga. Doch am Vorabend ihres bislang größten Spiels geraten die „Eisernen“ auf ihrem Weg vom Vorstadtclub zum internationalen Straßenkehrer aus der Bahn.

Vor dem Anpfiff gab es nur ein Thema. Wer kommt zum Spiel bei Real Madrid und wie? Wenig später waren wütende Menschen im Fußballstadion. „Auf deinem Gesicht, auf deinem Gesicht“, ertönte es am Sonntag aus Tausenden Kehlen im Alten Forstamt in Berlin-Köpenick. Die Zuschauer waren außer sich. Nach einem Foul von Kevin Volland am Leipziger Verteidiger Mohamed Simakan zog Schiedsrichter Daniel Schlager inmitten einer regelrechten Rudelformation die Rote Karte gegen den ehemaligen Nationalspieler. Er wusste, dass die Strafe gerechtfertigt war. Den Fans war es egal. Jede Entscheidung gegen das eigene Team ist immer falsch. Das Spiel im Stadion ist nicht sehr rational. Besonders im alten Forsthaus.

64 Minuten waren in der Alten Försterei gespielt, der Gegner aus Leipzig lag mit 1:0 in Führung. In den folgenden drei Minuten eskalierte die Wut der Menschen im Fußballstadion. Die Wut richtete sich gegen alles und jeden, der nicht die Farben der Heimmannschaft trug. Vor allem natürlich gegen Simakan, der vorerst weitermachte. Ohrenbetäubende Pfiffe, eine feindselige Stimmung. Nichts konnte die wütenden Menschen aufhalten. Dann stellte Leipzigs Trainer Marco Rose das wütende Volk stumm. Aus einem wütenden Hurrikan wurde eine beschämte Stille, die Gewissheit, dass es jetzt vorbei ist. „Das war ein kleiner, positiver Nebeneffekt für uns: Wir konnten das Stadion etwas beruhigen“, sagte Rose bei der Pressekonferenz nach dem Spiel beiläufig.

Schiedsrichter Daniel Schlager schickt Kevin Volland (2.v.r.) vom Platz. (Foto: picturealliance/contrastphoto)

Es war wohl mehr als nur ein kleiner Nebeneffekt, Rose besiegte Union Berlin mit diesem Trick endgültig. Sein Team hatte die bemerkenswerte Heimserie der Köpenicker beendet. Sie waren seit der 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund im Februar 2022 in 24 Bundesligaspielen ungeschlagen. Trainer war damals natürlich Rose, der das Westfalenstadion dennoch am Ende der Saison verlassen musste und bald darauf das Traineramt übernahm Post vom unglücklichen Domenico Tedesco in seiner Heimatstadt.

Ein Duell mit Klappmessern

Der Sieger aus Leipzig sprach hinterher von einem „erwachsenen“, von einem „männlichen“ Auftritt der Mannschaft, die im Sommer nach Millionenabgängen neu zusammengestellt worden sei. Torschütze Xavi Simons, ein 20-jähriger Niederländer gerade aus der Pubertät, zuckte mit den Schultern und war beeindruckt von der Atmosphäre in der Alten Försterei. Die Leipziger waren das, was Union-Trainer Urs Fischer von seiner eigenen Mannschaft verlangt hatte – sie waren ekelhaft, sie kämpften mit „Klappmessern“ wie die „Sueddeutsche ZeitungUnd es lag sicherlich nicht falsch. Erst dann haben sie Union mit zwei wunderbaren Toren von Benjamin Sesko geschoren. Als es ruhig im Stadion war, als Union ein normaler Bundesligist in Unterzahl war, offenbarte sich ein Klassenunterschied. Das kann passieren. Und doch kam es so eine Überraschung, da die Gastgeber die ersten Spieltage im Eiltempo absolviert hatten.

Benjamin Sesko köpfte über Union-Keeper Frederik Rönnow hinweg. (Foto: picture Alliance / nordphoto GmbH / Engler)

Das Spiel zwischen den beiden ostdeutschen Klubs war im letzten Jahrzehnt immer ein Realitätscheck für die zutiefst verfeindeten Klubs. Die Duelle skizzieren den ungebremsten Aufstieg der beiden gegensätzlichen Protagonisten zu Schwergewichten im deutschen Fußball. Sie eint ihre Lage im ehemaligen Osten Deutschlands. Während die Berliner ihre Kraft aus sich selbst schöpfen, schöpfen die Leipziger ihre Energie aus Fuschl am See, einer Gemeinde im Salzburger Flachgau.

In Leipzig, sagen die Berliner, Fußball liegt im Sterben und deshalb muss man schweigen. Seitdem machen sie das bei jedem Spiel. Die ersten 15 Minuten bleiben sie ruhig, dann brechen sie in Lärm aus. Manchmal, wie das erste Spiel in der Bundesliga im August 2019, sie kassieren im Ausbruch einen Treffer, manchmal, wie im Februar 2020 beim Auswärtsspiel, müssen sie in die Stille hinein jubeln. Dann trafen sie sich. Und manchmal passiert nichts. Doch die donnernde Stille ist nicht verhandelbar, auch wenn sie im Spätsommer 2023 unter völlig anderen Bedingungen stattfand.

Union Berlin verlässt die Alte Försterei

Beispiele für den Wechsel sind die Neuzugänge Lenoardo Bonucci, Robin Gosens und Kevin Volland. Sportdirektor Oliver Ruhnert greift nun in andere Regale. Das Einzige, was konstant bleibt, ist die hohe Personalfluktuation, die unzählige Fußballgötter hervorgebracht hat. Fußballgott, so werden die Spieler genannt, die jemals das Union-Trikot getragen haben. Union Berlin hat sich längst in der Bundesliga etabliert. Hohes Risiko abseits des Platzes und unter der Leitung von Trainer Fischer deutlich leidenschaftlicher Fußball auf dem Platz. Es ist eine Art Fußball, bei dem alles koordiniert werden muss. Wo jeder Moment der Verteidigung perfekt sein muss und wo die Spielregeln in der Offensive mit alarmierender Regelmäßigkeit außer Kraft gesetzt werden. In Köpenick reagieren sie auf die Fehler der Gegner, sie verlassen sich auf die Wucht ihrer Stürmer und lösen zuletzt Die Probleme eines Fußballspiels auch spielerisch. Der nächste Schritt.

Es ist ein Transformationsprozess, der sich nicht nur auf dem Spielfeld manifestiert. Für die Champions League nutzt der Verein die Alte Försterei, die Festung, bei dem die Zuschauer den Gegner in das unwirtliche, aber viel größere Olympiastadion im Berliner Westend scheuchen können. Der Fußball wird sich zwangsläufig verändern, die Atmosphäre wird sich verändern. Magische europäische Abende werden sich anders anfühlen, eine andere Art von Unterstützung bringen und Union ins internationale Rampenlicht rücken. Niemand kann sich auf die dortigen Turbulenzen vorbereiten. Entweder man bleibt im Orbit oder man gerät in Vergessenheit. Weil das Wachstum zu schnell und zu ungesund war. Alles liegt noch in der Zukunft. Noch ist alles nur ein Versprechen – und eine Drohung.

Kevin Behrens blieb gegen Leipzig ohne Tor. (Foto: picture Alliance / DeFodi Images)

Was, wenn Volland weiterhin verwirrt ist, wenn Mittelfeldspielerin Aissa Laidouni unbeständig ist, Verteidiger Diogo Leite unkonzentriert bleibt und Stürmer Kevin Behrens aus seinem Tortraum erwacht? Was wäre, wenn das Verletzungspech, das derzeit einem Mittelfeldspieler und Stürmer Sheraldo Becker zum Verhängnis wird, den Köpenickern treu bleibt? Was wäre, wenn Bonuccis Name nicht nur wohlklingend wäre, sondern auch einer aus der Vergangenheit? Was wäre, wenn zusätzlich zu den beiden bereits kassierten Strafen und zwei Platzverweisen noch weitere Disziplinlosigkeiten hinzukämen? Was also, wenn das hart erkämpfte Glück den Verein verlässt? Fragen, die einem in den Sinn kommen, weil jeder rasante Aufstieg ein Ende hat. Denn jede Heldengeschichte wird irgendwann erzählt. Bis dahin ist aber noch Zeit.

Warum Union Berlin ein internationaler Blockbuster ist

„Real Madrid. Ich habe mir die Auslosung angeschaut und fand es toll, als der erste Gruppengegner kam. Das ist etwas Besonderes, das hat man mehr als verdient. Darauf kann man sich freuen“, sagte Leipzigs Trainer Rose nach dem Spiel. Real Madrid, der größte Name im Weltfußball, ist Union Berlins erster Gegner in der Champions League. Der bisherige Höhepunkt dieses surrealen Fluges. Und wenig später gestand Fischer seine Ohnmacht. Er müsse die Presse in den Griff bekommen, sagte er: „Aber das geht nicht.“ Er habe nicht das Gefühl, dass es die Mannschaft beeinflusst habe und die Profis es sowieso „ertragen“ müssten. Doch der Mythos von Real Madrid hing tonnenschwer über dem Stadion. Das Los hatte erneut internationale Aufmerksamkeit auf diesen beschaulichen Ort im tiefen Osten der Hauptstadt gelenkt.

Am Sonntag, dem letzten Heimspiel vor der Reise ins Bernabeu, war wieder die internationale Presse vor Ort. Unter ihnen ist Seb Stafford-Bloor, der für The Athletic schon seit einiger Zeit ein Auge auf die Bundesliga geworfen hat. „Alles, was ich bei meinem ersten Besuch in der Alten Försterei vorfand, erinnerte mich an den englischen Fußball vor dem großen Verkauf“, sagt Stafford-Bloor, der sich nach seinem ersten Besuch im September 2022 ausführlich mit der Geschichte des Vereins beschäftigt hat: „Sie erzählen.“ So eine wundervolle Geschichte. Eine, die im englischen Fußball selten erzählt wird.“

Ein Blick auf die Liste der Trikotsponsoren lohnt sich. Als Union 2014 in der zweiten Liga gegen Leipzig gewann, war es die erste RB-Niederlage im Profisystem, trugen die „eisernen“ kfzteile24 auf der Brust, die zunächst zu Layenberger, dann zu Aroundtown und später zu wefox wurden. Immer größere Unternehmen wollten ihren Namen auf der Brust der Berliner sehen. Diesen Sommer beteiligte sich der Streamingdienst Paramount+. Blockbuster-Unterhaltung aus New York City. Passend dazu steht der legendäre, aber auch sehr alte Bonucci nun in Köpenick unter Vertrag. Die Geschichte von Union wird in den kommenden Wochen noch einmal erzählt. Diesmal weltweit. Erfolg in der Bundesliga ist eine Sache, ein Auftritt in der Champions League eine ganz andere. Es ist die Königsklasse.

Aus den wütenden Menschen im Stadion waren nach dem Schlusspfiff an diesem Sonntag enttäuschte, trotzige und stolze Menschen geworden. Sie sangen als Versprechen bis in den letzten Tag hinein. Wenn sie noch singen, wenn der internationale Zirkus weitergeht, wenn Union Berlin Union Berlin bleibt, dann haben sie ihren größten Kampf gewonnen.