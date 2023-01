Der innere Kern der Erde hat möglicherweise begonnen, sich in eine andere Richtung zu drehen – Studieren

Der innere Kern der Erde, eine heiße Eisenkugel von der Größe Plutos, hat aufgehört, sich in die gleiche Richtung wie der Rest des Planeten zu drehen.

Wie genau sich der innere Kern dreht, war Gegenstand von Debatten zwischen Wissenschaftlern – und die neuesten Forschungsergebnisse werden sich voraussichtlich als kontrovers erweisen.

Das wenige, was wir über den inneren Kern wissen, stammt aus der Messung der winzigen Unterschiede in seismischen Wellen.

Neuigkeiten und Analysen zum Klimawandel finden Sie unter News24 Klimazukunft.

Weit unter unseren Füßen könnte ein Riese begonnen haben, sich gegen uns zu bewegen.

Der innere Kern der Erde, eine heiße Eisenkugel von der Größe von Pluto, hat aufgehört, sich in die gleiche Richtung wie der Rest des Planeten zu drehen und dreht sich möglicherweise sogar in die andere Richtung, wie Untersuchungen am Montag nahelegten.

Rund 5.000 Kilometer unter der Oberfläche, auf der wir leben, kann sich dieser „Planet im Planeten“ selbstständig drehen, weil er im äußeren Kern aus flüssigem Metall schwimmt.

Wie genau sich der innere Kern dreht, war Gegenstand von Debatten zwischen Wissenschaftlern – und die neuesten Forschungsergebnisse werden sich voraussichtlich als kontrovers erweisen.

Das wenige, was wir über den inneren Kern wissen, stammt aus der Messung der winzigen Unterschiede in seismischen Wellen – die durch Erdbeben oder manchmal nukleare Explosionen erzeugt werden – wenn sie die Mitte der Erde durchqueren.

Um die Bewegungen des inneren Kerns zu verfolgen, analysierten neue Forschungsergebnisse, die in der Zeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurden, seismische Wellen von sich wiederholenden Erdbeben in den letzten sechs Jahrzehnten.

Die Autoren der Studie, Xiaodong Song und Yi Yang von der Peking-Universität in China, sagten, sie hätten herausgefunden, dass die Rotation des inneren Kerns „um 2009 fast zum Erliegen kam und sich dann in die entgegengesetzte Richtung drehte“.

„Wir glauben, dass sich der innere Kern relativ zur Erdoberfläche hin und her dreht, wie eine Schaukel“, sagten sie gegenüber AFP.

„Ein Zyklus der Schaukel dauert etwa sieben Jahrzehnte“, was bedeutet, dass sie ungefähr alle 35 Jahre die Richtung ändert, fügten sie hinzu.

Sie sagten, es habe bereits Anfang der 1970er Jahre die Richtung geändert und prognostiziert, dass die nächste Kehrtwende Mitte der 2040er Jahre stattfinden würde.

Die Forscher sagten, dass diese Rotation ungefähr mit Änderungen der sogenannten „Tageslänge“ übereinstimmt – kleine Variationen in der genauen Zeit, die die Erde braucht, um sich um ihre Achse zu drehen.

In der Mitte stecken

Bisher deutet wenig darauf hin, dass das, was der innere Kern tut, viel Einfluss auf uns Oberflächenbewohner hat.

Aber die Forscher sagten, sie glaubten, dass es physische Verbindungen zwischen allen Schichten der Erde gibt, vom inneren Kern bis zur Oberfläche.

„Wir hoffen, dass unsere Studie einige Forscher motivieren kann, Modelle zu bauen und zu testen, die die gesamte Erde als ein integriertes dynamisches System behandeln“, sagten sie.

Experten, die nicht an der Studie beteiligt waren, äußerten sich vorsichtig über ihre Ergebnisse, verwiesen auf mehrere andere Theorien und warnten, dass viele Geheimnisse über den Mittelpunkt der Erde bestehen bleiben.

„Dies ist eine sehr sorgfältige Studie von exzellenten Wissenschaftlern, die viele Daten einfließen lassen“, sagte John Vidale, ein Seismologe an der University of Southern California.

Newsletter Carol Paton Erhalten Sie Artikel von News24 Business Writer-at-Large Carol Paton über die politische Ökonomie, staatseigene Unternehmen und den Energiesektor. Anmelden

„(Aber) keines der Modelle erklärt meiner Meinung nach alle Daten sehr gut“, fügte er hinzu.

Vidale hat letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, die darauf hindeutet, dass der innere Kern viel schneller schwingt und etwa alle sechs Jahre die Richtung ändert. Seine Arbeit basierte auf seismischen Wellen von zwei Atomexplosionen in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren.

Dieser Zeitrahmen liegt ungefähr an dem Punkt, an dem die Forschung vom Montag besagt, dass der innere Kern zuletzt die Richtung geändert hat – was Vidale als „eine Art Zufall“ bezeichnete.

Geophysiker „gespalten“

Eine andere Theorie – die laut Vidale einige gute Beweise dafür hat – besagt, dass sich der innere Kern nur zwischen 2001 und 2013 signifikant bewegt hat und seitdem an Ort und Stelle geblieben ist.

Hrvoje Tkalcic, ein Geophysiker an der Australian National University, hat Forschungsergebnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass der Zyklus des inneren Kerns alle 20 bis 30 Jahre statt der in der neuesten Studie vorgeschlagenen 70 Jahre stattfindet.

„Diese mathematischen Modelle sind höchstwahrscheinlich alle falsch, weil sie die beobachteten Daten erklären, aber für die Daten nicht erforderlich sind“, sagte Tkalcic.

„Daher wird die geophysikalische Gemeinschaft über diesen Befund gespalten sein und das Thema wird kontrovers bleiben.“

Er verglich Seismologen mit Ärzten, „die die inneren Organe der Körper von Patienten mit unvollkommener oder begrenzter Ausrüstung untersuchen“.

Da so etwas wie ein CT-Scan fehlt, „ist unser Bild der inneren Erde immer noch verschwommen“, sagte er und sagte weitere Überraschungen voraus.

Das könnte mehr über eine Theorie beinhalten, dass der innere Kern noch eine weitere Eisenkugel enthalten könnte – wie eine russische Puppe.

„Etwas passiert und ich denke, wir werden es herausfinden“, sagte Vidale.

„Aber es kann ein Jahrzehnt dauern.“