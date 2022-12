Der indonesische Mt. Semeru entfesselt bei einem neuen Ausbruch einen Lavafluss

JAKARTA, Indonesien (AP) – Indonesiens höchster Vulkan auf seiner am dichtesten besiedelten Insel setzte bei seinem letzten Ausbruch am Sonntag sengende Gaswolken und Lavaströme frei.

Laut dem Sprecher der National Disaster Management Agency, Abdul Muhari, erodierte der Monsunregen den Lavadom auf dem 3.676 Meter hohen Berg Semeru und brach schließlich zusammen, was den Ausbruch verursachte.

Mehrere Dörfer wurden mit fallender Asche bedeckt, die die Sonne blockierte, aber es wurden keine Opfer gemeldet. Mehrere hundert Einwohner, deren Gesichter von Vulkanstaub und Regen verschmiert waren, flohen in Notunterkünfte oder gingen in andere sichere Gebiete.

Dicke Aschesäulen wurden mehr als 1.500 Meter (fast 5.000 Fuß) in den Himmel gesprengt, während sengendes Gas und Lava die Hänge von Semeru hinunter zu einem nahe gelegenen Fluss floss.

Erhöhte Aktivitäten des Vulkans am Sonntagnachmittag veranlassten die Behörden, die Gefahrenzone auf 8 Kilometer (5 Meilen) vom Krater entfernt zu erweitern, sagte Hendra Gunawan, Leiterin des Zentrums für Vulkanologie und geologische Gefahrenminderung.

Er sagte, Wissenschaftler hätten die Alarmstufe des Vulkans auf die höchste Stufe angehoben und den Menschen geraten, sich vom südöstlichen Sektor entlang des Flusses Besuk Kobokan fernzuhalten, der sich im Weg des Lavastroms befindet.

Semerus letzter großer Ausbruch war im Dezember letzten Jahres, als er mit einer Wut explodierte, die 51 Menschen in Dörfern tötete, die unter Schlammschichten begraben waren. Mehrere hundert weitere erlitten schwere Verbrennungen und der Ausbruch zwang die Evakuierung von mehr als 10.000 Menschen. Die Regierung verlegte etwa 2.970 Häuser aus der Gefahrenzone.

Semeru, auch bekannt als Mahameru, ist in den letzten 200 Jahren mehrfach ausgebrochen. Dennoch leben, wie bei vielen der 129 aktiven Vulkane in Indonesien, weiterhin Zehntausende Menschen an seinen fruchtbaren Hängen.

Indonesien, ein Archipel mit mehr als 270 Millionen Einwohnern, liegt am pazifischen „Ring of Fire“, einer hufeisenförmigen Reihe von Verwerfungslinien, und ist anfällig für Erdbeben und vulkanische Aktivitäten.

Die Associated Press