Der indische Modedesigner Gaurav Gupta gibt sein Debüt bei der Paris Haute Couture Week

Fast 20 Jahre nach der Einführung seiner gleichnamigen Marke gab der indische Modedesigner Gaurav Gupta am Donnerstag sein mit Spannung erwartetes Debüt bei der Paris Haute Couture Week.

Die Anerkennung von Gupta durch die prestigeträchtige Veranstaltung signalisiert den wachsenden internationalen Status eines Couturiers, der seit langem von seiner Kundschaft in Bollywood geliebt wird. Im vergangenen Jahr ist das Profil des Designers in die Höhe geschossen, mit seinen skulpturalen Kreationen, die von globalen Stars der A-Liste getragen werden, darunter Cardi B, Lizzo und Kylie Minogue.

Bei den letztjährigen Oscars trug Rapperin Megan Thee Stallion ein schieferblaues, körperbetontes Kleid, das von Gupta individuell entworfen wurde und eine dramatische Schleppe zeigte, die wie zarte Wellen ausfloss. Die Medienberichterstattung, die es erzeugte, „war so schön“, sagte er Anfang dieser Woche in seinem temporären Showroom in der Nähe der Champs-Élysées in Paris.

„Es hat uns angetrieben und uns das Vertrauen gegeben, dass wir als indische Couture-Marke bereit sind, global zu agieren“, fügte der Designer hinzu.

Die Haute Couture Week ist ein halbjährliches Spektakel, bei dem die exklusivste Mode – Kleidungsstücke, die sorgfältig von Hand gefertigt und zu atemberaubenden Preisen verkauft werden – vor einem mit Stars besetzten Publikum über die Laufstege geschickt wird. Gupta erinnerte sich, dass er in einem Flugzeug saß und „kurz vor dem Start stand“, als er hörte, dass seine Marke ausgewählt worden war, um bei der Veranstaltung zu zeigen.

„Es war sehr dramatisch“, sagte er. „Ich war allein im Flugzeug und habe in den nächsten zwei Stunden nur nach draußen geschaut und geweint. Wir waren nur diese Couturiers, und dies ist die Geschichte, die sich vor meinen Augen abspielt. Dieser Traum ist 25 Jahre in der Entstehung – immer seit ich angefangen habe in der Modebranche zu arbeiten.“

Aufbau einer Marke

Nach seinem Abschluss am Londoner Central Saint Martins College of Art and Design gründete Gupta 2005 sein Label. Sein Bruder Saurabh stieg früh in den Betrieb ein. Gemeinsam bauten sie das Geschäft aus, eröffneten fünf Boutiquen in Neu-Delhi, Kalkutta, Mumbai und Hyderabad und kleideten regelmäßig Bollywood-Stars, indische Prominente und Bräute ein.

Am Anfang kamen die High-Concept-Kollektionen von Gupta in gedämpfteren Farbtönen und unterwanderten das, was damals auf dem indischen Markt verkauft wurde. Es brauchte einige Zeit, um das, was er auf dem Laufsteg zeigte, in kommerzielle Verkäufe umzuwandeln.

„Eine sehr konzeptorientierte Marke in einem sehr traditionellen Markt zu sein, war nicht die einfachste. Im Laufe der Jahre habe ich ein Gleichgewicht gefunden, wie man tragbare Konzepte entwickelt“, sagte er.

Das Label verbindet das, was es „indigene indische Konstruktions- und Verzierungstechniken“ nennt, und beschreibt sich selbst als „indisch im Kern“. Eines von Guptas beliebtesten Artikeln ist seine hochmodische Version des Sari-Kleides. Seine Version verwandelt das traditionelle indische Kleidungsstück, das im Grunde ein rechteckiger Stoff ist, der in verschiedenen Stilen um den Körper gewickelt wird, in etwas deutlich Sexuelleres, erklärt er, mit einem Fall im griechischen Stil und Details wie Knoten und Flechten.

Ein globaler Ausblick

Gupta und sein Team haben in den letzten sechs Monaten an der Pariser Couture-Präsentation gearbeitet, von der Entwicklung von Konzepten und Skizzen bis hin zur Beschaffung, Färbung und Bestickung von Stoffen. Das Label bereitet sich auch auf Käuferbesuche im Pariser Showroom vor, wo seine Abendkollektion, die derzeit über Moda Operandi vertrieben wird, ausgestellt wird. Der amerikanische Einzelhändler Neiman Marcus wird ebenfalls die Designs der Marke anbieten, und Gupta freut sich über die Herausforderung, seine Präsenz im Westen auszubauen.

„Amerika ist riesig und wir werden mit den besten Spielern auf dem Markt bestückt sein“, sagte Gupta. „Es war ein schöner Fortschritt, Kooperationen mit Prominenten zu haben – kulturelle Kooperationen, wie ich sie nennen möchte – und (parallel) unsere Agenten Verkäufe machen zu lassen. Es ist ein 360-Grad-Plan.“

Für die Debütkollektion des Labels auf der Haute Couture Week war die Idee von „Shunya“, dem Sanskrit-Wort für Null, der Ausgangspunkt.

„Als die Null entdeckt wurde … dehnte sich die Welt ins Unendliche aus. Die Zeit war nicht mehr linear“, sagte Gupta und fügte hinzu, dass die Erforschung von Raum und Zeit die Kollektion inspirierte.

Die Modenschau am Donnerstag begann mit einer Reihe extremer Silhouetten in sinnlichen Texturen. Mehrere Looks zeigten schwanähnliche Flügel, die sich um die Schultern und Hüften der Models drehten, bevor sie auf den Boden fielen. Die Ensembles wurden aus indischen handgewebten und handgewebten Stoffen hergestellt, die mit den Verzierungstechniken des Labels geformt und mit Kristallen bestickt wurden, was jedem Kleid eine sprudelnde Sensibilität verleiht.

Eine Eruption von indigoblauen Stücken folgte. Starke Statements für sich, jeder Look wurde von Kopf bis Fuß im gleichen Farbton entworfen und mit passenden Leggings-Stiefeln gepaart, die den Models wie eine zweite Haut zu passen schienen.

Dann folgte eine Parade von Nude-Illusion-Kleidern, bei denen komplizierte schwarze Verzierungen strategisch über durchscheinendem, hautfarbenem Tüll platziert waren. Es folgten Farbakzente in Form von silbernen, schwarzen und neongelben Kleidern. Eine Reihe von schwarz-goldenen Kreationen schloss die Show ab.

„Wenn die Leute meine Kollektionen sehen, sagen sie: ‚Deine Kleidung ist sehr schön, aber sie ist nicht sehr indisch‘, was nicht richtig ist“, sagte Gupta.

„Es gibt ein Gefühl für fließende Form, Maximalismus, die Techniken und das Handwerk – all das ist indisch. Ich möchte die Wahrnehmung der Wörter ‚Indien‘ oder ‚Indianertum‘ herausfordern.“

