Der belgische Premierminister Alexander De Croo wolle am Brüsseler Bahnhof Midi eine Polizeistation errichten, kündigte er am Donnerstag als Teil eines Aktionsplans zur Bewältigung des wachsenden Drogenproblems an.

„Am Brüsseler Midi-Bahnhof wird eine Polizeistation gebaut. Dies ist eine von 22 ergriffenen Maßnahmen. Sie wurde von lokalen und regionalen Behörden sowie von der belgischen Nationalen Eisenbahngesellschaft (SNCB), De Croo, gefordert sagte auf X (ehemals Twitter) und während einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Aktionsplan – der eine Mischung aus Sozial- und Sicherheitsmaßnahmen enthält – zielt darauf ab, „das Leben von Passagieren und Anwohnern erheblich zu verbessern“, fügte De Croo hinzu. Midi ist Belgiens wichtigster nationaler und internationaler Eisenbahnknotenpunkt.

Die Einzelheiten des Aktionsplans stellte er am Donnerstagmorgen während einer Veranstaltung vor gemeinsames Pressegespräch mit Mobilitätsminister Georges Gilkinet, Innenministerin Annelies Verlinden und dem Ministerpräsidenten der Region Brüssel, Rudi Vervoort.

Belgische Medien berichteten, dass der Midi-Bahnhof, der mit Crack-Konsumenten auf und um das Gelände zu kämpfen hat, über ein besseres Betreuungssystem für Drogenkonsumenten verfügen wird, während der Alkoholkonsum gänzlich verboten sein wird.

Auch das Erscheinungsbild des Bahnhofs wird durch regelmäßige Reinigungsarbeiten zur Entfernung von Markierungen und Graffiti verbessert und schlecht beleuchtete Bereiche aufgehellt.

Gilkinet kündigte an, dass die Brüsseler Behörden und die SNCB auch zusammenarbeiten werden, um ihre Überwachungskameraaufnahmen zu teilen.

Über die neu geplante permanente Polizeiwache hinaus, deren Standort und Eröffnungstermin noch nicht bekannt gegeben wurden, werden die Strafverfolgungsbehörden in der Midi-Station regelmäßiger patrouillieren.