Wie es passiert7:33Der Illustrator steht zur Graphic Novel von Anne Franks Tagebuch, das zur Entlassung eines texanischen Lehrers führte

Der Künstler, der eine Graphic Novel-Adaption von Anne Franks Tagebuch illustrierte, war schockiert, als er erfuhr, dass dies eine Rolle bei der Entlassung eines texanischen Lehrers gespielt hatte.

„Es tut mir sehr leid, in irgendeiner Weise daran beteiligt zu sein, den Lebensunterhalt von jemandem zu gefährden“, sagte David Polonsky Wie es passiert Gastgeber Nil Köksal. „Es ist beunruhigend.“

Dennoch sagt Polonsky, er stehe dazu Anne Franks Tagebuch: Die grafische Adaption, A Das von Kritikern geliebte Buch wurde 2017 veröffentlicht, um die berühmten Memoiren des jugendlichen Holocaust-Opfers einem jungen Publikum zugänglicher zu machen.

Sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung ist das Buch wegen der Aufnahme zuvor zensierter Passagen über Franks Sexualität in mehreren Schulbezirken der USA zum Zentrum eines politischen Feuersturms geworden.

„Ich muss zugeben, dass ich damit gerechnet habe, dass es an manchen Stellen in diesen Bereichen einen gewissen Widerstand geben würde“, sagte Polonsky. „Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es konkret aus den USA kommt – und eigentlich nur aus den USA.“

„Sie ist kein Maskottchen des Holocaust“

Frank war eine in Deutschland geborene jüdische Teenagerin, die während der zwei Jahre, in denen sie und ihre Familie während der Nazi-Besatzung der Niederlande versteckt waren, umfangreiche Tagebücher führte.

Sie starb in einem Konzentrationslager der Nazis und ihre Worte wurden 1947 posthum im internationalen Bestseller veröffentlicht Das Tagebuch eines jungen Mädchensweithin bekannt als das Tagebuch der Anne Frank.

Allerdings wurden in dem Buch mehrere Passagen aus dem Tagebuch des Mädchens weggelassen, darunter eine, in der sie männliche und weibliche Genitalien beschreibt.

In einer ausgelassenen Passage sinniert sie darüber, dass weibliche Akte bei ihr ein Gefühl der „Ekstase“ auslösen. In einem anderen Fall erinnert sie sich daran, wie sie versucht hat, eine Freundin davon zu überzeugen, sich gegenseitig auf die Brüste zu schauen – und als sie abgewiesen wurde, denkt sie darüber nach, sie küssen zu wollen.

Als der Anne Frank Fonds, die Stiftung, die das Urheberrecht an Franks Tagebuch besitzt, die Adaption der Graphic Novel erstmals in Auftrag gab, hielten es Polonsky und der Autor Ari Folman für wichtig, die zuvor zensierten Materialien einzubeziehen.

„Wir haben diese Herausforderung angenommen, weil wir es für wichtig hielten, diese Geschichte am Leben zu erhalten und Anne als vollwertigen Menschen darzustellen“, sagte er. „Sie ist kein Maskottchen des Holocaust. Sie ist kein Symbol. Wir halten es für wichtig, sie als komplizierte junge Schriftstellerin darzustellen.“

Anne Frank sah, wie sie im April 1941 an einem Schreibtisch schrieb. Die Tagebuchpassagen der Teenagerin über ihre aufkeimende Sexualität und ihre Anziehungskraft auf Frauen wurden in der Originalveröffentlichung von Diary of a Young Girl weggelassen, später aber in einer Graphic Novel-Adaption zum Leben erweckt. (Anne Frank Stiftung/The Associated Press)

Polonsky sagt, er habe bei der Illustration dieser sensibleren Seiten großen Wert darauf gelegt, sicherzustellen, dass nichts für junge Leser zu explizit sei.

Franks Gedanken über Vaginas werden mit einem schwarz-weißen Wirbel illustriert, der von den berühmten Vaginalblumen der Malerin Georgia O’Keefe inspiriert ist, sagte er. Während Frank über weibliche Akte nachdenkt, zeichnet Polonsky sie bei einem Spaziergang durch einen von griechischen Skulpturen umgebenen Garten.

„Ich habe mich von Annes eigener Welt inspirieren lassen. Sie interessierte sich wirklich für griechische Kunst und Skulpturen“, sagte er. „Ich habe beschlossen, die Akte durch klassische Marmorskulpturen zu zeigen, von denen ich vor sechs Jahren glaubte, dass sie ein Mainstream-Ding sein würden, das nicht allzu kontrovers sein würde.“

Und in den ersten sechs Jahren, in denen das Buch erhältlich war, war es nicht erhältlich. Aber dieses Jahr hat sich alles geändert.

Diese Seiten aus Anne Franks Tagebuch: Die grafische Adaption, veröffentlicht von Penguin Random House in Kanada, haben in Schulbezirken in Texas und Florida Kontroversen ausgelöst. Sie illustrieren Passagen aus Franks ursprünglichem Tagebuch, die im Tagebuch eines jungen Mädchens weggelassen wurden. (Eingereicht von David Polonsky)

Im April nahm eine High School in Florida das Buch aus den Regalen, nachdem der Anführer einer konservativen Interessengruppe es angefochten hatte und behauptete, es verharmlose den Holocaust.

Im August wurde es dann aus den Bibliotheken eines Schulbezirks im Norden von Texas entfernt.

Und in diesem Monat wurde ein Lehrer an einer Mittelschule in Texas entlassen, nachdem er Passagen in einem Klassenzimmer der 8. Klasse vorgelesen hatte, so KFDM, eine Tochtergesellschaft von CBS und Fox.

Ari Folman (links) und David Polonsky (rechts) adaptierten Anne Franks Tagebuch in die Graphic Novel, die mittlerweile an mehreren US-Schulen verboten ist. (Anne Frank Fonds/Pantheon)

Mike Canizales, ein Sprecher des unabhängigen Schulbezirks Hamshire-Fannett, lehnte es ab, sich direkt zu der Situation zu äußern, teilte jedoch eine E-Mail mit CBC mit, die der Bezirk seiner Aussage nach am 15. September an die Eltern der Achtklässler geschickt habe.

„Wie Sie vielleicht wissen, leitet seit Mittwoch ein Vertretungslehrer den Unterricht, da es Bedenken hinsichtlich der Lehrplanauswahl im Lesekurs Ihres Schülers gab“, heißt es darin.

„Der Bezirk ist derzeit dabei, die Stelle auszuschreiben, um so schnell wie möglich einen hochqualifizierten Vollzeitlehrer zu finden. Während dieser Übergangsphase werden unsere Administratoren und unser Lehrplanteam verstärkte Unterstützung und Überwachung im Leseunterricht leisten.“ sorgen für Kontinuität im Unterricht.

Wir schätzen Ihr Vertrauen und Ihre Partnerschaft, da wir alle auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten, das Bildungsumfeld Ihres Kindes zu schützen.“

„Anne-Frank-Pornografie“

Die Entscheidung fällt inmitten einer intensiven Prüfung in den USA darüber, was als angemessener Lesestoff für Minderjährige gilt. Mehrere Bundesstaaten, darunter Texas und Florida, haben Gesetze erlassen, die den Zugang zu Büchern in Lehrplänen und Bibliotheken einschränken.

Laut der American Library Association gab es im Land daher eine Rekordzahl an Versuchen, Bücher zu verbieten und einzuschränken, wobei sich die überwiegende Mehrheit der Beschwerden auf Werke richtete, die sich mit Rasse, Geschlecht oder sexueller Orientierung befassten.

Laut ALA steht Texas im Jahr 2022 an der Spitze der Liste der versuchten Buchverbote.

Amy Manuel, Mutter von Zwillingen der 8. Klasse in der Texas-Klasse, in der die Anne-Frank-Adaption vorgelesen wurde, sagte gegenüber KFDM: „Ich mag es nicht, wenn sie meinen Kindern all diese sexuell eindeutigen Dinge in den Rachen schieben.“

In einem Interview mit der Jewish Telegraphic Agency Anfang des Jahres sagte Der Republikaner Randy Fine aus Florida bezeichnete die Grafik als „antisemitisch“ und „Anne-Frank-Pornografie“.

Auf die Bemerkungen von Fine angesprochen, sagte Polonsky: „Ich kann es einfach nicht ernst nehmen.“

„Ich denke, es ist Teil dieser Art hyperhitziger Debatte, die nichts mit echten Dingen und echten Absichten und Menschen und Ideen zu tun hat“, sagte er. „Es ist einfach diese Art von Theater und ich bin einfach kein Teil davon.“