Der Ifo-Geschäftsklimaindex bewegte sich im Oktober nicht.

Es blieb bei 84,3 Punkten, teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München am Dienstag mit. Der neue Wert liegt über den Erwartungen vieler Experten, die einen weiteren Rückgang prognostiziert hatten.

Im September fiel der Index auf 84,3 Punkte. Der ifo Geschäftsklimaindex gilt als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Sie basiert auf rund 9.000 Monatsmeldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungsgewerbes, des Handwerks und des Bauhauptgewerbes. Die Unternehmen werden gebeten, ihre aktuelle Geschäftslage und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate einzuschätzen.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH