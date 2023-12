Der Hype um Baseballstar Shohei Ohtani nimmt zu, während die Blue Jays ihr Angebot abgeben

[ad_1]



Jeden Tag könnte es in Toronto „Shotime“ sein – wie der Baseball-Dynamo Shohei Ohtani genannt wird.

Die Welt des Major-League-Baseballs ist diese Woche besorgt zum Stillstand gekommen, da Ohtani, der 29-jährige japanische Schlagmann und Pitcher und derzeit begehrteste Free Agent des Sports, entscheiden wird, wo er als nächstes landen wird.

Zu den dramatischen Ohtani-Gewinnspielen – die ebenso wie der Spieler selbst geheim gehalten werden – gehörten Berichten zufolge Spiele seines amtierenden Teams, der Los Angeles Angels, sowie der Los Angeles Dodgers, der Chicago Cubs und der San Francisco Giants.

Aber die Toronto Blue Jays haben sich als ernstzunehmender Konkurrent erwiesen, nachdem sich der Athlet Berichten zufolge am Montag mit der Geschäftsleitung des Teams getroffen hatte. Für begeisterte Jays-Fans ist es eine erdbebenartige Entwicklung während der diesjährigen ungewöhnlich ruhigen jährlichen Wintermeetings in Nashville, bei denen die Teams zusammenkommen, um Geschäfte abzuwickeln und Geschäfte außerhalb der Saison abzuschließen.

„Das ist eine einmalige Spielerin“, sagte Julia Kreutz, Reporterin bei MLB.com. „Ich glaube nicht, dass wir jemals jemanden wie Shohei Ohtani gesehen haben.“

Ohtani sei ein ungewöhnlich talentierter Spieler, der sowohl ein hervorragender Schlagmann als auch ein Startspieler sei, sagte Kreutz. Zu Beginn seiner Karriere wurde er als „Babe Ruth Japans“ bezeichnet und beendete die Saison 2023 mit 44 Homeruns und einem Schlagdurchschnitt von über 0,300.

Ohtani schlägt im Juli in Toronto gegen die Blue Jays. (Evan Mitsui/CBC)

Das Team von Toronto sei „ziemlich stark daran interessiert“, Ohtani für sich zu gewinnen, sagte Kreutz. „Die Blue Jays werden derzeit in so ziemlich jedem Bericht erwähnt, in dem Shohei Ohtanis Name vorkommt … Das ist Grund zum Optimismus.“

Das vom Firmensponsor Rogers unterstützte Team verfüge auch über die „finanzielle Flexibilität“, um einen Deal abzuschließen, fügte Kreutz hinzu.

Dass der Starting Pitcher der Jays, Yusei Kikuchi, die gleiche Highschool besuchte wie Ohtani, könnte ein weiteres Verkaufsargument sein.

„Sie haben außerdem so ziemlich ein ganzes Land für sich, und das könnte für einen Mann wie Ohtani attraktiv sein, der sowohl außerhalb als auch auf dem Spielfeld nach Möglichkeiten sucht“, sagte Kreutz.

„Es wird, wenn man so will, der erste Dominostein in einer Nebensaison sein, in der es viele gute freie Hand gibt“, fügte sie hinzu.

Flugverfolgung, Instagram-Aktivitäten für Hinweise

Berichten zufolge erhielt Ohtani einen Rundgang durch die 100 Millionen US-Dollar teure US-Trainingsanlage von Blue Jay in Dunedin, Florida, Teil einer größeren Investition des Firmensponsors Rogers, die eine 300 Millionen US-Dollar teure Renovierung des Rogers Centre umfasst. Er hat sich auch mit anderen Vereinen getroffen.

Aber Dodgers-Manager Dave Roberts verstieß gegen eine heilige Regel, als er den Medien enthüllte, dass sich das Team mit Ohtani getroffen hatte – ein Leak, der die Dodgers gemäß den strengen Maßstäben von Ohtanis Agent Nez Balelo aus dem Rennen machen könnte.

Ohtani kehrt auf die Trainerbank zurück, nachdem er im Juli gegen die Blue Jays ausgeschieden war. (Evan Mitsui/CBC)

Ein Deal, um Ohtani zu schnappen, könnte historisch sein und sich über einen Zeitraum von 10 bis 12 Jahren irgendwo zwischen 500 und 600 Millionen US-Dollar bewegen. Es würde wahrscheinlich frühere Megawatt-Deals der Spieler Aaron Judge und Mike Trout in den Schatten stellen.

Sowohl das Internet als auch einige unternehmungslustige Reporter haben alles getan, um zwischen den Zeilen zu lesen.

Josh Kogon, ein Jays-Fan aus Bedford, NS, veröffentlichte in den sozialen Medien, dass private Flüge zwischen Anaheim, Kalifornien, wo die Angels spielen, und Clearwater, Florida, dem nächstgelegenen Flughafen zur Trainingsanlage der Blue Jays, ein Beweis dafür sein könnten dass Ohtani sich mit dem Toronto-Club getroffen hat.

Ich bekam einen Privatjet-Flug vom John Wayne Airport südlich von Anaheim zum internationalen Flughafen Clearwater (der nächstgelegene Flughafen zu Dunedin), der Sonntagabend um 6:00 Uhr landete. Derselbe Privatjet flog gestern um 16:00 Uhr zurück nach John Wayne. –@Josh_theJaysFan

„Es gab nur einen Privatjet, der die Gegend um Anaheim, Orange County, verließ und nach Dunedin flog, und die Zeitpläne stimmten perfekt überein“, sagte Kogon gegenüber CBC News.

Kogon, ein lebenslanger Jays-Fan, sagte: „Es würde mich umhauen“, wenn Ohtani nach Toronto gehen würde.

„Dieser Typ ist ein Einhorn“, sagte er und verwies auf die Fähigkeiten des Spielers sowohl beim Schlagen als auch als Werfer. „Ich bin bekannt dafür, zu sagen, wenn Baseball-Fans ihre ganze Zeit über Shohei Ohtani reden würden, würde man immer noch nicht genug über ihn reden.“

Wieder andere spekulieren über Ohtanis Instagram-Aktivitäten (warum folgte er dem Giants-Pitcher Logan Webb?) und über den Aufenthaltsort von Blue Jays-General Manager Ross Atkins zu Beginn der Woche, der seine Medienverfügbarkeit in Nashville auf mysteriöse Weise auf einen Last-Minute-Zoom-Anruf von einem unbekannten Ort umstellte.

Der Free Agent, der seine Entscheidung voraussichtlich Ende der Woche treffen wird, wird 2024 nicht aufschlagen, nachdem er sich einer Ellenbogenoperation wegen eines ulnaren Kollateralbandrisses (UCL) unterzogen hat.

Aber er könnte ein Muntermacher für die Blue Jays sein, nachdem das Team im Oktober während der Wildcard-Serie gegen die Minnesota Twins ein unglückliches Ende der Nachsaison erlitten hat. Sie haben seit Oktober 2016 kein Playoff-Spiel mehr gewonnen.