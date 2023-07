Der Welthunger stieg im Jahr 2022 nicht mehr an, nachdem er sieben Jahre lang gewachsen war.

Es ist noch weit davon entfernt, bis 2030 ausgerottet zu werden.

Die Schätzungen deuten darauf hin, dass der Hunger „auf globaler Ebene nicht mehr zunimmt“, aber weiterhin „weit über dem Niveau vor der Covid-19-Pandemie“ liegt.

Der Welthunger stieg im Jahr 2022 nicht mehr an, nachdem er sieben Jahre lang gewachsen war, liegt aber immer noch über dem Niveau vor der Pandemie und ist weit davon entfernt, bis 2030 ausgerottet zu werden, sagten UN-Organisationen am Mittwoch.

Laut einem Bericht der fünf Agenturen waren im vergangenen Jahr zwischen 691 und 783 Millionen Menschen von Hunger betroffen, die mittlere Zahl lag bei 735 Millionen.

Der Anteil der Menschen, die von chronischem Hunger betroffen sind, stieg von 7,9 Prozent der Weltbevölkerung im Jahr 2019 – vor der Pandemie – auf 9,2 Prozent im Jahr 2022.

Laut dem Bericht „State of Food Security and Nutrition in the World“ ist der jährliche Anstieg jedoch „ins Stocken geraten“, sodass die Gesamtzahl zwischen 2021 und 2022 um etwa 3,8 Millionen Menschen zurückgegangen ist.

„Es gibt jedoch keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, da der Hunger in ganz Afrika, Westasien und der Karibik immer noch zunimmt“, warnten sie.

Der Bericht sei „eine Momentaufnahme der Welt, die sich immer noch von einer globalen Pandemie erholt und nun mit den Folgen des Krieges in der Ukraine zu kämpfen hat, der die Lebensmittel- und Energiemärkte weiter erschüttert hat.“

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben diese Krisen seit 2019 weitere 122 Millionen Menschen in Hunger gestürzt, wobei Frauen und Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, besonders hart betroffen sind.

LESEN | „Wer nicht durch eine Kugel getötet wird, wird verhungern“: Sudanesische Beamte hungern

Die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie habe zur Verbesserung der Situation beigetragen, „aber es besteht kein Zweifel daran, dass die bescheidenen Fortschritte durch steigende Lebensmittel- und Energiepreise, die durch den Krieg in der Ukraine verstärkt wurden, untergraben wurden“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, UNICEF, dem Welternährungsprogramm und der Weltgesundheitsorganisation erstellt.

Die Schätzungen deuten darauf hin, dass der Hunger „auf globaler Ebene nicht mehr zunimmt“, aber er bleibe „weit über dem Niveau vor der Covid-19-Pandemie und weit entfernt von der Erreichung des nachhaltigen Entwicklungsziels 2“, einer Welt ohne Hunger, heißt es in dem Bericht genannt.

Die UN-Organisationen warnten, dass das Ziel, Hunger, Ernährungsunsicherheit und Unterernährung in all ihren Formen bis 2030 zu beenden, unerreichbar bleiben wird, wenn die Welt ihre Anstrengungen nicht verdoppelt und gezielter ausrichtet.

„Neue Normalität“

„Es gibt Lichtblicke, einige Regionen sind auf dem richtigen Weg, einige Ernährungsziele für 2030 zu erreichen“, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einer Erklärung.

„Aber insgesamt brauchen wir eine intensive und sofortige globale Anstrengung, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu retten.“

Die 2015 von der UN-Generalversammlung formulierten Ziele für nachhaltige Entwicklung umfassen 17 miteinander verbundene Ziele, darunter die Beendigung von Hunger und Armut.

Wenn sich der Fortschritt nicht beschleunigt, könnten im Jahr 2030 immer noch fast 600 Millionen Menschen Hunger leiden, vor allem in Afrika.

Die UN-Organisationen warnten davor, dass die Hauptursachen für Ernährungsunsicherheit und Unterernährung – Konflikte, wirtschaftliche Schocks, Naturkatastrophen – sowie eklatante Ungleichheit zur „neuen Normalität“ zu werden scheinen.

„Was uns fehlt, sind die Investitionen und der politische Wille, Lösungen in großem Maßstab umzusetzen“, sagte Alvaro Lario, Leiter des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung.

LESEN | Zahl der Binnenvertriebenen aufgrund von Krieg und Klimawandel erreicht Rekordwert

Die schlimmste Dürre seit vier Jahrzehnten in der Region am Horn von Afrika droht eine Hungersnot auszulösen, von der mehr als 23 Millionen Menschen in Somalia, Kenia und Äthiopien betroffen sind, warnte das Welternährungsprogramm im Mai.

Etwa 2,4 Milliarden Menschen – drei von zehn Menschen auf der Erde – litten im Jahr 2022 unter mittelschwerer oder schwerer Ernährungsunsicherheit.

Die Pandemie beeinträchtigte die Einkommen vieler Menschen und der Krieg in der Ukraine ließ die Preise steigen, so dass „Milliarden keinen Zugang zu einer bezahlbaren, gesunden Ernährung haben“, so die UN-Organisationen.

Laut UN-Angaben hatten im vergangenen Jahr mehr als 3,1 Milliarden Menschen nicht genug Geld für eine gesunde, ausgewogene Ernährung.

„Der Hunger steigt, während die Ressourcen, die wir dringend brauchen, um die Schwächsten zu schützen, gefährlich zur Neige gehen“, warnte WFP-Geschäftsführerin Cindy McCain am Mittwoch.

„Als humanitäre Helfer stehen wir vor der größten Herausforderung, die wir je gesehen haben.“