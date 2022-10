Der Highschool-Lehrer aus Illinois wurde entlassen, nachdem er einen schwarzen Schüler mit rassistischen Beleidigungen angeschrien hatte, als Klassenkameraden den Vorfall aufzeichneten

CNN

Die Schulbehörde von Kankakee stimmte am Montag einstimmig dafür, den Mathematiklehrer des ersten Jahres, John Donovan, zu entlassen, nachdem mehrere Schüler aufgezeichnet hatten, wie er einen schwarzen Schüler das N-Wort nannte, was bei Schülern und Familien im Schulbezirk von Illinois Empörung auslöste.

Videos des Vorfalls, die am 20. Oktober heimlich von mehreren Schülern im Klassenzimmer aufgenommen wurden, zeigen, wie Donovan in einen Streit mit einem 15-jährigen Schüler vor der Klasse verwickelt ist, und ein zweites Video des jüngsten Vorfalls zwischen den beiden veröffentlichten Online-Shows Der Teenager befragte den Lehrer, weil er ihn angeblich im September mit einem Buch beworfen hatte.

Die Superintendentin des Schulbezirks Kankakee, Dr. Genevra Walters, sagte gegenüber CNN, dass weder die Schulleiterin noch ihre Personalabteilung noch sie vor der jüngsten Konfrontation zwischen dem Schüler und dem Lehrer von dem Vorfall mit dem Bücherwerfen wussten. Sie sagte auch, der Bezirk habe „keine Informationen darüber, dass das Buch Kontakt mit dem Studenten aufgenommen hat“.

Die Mutter des Teenagers, Geraldine Nelson, sagt, der stellvertretende Direktor der Schule habe ihr nach dem Vorfall im September eine Voicemail hinterlassen, in der sie sagte, der Lehrer würde sich bei ihrem Sohn dafür entschuldigen, dass er das Buch nach ihm geworfen habe. Auf Nachfrage von CNN sagt Walters, der stellvertretende Schulleiter habe Informationen aus dem Bericht, den der Teenager mit den Administratoren gemacht hat, mit seiner Mutter geteilt, aber Walters sagt, sie wisse nicht, ob eine Voicemail hinterlassen wurde.

In dem Video ist zu sehen, wie der Schüler beginnt, das Klassenzimmer zu verlassen, aber Donovan nennt ihn einen „f**king n***er“, bevor der Schüler geht. Gelächter ist aus der Klasse zu hören, und Donovan zuckt mit den Schultern und sagt: „Ich verliere sowieso meinen Job.“

Berichten zufolge hat Donovan den Schüler letzten Monat rausgeschmissen, weil er während des Unterrichts mit seinem Handy telefoniert hatte. Als der Teenager zu gehen begann, ohne seine Bücher aufzuheben, warf Donovan ein Buch nach ihm und schlug ihn auf das Bein, sagte der Anwalt seiner Familie bei einer Schulratssitzung

Geraldine Nelson sagt gegenüber CNN, sie sei enttäuscht, dass sie zum ersten Mal von der Lehrerin mit dem rassistischen Beleidigungssatz erfahren habe, als ihr Sohn sie anrief, anstatt von der Schulverwaltung.

Der Teenager erzählt CNN, dass es zuvor keine Vorfälle zwischen ihm und dem Lehrer gegeben habe, und sagt, er habe den Vorfall mit dem Bücherwerfen „mehrmals“ der Schulverwaltung gemeldet.

„Wenn ein Lehrer bereit ist, … etwas auf einen Schüler zu werfen, wer weiß, was er bereit ist zu tun“, sagte Kevin O’Connor, ein Anwalt der Familie, gegenüber CNN.

„Es gibt keine Entschuldigung dafür, dieses Wort zu sagen, besonders nicht gegenüber einem 15-Jährigen“, sagte die Mutter des Teenagers der CNN-Tochter WBBM. O’Connor teilt CNN mit, dass er beide Vorfälle zwischen dem Teenager und dem Lehrer zur strafrechtlichen Untersuchung an die örtliche Staatsanwaltschaft weiterleitet, aber immer noch Informationen über die Begegnungen sammelt.

Walters empfahl der Schulbehörde offiziell, Donovan am Montag „aufgrund der Verwendung einer rassistischen Beleidigung gegenüber einem afroamerikanischen männlichen Schüler“ zu kündigen, wie die Aufzeichnungen des Vorstands zeigen.

In Bezug auf den früheren Vorfall im September sagt der Anwalt des Teenagers, dass das Buch den Teenager in sein Bein getroffen habe. Laut Walters untersucht der Distrikt nun auch den Vorfall mit dem Bücherwerfen und warum die Administratoren nicht früher auf den Vorfall aufmerksam gemacht wurden.

Als die Schulbeamten auf das Video aufmerksam wurden, in dem Donovan den Teenager rassistisch beleidigte, wurde Donovan vom Schulgelände eskortiert und sofort in bezahlten Urlaub versetzt, bis eine vollständige Untersuchung abgeschlossen war, so die ursprüngliche Aussage von Walters.

Das Video löste bei Eltern im Schulbezirk Empörung aus. Sie forderten sofort die Entlassung des Lehrers, bevor die sozialen Medien den Post an ein nationales Publikum brachten. Walters teilt CNN mit, dass der Distrikt Donovan zunächst suspendieren musste, während sie ihre Ermittlungen durchführten, und ihn nicht einfach entlassen konnte, wie es einige Gemeindemitglieder wollten.

„Wir müssen dem Schüler und dem Lehrer ein ordnungsgemäßes Verfahren bieten, und wir müssen den Schulkodex von Illinois befolgen, wenn wir einen lizenzierten Lehrer kündigen“, sagte Walters gegenüber CNN.

CNN hat Donovan um einen Kommentar gebeten.

„Ich hatte Angst, war nervös“, sagte der 15-jährige Teenager gegenüber WBBM und fügte hinzu, dass ihn noch nie jemand, egal welcher Rasse, dieses Wort genannt habe.

Nelson sagt, dass ihr Sohn den Vorfall immer noch verarbeitet, aber zur Schule zurückgekehrt ist. Trotz der Rückkehr ihres Sohnes an die Schule erwägt Nelson, ihrem Sohn zu erlauben, Online-Unterricht zu nehmen, sagt Nelson.

Laut US News 2022 Best High School Rankings hat die Kankakee High School eine schwarze Einschreibung von etwa 44%.

Superintendent Walters sagte auch, dass psychische Gesundheitsprobleme und Fakultätsmangel die öffentliche Bildung geplagt haben, und obwohl dies für alle Beteiligten entmutigend ist, „muss die Wurzel des Problems systematisch angegangen werden“.

Sie sagt, es sei wichtig, dass Schüler Lehrer sehen, die ihnen ähnlich sehen und ähnliche Lebenserfahrungen teilen, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

Nach der anfänglichen Empörung der Öffentlichkeit veröffentlichte der Schulbezirk eine Erklärung auf Facebook, in der er auf die „ungenauen Informationen“ und die Kritik am Umgang der Verwaltung mit dem Vorfall reagierte. Walters sagt, sie verstehe die Empörung, aber die Öffentlichkeit sollte wissen, dass Donovan nur zwei Tage lang bezahlt wurde, bevor die Schulbehörde auf die Kündigungsempfehlung reagierte.

Walters sagte, dass vor diesem Vorfall aufgrund der psychischen Probleme, die sowohl Studenten als auch Fakultäten nach der Covid-19-Pandemie erlebten, „andere Dinge mit vielen anderen Menschen vor sich gingen“. Aber dies, so Walters, „war nur das ungeheuerlichste Beispiel dafür, was wir seit einiger Zeit durchmachen.“

In einer schriftlichen Erklärung gegenüber CNN sagte die Präsidentin des Kankakee School Board, Barbara Wells: „Der gesamte Vorstand war entsetzt, insbesondere unsere Mitglieder afroamerikanischer Abstammung … Er hat sich selbst blamiert und alles, was der Unterricht darstellt, blamiert.“

Wells fügte hinzu, dass der Vorstand bald damit beginnen würde, Gemeinschaftsforen abzuhalten, um Heilung und Versöhnung in der Gemeinschaft zu fördern.

Superintendent Walters besuchte die Schüler der Schule nach dem Aufruhr über den Vorfall. Walters sagt, sie wolle persönlich sicherstellen, dass es den Schülern nach dem Vorfall emotional gut gehe. Sie sagte, die gemischte Gruppe von Schülern, mit denen sie sprach, sei „alle überrascht“, dass die rassistische Beleidigung verwendet wurde, und hätte nicht erwartet, dass ein Lehrer sich so auf einen Schüler beziehe.

Walters sagt, dass das Lachen, das die Schüler in dem Video hörten, darauf zurückzuführen sei, dass die Schüler sagten, sie seien nervös und schockiert. „Sie konnten es einfach nicht glauben“, sagte Walters.

Nachdem der Vorstand Donovan offiziell gekündigt hatte, sagte der Anwalt der Familie gegenüber WBBM, dass dies nur der erste Schritt sei und dass der Schulbezirk mehr hätte tun sollen, um Nelson nach dem ersten Vorfall im September zu schützen.

„Ich möchte, dass alle, die von diesem Vorfall wussten – ob es der stellvertretende Schulleiter, der Schulleiter oder einige dieser Vorstandsmitglieder sind – ich möchte, dass sie an einen Tisch gerufen werden, um herauszufinden, was sie wussten; warum sie nicht die Polizei gerufen haben, als er von diesem Lehrer geschlagen wurde, indem er ein Buch auf ihn warf; warum sie DCFS nicht angerufen haben [Department of Children and Family Services]“, sagte Anwalt O’Connor.