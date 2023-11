Der hervorragende Start der Celtics setzt sich mit der größten Offensivleistung seit 1959 fort

Die Boston Celtics stehen zum ersten Mal seit 14 Jahren 4:0, nachdem sie am Mittwoch die Indiana Pacers mit 155:104 geschlagen haben. Die erzielten 155 Punkte stellen die zweithöchste Einzelspielpunktzahl in der Franchise-Geschichte dar und liegen nur hinter den 173 Punkten, die die Celtics bereits 1959 gegen die Minneapolis Lakers erzielten.

Darüber hinaus stellt der Siegvorsprung von 51 Punkten den dritthöchsten in der Franchise-Geschichte dar, nach einem 53-Punkte-Sieg über Sacramento im Jahr 2022 und einem 58-Punkte-Sieg über Chicago im Jahr 2018.

Jayson Tatum, der in dieser Saison einen fantastischen Start hingelegt hat, brauchte nur 27 Minuten, um 30 Punkte und 12 Rebounds zu erzielen, und erzielte dabei eine coole 9 von 15 Schüssen, wodurch seine frühe Schussverteilung auf 55/41/80 anstieg.

Wenn Sie es rechnen wollen, übertrafen die Celtics die Pacers symmetrisch um 17 im ersten Viertel, 17 im dritten Viertel und 17 zusammen im zweiten und vierten Viertel. Danke fürs Kommen.

Zur Unterstützung von Tatums 30 waren die Celtics ein Porträt offensiver Ausgeglichenheit: 18 für Derrick White, 17 für Sam Hauser, 16 für Jaylen Brown, 15 für Jrue Holiday und Payton Pritchard und 13 für Kristaps Porzingis. Selbst der Verteidiger Dalano Banton brauchte nur acht Minuten, um 11 Punkte zu erzielen.

Wenn die Pacers nach einer Ausrede suchen: Tyrese Haliburton (Knöchel) hat nicht gespielt.

Aber Haliburton hätte sicherlich keinen so großen Unterschied gemacht. Die Celtics spielen zu Beginn der Saison einfach großartigen Basketball. Boston hat nun zwei freie Tage, bevor es am Samstag einen 5:0-Start in Brooklyn erwartet.