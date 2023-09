Der vielversprechendste Komet des Jahres 2023 wird nächste Woche nahe an unserem Planeten vorbeifliegen und ist bereits fast hell genug, um mit bloßem Auge gesehen zu werden.

Der Komet C/2023 P1 (Nishimura) wurde letzten Monat erstmals von Hideo Nishimura, einem Amateurastronomen in Japan, entdeckt, der nur eine Digitalkamera und viel Geschick nutzte. Es soll am 12. September knapp an der Erde vorbeifliegen und dann am 17. September um die Sonne kreisen, bevor es zurück in den Weltraum geschleudert wird.

Der Komet ist derzeit etwas schwierig zu erkennen, da er am besten an einem dunklen Himmel zu sehen ist. Aufgrund seiner Position sollte er jedoch 60 bis 90 Minuten vor Sonnenaufgang beobachtet werden, wenn der Himmel noch nicht vollständig dunkel ist. Eine Reihe von Himmelsbeobachtern und Astrofotografen berichten, dass sie mit einer Digitalkamera auf einem Stativ Glück hatten und Aufnahmen machten, die mindestens ein paar Sekunden dauerten.

Es wird erwartet, dass Nishimura in den nächsten Tagen immer heller wird, je näher er kommt, sofern er so lange überlebt.

Bisher ist der Komet auf ernsthaften Widerstand in Form von Explosionen geladener Teilchen und Plasma gestoßen, die von einer turbulenten Sonne ausgehen. Beobachter wie der Astrofotograf Michael Jaeger (siehe oben) beobachteten am Samstag, wie ein Sonnensturm den Kometen verschlang und für einen Moment einen Teil seines Schweifs wegzublasen schien.

Hier ist ein dramatischeres Beispiel, das 2007 von der NASA aufgenommen wurde und zeigt, wie der Schweif des Kometen Encke kurzzeitig gestohlen wurde:

Der Komet Encke erlitt 2007 einen Verbindungsabbruch. NASA

„Forscher nennen dies ein Trennungsereignis; es wird durch einen CME (oder schnellen Sonnenwindstrom) verursacht, der den Kometen trifft“, schrieb der ehemalige NASA-Astronom Tony Phillips auf Spaceweather.com. „Nishimuras Schwanz ist inzwischen nachgewachsen – aber er hält möglicherweise nicht lange. Weitere CMEs sind auf dem Weg.“

CME steht für „Coronal Mass Ejection“, eine Eruption aus den äußeren Schichten der Sonne, die oft mit einer Sonneneruption einhergeht. Stellen Sie es sich als einen sehr starken, energiereichen Windstoß vor, der durch den Raum strömt und elektromagnetisches Chaos verursacht. Dies ist die gleiche Kraft, die dazu führt, dass Polarlichter den Himmel erhellen, wenn sie mit dem Erdmagnetfeld kollidieren. Es kann auch andere Dinge im Weltraum beeinflussen, wie Asteroiden und Kometen.

Die Sonne nähert sich derzeit dem Höhepunkt ihres etwa 11-jährigen Sonnenzyklus, was zu häufigeren Flares und CMEs führt. Mindestens zwei weitere der von Phillips erwähnten Auswürfe gingen am Dienstag aus der Sonnenkorona hervor und explodierten in Richtung des Kometen Nishimura.

Wie man den Kometen fängt

All dieses raue Weltraumwetter kann für Himmelsbeobachter, die hoffen, den Kometen mit bloßem Auge zu sehen, etwas beunruhigend sein. Obwohl sich der Komet immer noch der Erde nähert, könnte jetzt der ideale Zeitpunkt sein, mit der Suche nach ihm zu beginnen. Es wurde erwartet, dass Nishimura bereits am 8. September hell genug sein würde, um gesehen zu werden. Auf der Nordhalbkugel wird es in der Nähe des Horizonts erscheinen, was es etwas schwieriger macht, es zu lokalisieren.

„Es lässt sich wirklich am besten mit einem Fernglas oder einem Teleskop beobachten“, schrieb Alison Klesman, die einen Doktortitel in Astronomie besitzt, für Astronomy.com. „Aber durch diese Optik wird es blenden.“

Sie können ein bis zwei Stunden vor Sonnenaufgang nach dem Kometen im Sternbild Löwe suchen. Sie können Apps wie Stellarium, Star Walk oder TheSkyLive verwenden, um es zu finden.

Es ist sehr schwierig zu wissen, was die Zukunft für einen Kometen bereithält. Sie können sich jahrhundertelang vom Rand des Sonnensystems entfernen, um eine einzige Umlaufbahn um die Sonne zu machen. Gleichzeitig sind sie zerbrechliche Dinge mit der Tendenz, sich auf ihrem Weg durch das innere Sonnensystem aufzulösen. Es ist bekannt, dass sie unterwegs sogar mit Jupiter oder der Sonne zusammenstoßen. Möglicherweise hatten auch die Dinosaurier vor vielen Millionen Jahren eine enge Begegnung mit einem solchen.

Bei all den Turbulenzen, die die Sonne in letzter Zeit auslöst, ist es gut, früh aufzustehen und zu versuchen, Nishimura mit eigenen Augen zu sehen, während es sich noch zusammenhält. Viel Glück!