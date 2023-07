Geschichte, oder? Das bevorstehende Rot, Weiß und Königsblau Der Film wird bestimmt einiges hervorbringen.

Immerhin der neu veröffentlichte Trailer zur Verfilmung von Casey McQuistonDer gleichnamige Bestseller-Liebesroman gab den Fans einen Einblick in die Feind-zu-Liebhaber-Beziehung zwischen Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), der Sohn des Präsidenten der Vereinigten Staaten, und des fiktiven britischen Prinzen Heinrich (Nicholas Galitzine).

Der am 6. Juli erscheinende Teaser-Clip zeigt Alex und Henry bei einem formellen Abendessen im Buckingham Palace mit Präsidentin Ellen Claremont (Uma Thurman) warnte ihren Sohn zuvor davor, „keinen internationalen Zwischenfall zu verursachen“. Also, was könnte falsch sein? Es erscheint vieles.

Beim Abendessen geraten Alex und Henry in eine schwierige Situation, nachdem sie gegen eine riesige Torte gefahren sind, was am nächsten Tag zu Schlagzeilen in den Zeitungen führte: „Der Sohn des Präsidenten, Alex Claremont-Diaz, und Prinz Henry zerstören die Hochzeitstorte des britischen Erben.“