Der HBO Max-Fehler „Titel kann nicht wiedergegeben werden“ auf Apple TV 4K hat vorerst eine vorübergehende Lösung

Das Problem scheint speziell auf Apple TV 4K-Geräten (alle Generationen) mit tvOS 16.1 aufzutreten und tritt bei der neuesten HBO Max-App-Version 52.50.1 (veröffentlicht am 16. November 2022) auf. Bei einigen tritt das Problem zeitweise auf und kann durch einfache Schritte zur Fehlerbehebung umgangen werden, z. B. das Beenden der App erzwingen, sich von der App abmelden, sie neu installieren oder das Apple TV neu starten.

Chris Willard, SVP of Communications bei HBO, erzählt Der Rand Sie sind „bewusst und arbeiten an einer Lösung“. Das spezialisierte Support-Team des Unternehmens meldete sich mit meinem eigenen Ticket, um zu sagen, dass das Entwicklungsteam das Problem aktiv untersucht und empfiehlt, nach bevorstehenden Updates zu suchen, um dieses Problem zu lösen.

Jetzt habe ich keine HDR-Unterstützung auf meinem Fernseher, aber das ist nur ein Teil der bereitgestellten Lösung. Was Sie tun müssen, ist Folgendes: Gehen Sie auf dem Apple TV-Startbildschirm zu Einstellungen und dann zu Video und Audio. In diesem Abschnitt müssen Sie das Format in SDR ändern, Match Content auf Disable setzen, Match Dynamic Range deaktivieren und auch Match Frame Rate deaktivieren.