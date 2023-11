Der Hausmeister einer Schule in New Jersey führte widerliche sexuelle Handlungen mit Cafeteriautensilien durch und schüttete Bleichmittel auf das Essen der Schüler: Polizisten

Ein Hausmeister einer Grundschule in New Jersey wird mehrfach angeklagt – unter anderem wegen Gefährdung des Wohlergehens eines Kindes –, nachdem er angeblich ein Video gepostet hat, in dem er masturbiert, auf Schüsseln in der Cafeteria uriniert und auf Essen spuckt, das später Kindern serviert wird.

Laut einer von Fox News Digital eingesehenen eidesstattlichen Erklärung hat Giovanni Impellizzari, 25, Lebensmittel und Utensilien an der Elizabeth Moore School mit Speichel, Urin und Kot kontaminiert.

Impellizzari drehte ein Video von sich selbst, wie er die abstoßenden Taten innerhalb der Schule ausführte, und veröffentlichte das Filmmaterial dann auf Telegram, einer Online-Social-Media-Plattform, heißt es in dem Dokument.

Er wurde am Dienstag von der Polizei geschnappt, nachdem ein Telegram-Nutzer Screenshots des abscheulichen Filmmaterials gemacht und die Strafverfolgungsbehörden kontaktiert hatte.

Impellizzari habe der eidesstattlichen Erklärung zufolge sexuelle Handlungen mit Gegenständen aus der Schule vorgenommen und außerdem „Dinge getan, die das Wohlergehen der Schüler der Schule gefährden würden“.

So wischte Impellizzari beispielsweise seinen Penis, seine Hoden und seinen Anus mit verschiedenen Utensilien und Gegenständen aus der Schule ab, heißt es in dem Dokument.

Das Video soll auch zeigen, wie Impellizzari auf Kissen und Küchenschüsseln masturbiert und uriniert.

Darüber hinaus wurde in dem Video gezeigt, wie Impellizzari Bleichmittel in einen Behälter mit Gurken sprüht, der später den Kindern der Schule serviert wurde, mit der Absicht, den Schülern Schaden zuzufügen.

Das Video zeigte auch, wie Impellizzari seinen Intimbereich und seinen Anus mit Brot abwischte. Laut eidesstattlicher Erklärung spuckte er auch auf das Brot, bevor er das Essen zurück in den Behälter legte, um es später den Kindern in der Schule zu servieren.

Die Polizei sagte, sie versuche immer noch herauszufinden, wann die mutmaßlichen Taten stattgefunden hätten.

Impellizzari, der seit 2019 mit der Schule zusammenarbeitet, wurde außerdem wegen schwerer Körperverletzung und Manipulation von Lebensmitteln an der Schule in Upper Deerfield Township angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft des Cumberland County (CCPO) teilte am Freitag mit, dass die Behörden Körperflüssigkeiten aus Impellizzari sammeln, um festzustellen, ob für diejenigen, die in der Schule Lebensmittel konsumierten, ein potenzielles Risiko der Übertragung von Infektionskrankheiten besteht.

Die CCPO empfahl Eltern, sich an ihren Gesundheitsdienstleister zu wenden, wenn sie den Verdacht haben, dass ihre Kinder krank geworden sind.

Cristencia Jenkins, eine Mutter, sagte, dass es einigen Kindern nicht gut gehe.

„Kinder werden krank, haben Durchfall, Erbrechen, und wir geben einem Magen-Darm-Virus die Schuld, obwohl es sich in Wirklichkeit um Hepatitis oder eine Lebensmittelvergiftung handeln könnte“, sagte Jenkins gegenüber NJ.com. „Wer weiß, was er da sonst noch hineinlegt?“