Der Handel zwischen Russland und China nimmt zu — RT Business News

Offizielle Daten zeigen, dass die beiden Nationen in diesem Jahr die wirtschaftliche Zusammenarbeit erheblich verstärkt haben

Das Handelsvolumen zwischen Russland und China ist weiter gewachsen und erreichte in den ersten neun Monaten dieses Jahres 136 Milliarden US-Dollar, berichtete das National Bureau of Statistics of China am Montag.

Ihren Daten zufolge stieg die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit in diesem Zeitraum im Jahresvergleich um 32,5 %. Die chinesischen Exporte nach Russland stiegen von Januar bis September um 10,3 % auf 52,24 Milliarden US-Dollar, während die Importe russischer Waren und Dienstleistungen um 51,6 % auf 83,84 Milliarden US-Dollar stiegen.

Der Bericht weist darauf hin, dass Rohöl, Erdgas und Kohle etwa 70 % des Werts der russischen Exporte nach China ausmachen. Weitere wichtige Güter waren Kupfer und Kupfererz, Bauholz, Brennstoff und Meeresfrüchte. Bei den chinesischen Exporten nach Russland entfiel ein erheblicher Anteil auf Smartphones, Industrie- und Spezialausrüstung, Spielzeug, Schuhe, Fahrzeuge, Klimaanlagen und Computer.

Im vergangenen Monat lobte der russische Präsident Wladimir Putin die starken wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und wies darauf hin, dass der Handelsumsatz zwischen Russland und China im Jahr 2021 einen Rekordwert von 146 Milliarden US-Dollar erreicht habe.

Im August äußerte Pekings Botschafter in Moskau die Hoffnung, dass der bilaterale Handel in diesem Jahr das Ziel von 200 Milliarden Dollar erreichen könnte. Er stellte fest, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, dem weltweiten Wirtschaftsabschwung und schwierigen internationalen und regionalen Situationen hervorragende Ergebnisse und eine nachhaltige Entwicklung zeige.

