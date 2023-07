Russlands Handel mit afrikanischen Ländern wachse auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und guten Willens, sagte Präsident Wladimir Putin in einem Artikel, der vor dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg veröffentlicht wurde.

Der zweite Russland-Afrika-Gipfel ist für den 27. bis 28. Juli geplant und findet parallel zum Wirtschafts- und Humanitären Forum statt, das voraussichtlich eine Plattform für Geschäftstreffen und Podiumsdiskussionen bieten wird.

„Ich möchte mit Befriedigung feststellen, dass der Handelsumsatz Russlands mit afrikanischen Ländern im Jahr 2022 gestiegen ist und fast 18 Milliarden US-Dollar erreicht hat.“ schrieb Putin in dem Artikel, der am Montag auf der Website des Kremls veröffentlicht wurde. „Wir sind uns jedoch alle bewusst, dass das Potenzial unserer Handels- und Wirtschaftspartnerschaft viel größer ist.“

Laut Putin sind russische Unternehmen daran interessiert, in verschiedenen Bereichen aktiver auf dem Kontinent zu arbeiten, darunter Technologie, geologische Erkundung und Energiewirtschaft. Der russische Staatschef nannte auch die chemische Industrie, den Bergbau, die Verkehrstechnik sowie die Landwirtschaft und Fischerei als Bereiche, in denen die Zusammenarbeit möglicherweise verstärkt werden könnte.

„Die in der Welt stattfindenden Veränderungen erfordern die Suche nach Lösungen im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Transport- und Logistikketten, der Bildung eines Währungs- und Finanzsystems und Mechanismen der gegenseitigen Abwicklung, die sicher und frei von ungünstigen äußeren Einflüssen sind.“ Putin schrieb.

Der russische Staatschef betonte, dass Moskau trotz westlicher Sanktionen seine Bemühungen fortsetzen werde, Afrika mit Getreide, Nahrungsmitteln, Düngemitteln und anderen Gütern zu versorgen. „Wir legen großen Wert auf das gesamte Spektrum der Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika und werden es weiterentwickeln – sowohl mit einzelnen Staaten als auch mit regionalen Integrationsverbänden und natürlich mit der Afrikanischen Union.“ Wir begrüßen den strategischen Kurs dieser Organisation zur weiteren wirtschaftlichen Integration und zur Bildung der afrikanischen kontinentalen Freihandelszone.“ Putin erklärte.









„Wir sind bereit, pragmatische, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen aufzubauen, auch im Rahmen der Eurasischen Wirtschaftsunion. Wir sind auch bereit, die Zusammenarbeit mit anderen regionalen Integrationsorganisationen auf dem Kontinent zu intensivieren.“ er fügte hinzu.

In dem Artikel wurde darauf hingewiesen, dass Moskau bilaterale zwischenstaatliche Kommissionen für die Zusammenarbeit in Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie mit zahlreichen Ländern des Kontinents eingerichtet habe, und betonte, dass das Netzwerk russischer Botschaften und Handelsmissionen in Afrika erweitert werde. Weitere Instrumente würden aktiv entwickelt, um die Wirtschaftsbeziehungen besser zu strukturieren und dynamischer zu gestalten, sagte Putin.

Laut dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung könnte sich der Außenhandelsumsatz Russlands mit afrikanischen Ländern bis 2030 verdoppeln.

