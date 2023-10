Marburg-Biedenkopf. Im hessischen Handwerk mangelt es an Nachwuchs. Laut der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern verlieren traditionelle Berufe an Attraktivität und die bürokratischen Hürden auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind so hoch, dass sie viele junge Menschen davon abhalten. Auch im Hinterland ein Problem.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat eine Umfrage in mehr als 10.000 Betrieben gestartet – rund 730 davon aus Hessen. Das Ergebnis: In der Umfrage gaben vier von fünf neuen Meistern an, dass sie sich nicht selbstständig machen wollten, weil sie Angst vor dem bürokratischen Aufwand hatten. Vorschläge zur Entlastung der Handwerker hat der Verband in einer 36-seitigen Stellungnahme zusammengestellt.

Burk: Schon die Ummeldung eines bestehenden Gewerbes nimmt viel Zeit in Anspruch

Im Gladenbacher Stadtteil Sinkershausen übernahm Christian Burk im Frühjahr 2023 den Betrieb seines Großvaters – aus „Elektro-Heck“ wurde „Burk-SHK“. Der 28-Jährige begann seine Ausbildung im Jahr 2015. Im Jahr 2018 absolvierte er die Ausbildung zum Meister für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, die er 2021 erfolgreich abschloss.

„Alleine hätte ich den bürokratischen Aufwand im laufenden Betrieb nicht bewältigen können“, resümiert Burk. Auch die Ummeldung eines bestehenden Gewerbes nimmt viel Zeit in Anspruch. „Der Übertragungsvertrag wird von einem Notar erstellt. Er kümmert sich auch um die Änderungen im Handelsregister“, erklärt der junge Handwerksmeister. Mit einem Handelsregisterauszug beantragen Sie dann eine Handwerkskarte, die für die Gewerbeanmeldung bei der Stadt notwendig ist.

„Unsere Vorbereitung begann jedoch viel früher. Die ersten Beratungstermine haben wir rund neun Monate vor der Übernahme wahrgenommen“, erklärt Burk. Dies gab ihm Zeit, Termine im Voraus zu vereinbaren. Wer ein neues Unternehmen gründen möchte, muss mehr Zeit einplanen. „Das Schwierigste bei der Planung ist, alles auf einen Termin zu setzen“, erklärt der Chef. „Aber das ist praktisch unmöglich.“ Man fühlt sich wie Asterix und Obelix, die sich einen Pass (A38) „im Haus, das verrückt macht“ abholen sollen – doch der Weg entpuppt sich als Labyrinth.

Christian Burk (links) übernahm im Frühjahr 2023 das Familienunternehmen von seinem Großvater Rolf Heck. Dadurch änderte sich der Name: Aus „Electro-Heck“ wurde „Burk-SHK“. © Quelle: Hartmut Berge/Archiv

Der 28-jährige Christian Burk hat während seiner Masterausbildung viel über betriebswirtschaftliche Themen gelernt – neben 1.200 Unterrichtsstunden, die Fachwissen vermitteln, standen auch 200 Stunden Betriebswirtschaftslehre auf dem Lehrplan – das sagt er selbst aber trotz der guten Vorbereitung Vieles kommt anders als geplant. „Also arbeitest du dich Stück für Stück nach oben.“

Unterstützung fand Burk bei seiner Zunft und beim Kreishandwerkerverein Biedenkopf. „Man sollte sich früh genug informieren und möglichst viele Fragen stellen. Die Handwerkskammern und Innungen verfügen über sehr kompetente und hilfsbereite Ansprechpartner.“

Im Hinterland berät die Kreishandwerkerschaft Existenzgründer, Langzeitselbstständige und Unternehmen. „Seit Jahrzehnten hören wir von allen Seiten, dass Bürokratie abgebaut werden sollte“, sagt Geschäftsführer Frank Interthal. Die Realität sieht jedoch anders aus. „Neue Richtlinien und Gesetze erschweren den Arbeitsalltag immer weiter.“

Frank Interthal ist Geschäftsführer des Kreishandwerkervereins Biedenkopf. © Quelle: Kreishandwerkerschaft Biedenkopf

Auch im Hinterland ist die geringere Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, spürbar, allerdings ist dies nicht nur auf die Bürokratie zurückzuführen. „Junge Handwerker bleiben im Zweifelsfall weiterhin angestellt und üben ihre Selbstständigkeit nebenberuflich aus“, erklärt der Geschäftsführer. „Wer ein Unternehmen gründen will, muss sich durch den bürokratischen Dschungel kämpfen.“

Nach Ansicht von Interthal sind viele Regelungen sinnvoll, beispielsweise in den Bereichen Hygiene, Erste Hilfe oder dem Umgang mit gefährlichen Abfällen und Gefahrstoffen. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit zu verbessern, aber manche Dinge sind einfach übertrieben“, sagt der Geschäftsführer.

Er nennt das Beispiel eines Gefahrgutbeauftragten in einer Autowerkstatt. Laut neuer Gesetzgebung ist dies das einzige Unternehmen, das bestimmte Materialien wie Bremsflüssigkeiten und Klimaanlagenkühlmittel annehmen darf. „Es geht eigentlich nur darum, die Dinge zu erhalten. Jeder andere kann es auch ausfüllen.“

Interthal nennt ein weiteres Beispiel: die elektronische Krankschreibung. Wenn ein Mitarbeiter krank wird, geht er zum Arzt und wird krankgeschrieben. Die Praxis sendet den Bericht an die Krankenkasse. „Jetzt könnte man davon ausgehen, dass die Krankenkasse die Krankmeldung dann an den Arbeitgeber weiterleitet“, sagt Interthal. „Aber das ist nicht der Fall.“

„Der Arbeitgeber muss bei der Krankenkasse nachfragen, ob eine Krankschreibung vorliegt.“ Derzeit erhalten krankgeschriebene Arbeitnehmer eine Bestätigung, die sie ihrem Arbeitgeber vorlegen. Bisher gab es für Arbeitgeber keine wirkliche Verbesserung.

Nach Angaben des Geschäftsführers betrifft der Anstieg der Bürokratie nicht nur Neugründungen, sondern auch die Erhaltung bestehender Betriebe. „Gerade das Datenschutzrecht stellt uns oft vor Herausforderungen, weil es den digitalen Datentransfer oft dort verhindert, wo er sinnvoll wäre.“

Christian Burk kann verstehen, dass Meister nicht den Weg in die Selbstständigkeit wählen. „Büroarbeit nimmt immer mehr zu. Das ist mit früher nicht mehr zu vergleichen.“ Viele Meister sind in größeren Betrieben oder Zulieferbetrieben beschäftigt. „Ich hätte wahrscheinlich nicht mein eigenes Unternehmen gegründet, wenn wir das Unternehmen nicht in der Familie gehabt hätten.“ Er ist jedoch stolz darauf, das Familienunternehmen weiterzuführen.

