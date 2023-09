Hamburg (dpa). Nach acht Monaten Haft kommt der Hamburger Rapper Gzuz (35) bald wieder frei. Wie die Pressestelle des Gerichts am Freitag mitteilte, wird der Rest der Reststrafe nach Verbüßung von zwei Dritteln der gesamten Haftzeit zur Bewährung ausgesetzt. Das hat die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Hamburg entschieden. Gzuz, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, wird am 13. September freigelassen und muss dann für drei Jahre auf Bewährung sitzen. Macht er während der Probezeit keine Schuld, wird ihm die Reststrafe erlassen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Am 4. März 2022 hatte das Landgericht Hamburg den Frontmann der Band 187 Straßenbande wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz zu acht Monaten und zwei Wochen Haft verurteilt. Gleichzeitig hatte das Strafgericht ein Bußgeld in Höhe von 180 Tagessätzen zu je 2.300 Euro, also insgesamt 414.000 Euro, verhängt. Hinzu kam eine Freiheitsstrafe von 4 Monaten, die das Landgericht Hamburg-Altona am 4. Dezember 2017 wegen Körperverletzung verhängt hatte. Die letztgenannte Strafe war ursprünglich zur Bewährung ausgesetzt worden. Die Bewährung wurde später aufgrund der Verurteilung im Jahr 2022 aufgehoben.

© dpa-infocom, dpa:230908-99-124086/3