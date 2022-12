Der Güterbahnverkehr ist schrecklich, auch ohne Streikdrohung

New York

CNN

—



Die Tatsache, dass am Freitag kein Güterbahnstreik begonnen hat, ist ein großer Gewinn für die US-Wirtschaft und ihre immer noch angeschlagene Lieferkette. Das heißt aber nicht, dass Güterbahnen ihren Kunden einen guten Service bieten.

Viele der Probleme, die die Lieferkette verwirren, die Preise in die Höhe treiben und die Wirtschaft verlangsamen, lassen sich auf den stetigen Rückgang des Schienengüterverkehrs in den letzten Jahren zurückführen. Sogar die Eisenbahnen selbst geben zu, dass der derzeitige Güterverkehr des Landes ein Problem darstellt, vor allem wegen weniger Aufrufen zum Abholen oder Absetzen von Güterwagen, routinemäßigen, längeren Verzögerungen und der allgemeinen Unzuverlässigkeit, die die Branche plagt, sagen ihre Kritiker und Kunden.

„Eisenbahnen verstehen, dass der Service nicht auf dem Niveau ist, das Kunden erwarten oder verdienen. Aggressive Maßnahmen sind im Gange, um die richtigen Pläne, Mitarbeiter und Ausrüstung bereitzustellen, um den Service und die Zuverlässigkeit zu verbessern“, hieß es im vergangenen Herbst in einer Erklärung der Association of American Railroads, der Handelsgruppe der Branche.

„Im vergangenen Jahr hat Union Pacific unsere Einstellungsbemühungen beschleunigt und wir haben unser Ziel erreicht, 1.400 Mitarbeiter einzustellen, von denen fast 1.000 geschult wurden“, heißt es in einer Erklärung von Union Pacific – einer der vier großen Eisenbahngesellschaften, die zusammen 90 % des Schienengüterverkehrs der Nation. „Als Ergebnis unserer Einstellungsbemühungen und der harten Arbeit unserer Mitarbeiter hat Union Pacific Fortschritte gemacht, um die Flexibilität zu erhöhen und die Anforderungen unserer Kunden besser zu erfüllen, und wir werden dies auch weiterhin tun, um den Service zu bieten, den unsere Kunden erwarten und benötigen.“

Union Pacific, die AAR und die anderen großen Eisenbahngesellschaften sagen alle, dass die Statistiken zeigen, dass sich das Serviceniveau verbessert, noch bevor alle neuen Arbeiter eingestellt sind.

Einige Experten, die Bahnkunden vertreten, die sich in der Vergangenheit über den Service beschwert haben, sagen, dass der Service seit Anfang dieses Jahres besser geworden ist.

„Wir sind noch nicht ganz zurück, aber für die meisten Spediteure haben sich die Dinge seit Frühling und Sommer verbessert“, sagte Max Fisher, Chefökonom und Schatzmeister der National Grain and Feed Association, gegenüber CNN. „Da ist noch Luft nach oben.“

Aber viele andere Unternehmensgruppen beschweren sich nachweislich über den schlechten Service, einschließlich längerer Transitzeiten und weniger Fahrten mit der Eisenbahn, um Fracht abzuholen oder leere Waggons an die von ihnen bedienten Unternehmen zurückzugeben.

„Da das Potenzial für einen Streik jetzt hinter uns liegt, hoffen wir, dass die Bahnindustrie ihren Fokus darauf richtet, die Pünktlichkeit, Stabilität und Erschwinglichkeit für Kunden im Ethanol- und Landwirtschaftssektor zu verbessern“, sagte Geoff Cooper, CEO der Renewable Fuels Association.

Cooper und andere Gruppen, die Bahnkunden vertreten, sagten, sie seien erleichtert, dass der Kongress vor einer Woche gehandelt habe, um einen Streik zu stoppen, der am vergangenen Freitag hätte beginnen können.

„Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ‚normaler Service‘ immer noch unglaublich schlecht und für Verlader und Verbraucher immer teurer wird“, sagte Rob Benedict, Vizepräsident der American Fuel & Petrochemical Manufacturers, einer Handelsgruppe, die die Raffinerien des Landes vertritt. „Mit der Androhung einer vollständigen Arbeitsniederlegung vom Tisch muss der nächste Kongress das längst überfällige Thema der Güterschienenreform zur Sprache bringen, um diesen Dienstmissbrauch endlich zu korrigieren.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage, die die Handelsgruppe von Benedict unter ihren Mitgliedern durchführte, ergab, dass alle Befragten Erfahrungen mit Bahntransporten gemacht haben, die sich verzögern oder drei Tage oder länger aufgehalten werden. Ein Mitglied stellte fest, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses der Umfrage mehr als 350 Autos mehr als 72 Stunden im Transit verspätet waren.

Viele Unternehmen, die von der Eisenbahn abhängig sind, zögern, öffentlich über die Probleme zu sprechen, selbst wenn sie ihre Besorgnis gegenüber den Eisenbahnaufsichtsbehörden aktenkundig zum Ausdruck bringen. Den Unternehmen bleibt kaum etwas anderes übrig, als zu versuchen, die Beziehungen zur Bahn so reibungslos wie möglich zu halten. Ihre Handelsverbände sind jedoch weniger zurückhaltend, sich öffentlich zu äußern.

Das Gleiche gilt für die Eisenbahngewerkschaften, von denen viele wütend darüber sind, dass sie vom Kongress am Streik gehindert werden. Die ihren Mitgliedern auferlegten Verträge, sagen sie, werden die Unzufriedenheit der Arbeiter nur noch verstärken und die Arbeiter werden kündigen, was zu mehr Personalmangel und einem noch schlimmeren Frachtdienst als jetzt führen wird.

„Die amerikanischen Eisenbahnarbeiter haben gesprochen, ebenso wie die amerikanischen Eisenbahnverlader“, heißt es in einer Erklärung der Transportabteilung der Gewerkschaft Sheet Metal, Air, Rail Transportation, der größten Eisenbahngewerkschaft, die etwa 28.000 Leiter vertritt. „Das nationale Güterschienennetz ist kaputt, und die Notwendigkeit einer langfristigen Bahnreform ist klar. Arbeiter und Verlader sind an dieser Front vereint.“

Die Aktion des Kongresses, die den Streik blockierte und den Arbeitern unpopuläre Verträge auferlegte, „wird Probleme in der Lieferkette verschlimmern und Eisenbahnarbeiter weiter krank machen, wütend machen und entrechten, da sie weiterhin die Lasten des Missmanagements der Eisenbahnen schultern“, sagte die Brotherhood of Maintenance of Way Employes Division, die drittgrößte Eisenbahngewerkschaft.

Die größte Sorge der Verlader ist die Reduzierung der Serviceanrufe, die die Eisenbahnen zur Abholung der Fracht tätigen, und die Zeit, die benötigt wird, um die Waren zu liefern. Die Waggons selbst sind meist im Besitz der Kunden, die darauf bedacht sind, dass diese ihre leeren Waggons zurückbekommen, um sie wieder mit Fracht zu füllen.

Laut der Renewable Fuels Association versendet die Ethanolindustrie jährlich fast 400.000 Wagenladungen. Aber Züge mit Ethanol stehen jetzt 30 % häufiger im Leerlauf als noch vor einem Jahr und 40 % häufiger als vor der Pandemie, sagte Cooper.

Bahnverspätungen sind auch ein wesentlicher Teil des Problems beim Warenfluss durch den Hafen von Los Angeles und den benachbarten Hafen von Long Beach, den wichtigsten Eingangspunkten für Schiffscontainer aus Asien.

Die Probleme reichen weit vor der Pandemie zurück. Laut Pete Swan, Professor für Logistik und Betriebsmanagement an der Penn State Harrisburg, ist der Schienenverkehr laut Statistiken heute viel schlechter als zu Beginn dieses Jahrhunderts und in den letzten fünf Jahren besonders schlecht geworden.

„Das Railroad-Management hat sich auf die Maximierung der Auszahlungen an die Aktionäre und deren Kapitalrendite konzentriert, nicht auf die Servicequalität“, sagte Swan. „Was uns jetzt in Schwierigkeiten gebracht hat, ist, dass es keinen Anreiz gibt, guten Service zu bieten. Es gibt viele Anreize, den Service leiden zu lassen und die Kosten zu senken.“

Und die Gewinne sind definitiv gestiegen. Union Pacific (UNP), Norfolk Southern (NSC) und Burlington Northern Santa Fe von Berkshire Hathaway (BRKA) meldeten alle Rekordeinnahmen im Jahr 2021.

Bahnkunden haben für die von ihnen transportierten Produkte fast keine Alternative. Der Lkw-Verkehr hat seine eigenen Engpässe und Serviceprobleme und kann das Frachtvolumen nicht wettbewerbsfähig über die Entfernung befördern, die die Bahn kann.

Viele Bahnkunden sind in der Branche sogenannte „Captive Shippers“, Unternehmen, die von einer einzigen Eisenbahn bedient werden und keine besseren Tarife zwischen verschiedenen Anbietern aushandeln können.

Swan sagte, es sei unwahrscheinlich, dass sich ein anderes Unternehmen über Wasser halten könne, das die gleiche schlechte Servicequalität wie die Eisenbahnen erbringe. „Welches andere Geschäft hat die Monopolmacht der Eisenbahnen?“ er sagte.

Das ist einer der Gründe, warum Unternehmensgruppen auf strengere Vorschriften und Strafen für Eisenbahnen drängen, die Verspätungen verursachen oder Betriebsprobleme haben.

„Wir sind alle für Lösungen des freien Marktes, aber dies ist kein freier Markt“, sagte Benedict. „Deshalb brauchen Sie einen staatlichen Rückhalt.“

Das Surface Transportation Board, eine der Bundesregulierungsbehörden der Eisenbahnen, hat Anhörungen abgehalten, um Strafen für schlechten Service zu erwägen, und es gibt auch Gesetze im Kongress.

Es überrascht nicht, dass die Eisenbahnen argumentieren, dass dies die falsche Lösung ist.

„Die heutigen temporären Service-Herausforderungen rechtfertigen in keiner Weise eine Kehrtwendung zu den marktbasierten Prinzipien, die die Branche vom Abgrund zurückgebracht und den Weg für den sichersten und effizientesten Schienengüterverkehr der Welt geebnet haben“, heißt es in der Erklärung des AAR.

Die Branche argumentiert, dass diese Vorschläge „weitreichende negative Auswirkungen auf die Effizienz des Schienengüterverkehrsnetzes hätten, aber zusammengenommen verheerend für den langfristigen US-Schienenverkehr, die Zuverlässigkeit und die Investitionen wären“.

Unterdessen gewinnt die Idee, die Regulierung der Eisenbahnen zu verstärken, breite Unterstützung in der Geschäftswelt, die nach einem besseren Service sucht.

„Die Eisenbahnen sind sehr geschickt im Washingtoner Insiderspiel, deshalb haben diese Bedingungen so lange gedauert, aber ich denke, das Blatt hat sich gewendet“, sagte Chris Jahn, CEO des American Chemistry Council, der Handelsgruppe, die die chemische Industrie der USA vertritt . „Der Kongress und das Surface Transportation Board haben noch mehr zu tun, um die Probleme der Güterbahn zu lösen, die die US-Wirtschaft weiterhin bremsen und die Krise in der Lieferkette verlängern.“