Streator sicherte sich den ersten Platz im Bracket-Play-Teil des Major League Baseball District 20-Turniers, das am Mittwoch in Oglesby und Peru beginnt.

Oglesby ist die Nummer 2, gefolgt von Peru, Spring Valley, Ottawa American, La Salle, Ottawa National, Mendota, Bi-County und Princeton.

Am Mittwoch spielt Nr. 8 Mendota um 17:30 Uhr in Oglesby gegen Nr. 9 Bi-County, wobei der Sieger am Donnerstag um 20:00 Uhr in Oglesby gegen Nr. 1 Streator antritt.

Ebenfalls am Mittwoch um 17:30 Uhr spielt Nr. 7 Ottawa National gegen Nr. 10 Princeton in Peru, während der Sieger am Donnerstag um 20:00 Uhr in Peru gegen Nr. 2 Oglesby spielt.

Im Gruppenspiel besiegte Streator Princeton mit 8:1 und Mendota mit 9:1, Oglesby besiegte Bi-County mit 12:0 und Ottawa American mit 4:2 und Peru besiegte Mendota mit 12:1 und La Salle mit 5:2.

La Salle, Ottawa American, Spring Valley und Ottawa National errangen jeweils einen Sieg im Gruppenspiel, wobei La Salle Ottawa National mit 5:4 besiegte, Ottawa American Spring Valley mit 3:0 besiegte und Spring Valley Bi-County mit 16:0 besiegte und Ottawa National an der Spitze stand Princeton 20-6.

La Salle, Bi-County, steigt im Softball der Junior League auf: Die Softballteams der La Salle und der Bi-County Junior League treffen am Mittwoch um 17:45 Uhr in Mark im Halbfinale des District-20-Turniers aufeinander.

La Salle kam am Samstag mit einem 15:1-Sieg über Mendota weiter, während Bi-County Spring Valley mit 14:4 besiegte.

Ebenfalls am Mittwoch treffen Mendota und Spring Valley um 19:30 Uhr in einem Ausscheidungsspiel aufeinander

Das Titelspiel ist für Freitag um 17:45 Uhr angesetzt, ein zweites Spiel im Double-Elimination-Turnier ist für 19:30 Uhr angesetzt, falls erforderlich. Der Gewinner rückt zum Staatsturnier in LaGrange-Brookfield vor.