Letztes Jahr starben in Europa 16.565 Menschen als direkte Folge der Klimakrise und dies ist nun der sich am schnellsten erwärmende Kontinent der Welt, berichtete die World Meteorological Foundation kürzlich. Darüber hinaus hat unser Planet Anfang des Jahres dreimal den Rekord für den heißesten Tag aller Zeiten gebrochen. Die Tatsachen sind unausweichlich: Um unsere Gesellschaft, unseren Wohlstand und unsere Zukunft zu bewahren, haben wir keine andere Wahl, als unsere Volkswirtschaften zu transformieren und nachhaltig zu gestalten. Die Risiken, die wir sonst eingehen, sind inakzeptabel.

Viele Unternehmen und Finanzinstitute sind bereit, die unzähligen wirtschaftlichen Chancen des grünen Wandels zu nutzen und sich vor den Auswirkungen des Umweltkollapses zu schützen. Die Beschleunigung des Übergangs ist nicht nur gut für die Wirtschaft, sondern auch vernünftig und umsichtig: Wie die Europäische Zentralbank betont, „ist ein unzureichendes Management von Umweltrisiken nicht mehr mit einem soliden Risikomanagement vereinbar“.

Unternehmen und Finanzinstitute sind jedoch keine wissenschaftlichen Organisationen: Tatsächlich deuten Untersuchungen des Institute and Faculty of Actuaries darauf hin, dass viele die Klimarisiken, denen sie ausgesetzt sind, nicht vollständig verstehen. Sie benötigen Hilfe beim Aufbau eines Übergangs, der es ihnen ermöglicht, innovativ zu sein, sich vor Risiken zu schützen und ihre Rentabilität aufrechtzuerhalten. Wie die Europäische Kommission in ihren Juni-Empfehlungen zur Übergangsfinanzierung bestätigte, ist ein großer Teil der Antwort im EU-Leitfaden für nachhaltige Investitionen, der EU-Taxonomie, zu finden.

Eine Ampel-Taxonomie würde Unternehmen und Finanzinstituten dabei helfen, den Übergang zu finanzieren

Bei guter Umsetzung würde eine solche Taxonomie wie eine Landkarte fungieren: Sie würde Finanzinstituten dabei helfen, ihr Kapital so zu verteilen, dass der grüne Übergang tatsächlich finanziert wird, und Unternehmen die Mittel an die Hand geben, ihren Übergang mit Zuversicht zu planen.

Deshalb unterstützen Koalitionen wie die Investors‘ Group on Climate Change, in der Institutionen mit einem Vermögen von über 65 Billionen Euro zusammengeschlossen sind, eine Ampel-Taxonomie. Sie schlagen vor, wirtschaftliche Aktivitäten in grüne, gelbe und rote Kategorien einzuteilen, je nachdem, ob sie ökologisch nachhaltig, mittelmäßig oder nicht nachhaltig sind. Auch die Experten der EU-Plattform für nachhaltige Finanzen haben dies vorgeschlagen.

Ziel ist es, eine offene, ehrliche und für beide Seiten vorteilhafte Diskussion zwischen Finanzinstituten und Unternehmen darüber zu fördern, wie sie zusammenarbeiten können, um Unternehmensziele und solide Übergangspläne festzulegen. Transparenz über die Schritte, die es bei der Umstellung unternehmen wird, hilft dem Unternehmen, einen Investor oder Kreditgeber davon zu überzeugen, seine Projekte zu finanzieren. Es gibt dem Investor oder der Bank auch die Gewissheit, dass das Unternehmen über einen soliden und glaubwürdigen Modernisierungs- und Innovationsplan verfügt.

Stellen Sie sich vor, wie das Gespräch verlaufen könnte. Beispielsweise möchte der CEO eines Stahlherstellers mit großer Umweltbelastung in den nächsten fünf Jahren als ersten Schritt 1 Milliarde Euro aufbringen, um den Übergang zu innovativem, kohlenstoffarmem Stahl zu finanzieren – ein Produkt, das dies wahrscheinlich tun wird Antwort auf die wachsende internationale Nachfrage von Kunden, die ihre eigene Umweltleistung verbessern möchten.

Die Ampel-Taxonomie ist besonders hilfreich für Unternehmen mit nicht nachhaltigen Vermögenswerten, da sie positive Geschichten über ihren Übergang erzählen können.

Unter Verwendung der Ampel-Taxonomie könnte sich der CEO mit einer Bank zusammensetzen und sich auf eine Reihe von Key Performance Indicators einigen, die die Grundlage für eine Milliarden-Euro-Anleihe bilden würden. Sie könnten sich darauf einigen, dass das Unternehmen, das möglicherweise 90 Prozent seines Umsatzes mit hochfestem Stahl erwirtschaftet, diesen Anteil in fünf Jahren auf 60 Prozent, in zehn Jahren auf 30 Prozent und in 15 Jahren auf Null reduzieren würde. Das Unternehmen könnte mithilfe eines glaubwürdigen EU-Instruments auch nachweisen, dass es seine grünen und gelben Ausgaben erhöht und seine roten Vermögenswerte entsprechend reduziert.

Die Ampel-Taxonomie ist besonders hilfreich für Unternehmen mit nicht nachhaltigen Vermögenswerten, da sie eine positive Geschichte über ihren Übergang erzählen können – wie und wann sie aus der roten Kategorie in die grüne Kategorie übergehen werden. Glücklicherweise ist die technische Arbeit für eine Ampel-Taxonomie bereits erledigt: Die bestehende Taxonomie der EU hat bereits Schwellenwerte für Nachhaltigkeit und Nicht-Nachhaltigkeit festgelegt – bekannt als „substanzieller Beitrag“ und „keinen erheblichen Schaden anrichten“. Jetzt bleibt nur noch, die Ampel-Taxonomie in der Praxis zu testen.

Ein Farbcodierungssystem, das Unternehmen dabei helfen würde, finanzielle Risiken zu reduzieren

Viele Unternehmen und Finanzinstitute analysieren bereits ihre Portfolios, um die Risiken zu identifizieren, die durch nicht nachhaltige, mittelfristige und nachhaltige Aktivitäten entstehen, da mittlerweile klar ist, dass die Umweltleistung einer Aktivität das Risiko finanzieller Verluste beeinflussen kann.

Allerdings hat das Network for Greening the Financial System, eine globale Gruppe von Zentralbanken, die gegründet wurde, um Klima- und Umweltrisiken besser zu managen, festgestellt, dass Finanzinstitute Schwierigkeiten haben, die Risiken nachhaltiger und nicht nachhaltiger Vermögenswerte zu verstehen, weil „eine klare und verfügbare Taxonomie vorliegt.“ granulare Daten sind in den meisten Gerichtsbarkeiten noch nicht vorhanden.“

Die EU sollte dazu beitragen, diese Analyse zu entlasten: Die Ampel-Taxonomie würde Unternehmen und Finanzinstituten einen vollständigen Überblick über ihre Auswirkungen und die Bereiche des Geschäfts geben, die verbessert werden müssen.

Nicht nur private Finanzinstitute brauchen Unterstützung. Auch die Zentralbanken fordern dieses Instrument seit Jahren, um ihnen bei der Überwachung des Kreditrisikos im Finanzsystem zu helfen und sicherzustellen, dass die Banken einen umsichtigen, verantwortungsvollen und gut gesteuerten Übergang durchführen. Wie die Europäische Zentralbank festgestellt hat, würde eine Ampeltaxonomie „die Bewertung des Übergangsrisikos in den Bilanzen von Finanzinstituten erleichtern“.

Singapur, Kanada, Indonesien, ASEAN und Thailand erstellen alle eine Ampel-Taxonomie. Die EU darf nicht hinterherhinken.

Aufruf an Unternehmen: Erhebt eure Stimme!

Wir fordern europäische Finanzinstitute und Unternehmen, die sich für die Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität Europas und die Sicherung seiner Position als Innovationsführer einsetzen, auf, die Ampel-Taxonomie zu testen und die europäischen Institutionen Ihre Stimme hören zu lassen. Erklären Sie ihnen, welche Übergangsberatung Sie benötigen. Sagen Sie ihnen, dass der ökologische Wandel keine Wahl, sondern eine absolute Notwendigkeit für Ihr Unternehmen ist.

Wir rufen europäische Investoren und Unternehmen auf: Sagen Sie den EU-Institutionen, dass der ökologische Wandel keine Wahl, sondern eine absolute Notwendigkeit für Ihr Unternehmen ist.

Die USA und China wetteifern darum, die wirtschaftlichen Chancen des grünen Wandels zu nutzen. Wir müssen sicherstellen, dass europäische Unternehmen klare Richtlinien erhalten, die ihnen helfen, Innovationen und Umstellungen schneller voranzutreiben.

Eine Ampel-Taxonomie bietet jedem einen einfachen Weg, dem er folgen kann. Wir sollten nicht auf diese Gelegenheit zurückblicken und uns fragen, warum wir nicht früher gehandelt haben.